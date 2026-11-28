Thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, học sinh “thấm” nhiều kiến thức

Sáng 28/11, học sinh 4 trường THPT tại TPHCM tham gia tranh tài trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo Dân trí tổ chức. Đội Trường THPT Ernst Thälmann giành giải nhất.

Sáng 28/11, hơn 500 học sinh từ 4 trường THPT tại TPHCM (Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Ernst Thälmann, Marie Curie) đã tham gia cuộc thi do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và báo Dân trí tổ chức.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông, đặc biệt là về ý nghĩa đối với thế hệ trẻ. Ông cho rằng, các sân chơi sinh động sẽ giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Đội tuyển Trường Ernst Thälmann xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi. Năm nay, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã dành sự quan tâm để có nhiều giải thưởng được trao cho các em học sinh, người trẻ tham gia cuộc thi.

Không khí tại hội trường luôn náo nhiệt với sự cổ vũ nhiệt tình từ hơn 500 cổ động viên. Các đội thi đã trải qua ba phần thi: “Đèn xanh xuất phát”, “Nhanh mắt - Chuẩn luật” và “Sân chơi giao lộ”, với nội dung xoay quanh kiến thức pháp luật giao thông đường bộ và các tình huống thực tế.

Ở phần thi “Đèn xanh xuất phát”, các đội tự tin trả lời các câu hỏi về quy tắc giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ. Phần thi “Nhanh mắt - Chuẩn luật” đòi hỏi khả năng quan sát và vận dụng kiến thức linh hoạt, với những tình huống gần gũi với thực tế giao thông.

Phần thi “Sân chơi giao lộ” tại cuộc thi

Điểm số giữa các đội liên tục thay đổi, tạo nên những khoảnh khắc hồi hộp và vỡ òa trong tiếng reo hò của khán giả.

Phần thi “Sân chơi giao lộ” đẩy không khí cuộc thi lên cao trào, khi các đội phải giải quyết những thử thách liên quan đến tình huống giao thông phức tạp.

Ban tổ chức đã trao giải Nhì cho Trường THPT Marie Curie và giải Ba cho Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Bùi Thị Xuân, ghi nhận nỗ lực và tinh thần đoàn kết của các đội.

Chiến thắng của Trường THPT Ernst Thälmann là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiến thức vững vàng và khả năng phối hợp ăn ý, khép lại một hành trình tranh tài sôi nổi.

Cuộc thi không chỉ tìm ra những đội tuyển xuất sắc mà còn trang bị cho thế hệ trẻ kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và ý thức tự giác khi tham gia giao thông, góp phần lan tỏa văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Bạn Hà Thanh, Trường THPT Ernst Thälmann, đại diện cho đội giành giải nhất của cuộc thi với trị giá 35 triệu đồng cho biết, nhờ sự năng động, nhanh nhẹn và kiến thức khá sâu rộng của nhóm nên cả đội sẽ dành được một chuyến đi Hà Nội.

Minh Uyên, Trường THPT Marie Curie, cuộc thi này đã tạo cho chúng em một sân chơi mà ở đó, các em vừa được chơi, vừa được học tập và có thể tiếp thu được kiến thức về an toàn giao thông, hiểu rõ hơn luật an toàn giao thông và chấp hành được theo đúng quy định của pháp luật.