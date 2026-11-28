Hơn 300 nhà khoa học tìm lời giải cho bài toán hạ tầng biển bền vững

Hơn 300 nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước tham dự Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Môi trường và Kỹ thuật Đại dương (ICEOE 2026), diễn ra từ ngày 27-29/11 tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH).

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Croatia, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác, tạo diễn đàn trao đổi những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực môi trường, kỹ thuật đại dương và các ngành kỹ thuật liên quan.

Các chuyên gia chụp ảnh lưu niệm trước giờ Hội thảo

Điểm đáng chú ý của ICEOE 2026 là nhiều công trình hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn của giao thông, hàng hải và phát triển hạ tầng bền vững. Tại phiên toàn thể, Giáo sư Jun-Ho Huh (Đại học Hàng hải và Đại dương Quốc gia Hàn Quốc) trình bày nghiên cứu về điện toán biên trong hàng hải; Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Xuân Kiên (UTH) giới thiệu giải pháp tích hợp AI, điện toán lượng tử và mô hình bản sao số nhằm hỗ trợ tàu cập cảng an toàn; trong khi Giáo sư Mohd Farriz Basar (Đại học Kỹ thuật Malaysia Melaka) chia sẻ nghiên cứu về hệ thống năng lượng nước phục vụ các ứng dụng trên sông, ven biển và đại dương.

Bên cạnh các báo cáo toàn thể, nhiều phiên chuyên đề tiếp tục giới thiệu những nghiên cứu về xử lý đất ô nhiễm bằng vật liệu từ phụ phẩm thủy sản kết hợp than sinh học, công nghệ cảm biến phục vụ cảnh báo an toàn hàng hải, giải pháp hạ tầng ven biển thân thiện với hệ sinh thái và công nghệ đầm nén thông minh trong phát hiện khuyết tật nền đập.

Chuyên gia trình bày tại Hội thảo

Theo Ban Tổ chức, ICEOE 2026 được tổ chức với nhiều phiên học thuật thuộc các lĩnh vực môi trường, kỹ thuật đại dương, vật liệu, năng lượng, xây dựng, công nghệ và nghiên cứu liên ngành. Không chỉ là nơi công bố các kết quả nghiên cứu mới, hội thảo còn mở rộng cơ hội kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhóm nghiên cứu quốc tế.

Là đơn vị đăng cai, UTH có nhiều nhà khoa học tham gia báo cáo tại các phiên toàn thể và chuyên đề. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu quốc tế cũng tham quan Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao của Nhà trường, tìm hiểu hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực giao thông.

PGS. TS Nguyễn Tiến Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM trao thư cảm ơn các chuyên gia.

Kỷ yếu khoa học của ICEOE 2026 sẽ được Nhà xuất bản Springer xuất bản trong bộ sách Lecture Notes in Civil Engineering. Đây là một trong những kênh công bố quốc tế, góp phần lan tỏa các kết quả nghiên cứu của hội thảo đến cộng đồng khoa học toàn cầu.