Hà Nội dự kiến kiểm tra đề chung hai môn, cấm so sánh kết quả giữa các trường

TPO - Học sinh lớp 5, 9 và 12 tại Hà Nội dự kiến làm bài kiểm tra theo đề chung hai môn Toán, Ngữ văn (Tiếng Việt). Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, không công khai so sánh, xếp thứ tự kết quả giữa các trường học.

Nội dung đang được Sở GD&ĐT Hà Nội lấy ý kiến các trường học trên toàn Thành phố.

Dự kiến, học sinh lớp 5 sẽ kiểm tra hai môn Tiếng Việt và Toán. Bài thi thực hiện trên giấy, kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. Thời gian làm bài môn Toán là 40 phút, Tiếng Việt 60 phút.

Với học sinh lớp 9, hai môn kiểm tra là Ngữ văn và Toán, đều theo hình thức tự luận, thời gian 90 phút mỗi môn.

Ở cấp THPT, học sinh lớp 12 cũng làm bài kiểm tra hai môn Ngữ văn và Toán trong 90 phút mỗi môn. Trong đó, Ngữ văn thi tự luận, Toán thi trắc nghiệm khách quan.

Nội dung kiểm tra bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong phạm vi kiến thức học sinh đã học tính đến thời điểm tổ chức. Đề thi được sử dụng chung, bảo đảm thống nhất về nội dung và cách thức tổ chức giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học.

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tổ chức hai đợt kiểm tra thống nhất trên toàn thành phố. Đợt một diễn ra ngày 18/12 năm nay, vào cuối học kỳ I. Đợt hai vào ngày 27/4/2027, phục vụ đánh giá cuối năm học.

Về tổ chức, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm in sao đề kiểm tra cho học sinh lớp 5 và lớp 9. Đối với lớp 12, việc in sao đề do các trường THPT trong cụm thực hiện. Học sinh làm bài trên giấy tại trường; công tác làm phách, chấm bài được tổ chức độc lập.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi từ khâu ra đề, in sao, đóng gói, vận chuyển đến bàn giao và bảo quản tại điểm kiểm tra. Các khâu giao nhận đề phải được kiểm đếm, lập biên bản và ký xác nhận.

Hà Nội dự kiến kiểm tra cuối kỳ, cuối năm học 2 môn

Chấm chéo đảm bảo khách quan

Khâu chấm bài triển khai theo một trong hai phương án là: chấm chéo giữa các trường cùng xã, phường (với lớp 5 và 9) hoặc giữa các cụm trường THPT (lớp 12); chấm chéo trong trường.

Sở yêu cầu các trường không để giáo viên chủ nhiệm, bộ môn chấm bài của lớp đang dạy, trừ trường hợp bất khả kháng vì khách quan.

Theo dự thảo, điểm kiểm tra chung được sử dụng làm điểm kiểm tra định kỳ cuối kỳ, cập nhật vào hồ sơ đánh giá và Học bạ số theo quy định của từng cấp học. Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức đối soát điểm trước khi cập nhật.

Sở GD&ĐT cho biết việc kiểm tra chung nhằm đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu cần đạt của chương trình, cung cấp thông tin để học sinh điều chỉnh việc học, đồng thời giúp giáo viên, nhà trường nhận diện những nội dung học sinh còn hạn chế để có giải pháp hỗ trợ.

Kết quả cũng là nguồn dữ liệu thống nhất để ngành giáo dục phân tích, đối sánh giữa các đợt kiểm tra và với kết quả đánh giá thường xuyên, qua đó nhận diện những vấn đề về chất lượng giáo dục hoặc dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, dự thảo quy định không sử dụng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng, đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục, xã, phường, cán bộ quản lý và giáo viên. Các trường, địa phương không được công khai so sánh, xếp thứ tự kết quả giữa các đơn vị.

Khi công bố thông tin phân tích, chỉ sử dụng số liệu tổng hợp, bảo đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân của học sinh. Sở cũng nghiêm cấm việc giao chỉ tiêu điểm số, tỷ lệ học sinh đạt điểm cao; chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp làm sai lệch kết quả kiểm tra, che giấu vi phạm.