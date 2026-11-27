FSB và Đại học Leeds Beckett nâng chuẩn chương trình MBA theo định hướng kiểm định AACSB

Tại kỳ làm việc thường niên từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2026, Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT) và Đại học Leeds Beckett (LBU, Anh Quốc) đã thống nhất chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và ban hành bộ 6 chuẩn đầu ra cho chương trình Business Transformation MBA, theo định hướng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế AACSB.

Đại diện Đại học Leeds Beckett (LBU - Anh Quốc) và Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường ĐH FPT) tại buổi làm việc.

Trong bối cảnh thị trường đòi hỏi những chuẩn mực ngày càng cao, FSB và LBU đã thống nhất các thay đổi căn bản về chương trình đào tạo, trọng tâm là việc tăng cường chất lượng toàn diện cho đội ngũ giảng viên và chuẩn đầu ra theo định hướng kiểm định AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business - Hiệp hội Phát triển các Trường kinh doanh bậc đại học).

Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo định hướng AACSB

Trên bản đồ giáo dục kinh doanh thế giới, AACSB được xem là một trong những hệ thống tiêu chuẩn khắt khe và uy tín. Để hướng tới chuẩn kiểm định AACSB, Đại học Leeds Beckett đã đặt ra yêu cầu nâng cấp toàn diện chất lượng triển khai chương trình MBA tại Việt Nam thông qua việc chuẩn hóa đồng bộ từ khâu giảng dạy đến khâu đánh giá năng lực học viên.

Theo trao đổi tại phiên họp, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình MBA liên kết giữa LBU và FSB hướng tới đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cốt lõi, bao gồm: trình độ học vấn chuyên sâu, năng lực nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm quản trị và tư vấn doanh nghiệp.

Chân dung nhà lãnh đạo thông qua 6 chuẩn đầu ra

Điểm nhấn đáng chú ý trong đợt cải tiến lần này là bộ 6 chuẩn đầu ra (PLOs) được xây dựng bài bản, phản ánh những kỹ năng, tri thức và thái độ cần thiết để nhà quản lý bứt phá trong môi trường kinh doanh đầy biến động.

Một là, Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề

Học viên có khả năng phân tích đa chiều các nguồn thông tin, tháo gỡ những bài toán kinh doanh phức tạp và đưa ra quyết định quản trị dựa trên cơ sở khoa học.

Hai là, Giao tiếp và hợp tác

Rèn luyện năng lực truyền đạt rõ ràng, tạo ra tầm ảnh hưởng và phối hợp hiệu quả trong các môi trường làm việc đa dạng.

Ba là, Năng lực công nghệ và dữ liệu

Làm chủ các công cụ số và khai thác dữ liệu chuyên sâu để dẫn dắt các quyết định chiến lược, tối ưu hóa hiệu suất vận hành doanh nghiệp.

Bốn là, Đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp

Vận dụng tư duy khởi nghiệp để nhận diện cơ hội thị trường, kiến tạo giải pháp đột phá và gia tăng giá trị cho cả doanh nghiệp mới lẫn tổ chức đang vận hành.

Năm là, Đạo đức và trách nhiệm xã hội

Hành động chính trực, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức kinh doanh, đồng thời đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường.

Sáu là, Nhận thức toàn cầu và đa văn hóa

Phát triển trí tuệ văn hóa và tầm nhìn quốc tế để thấu hiểu, thích ứng linh hoạt với bối cảnh kinh doanh đa quốc gia.

Thay vì tiếp cận lý thuyết một chiều, bộ 6 chuẩn đầu ra đóng vai trò như một khung tham chiếu chung, tất cả học phần và tình huống thực hành trên lớp đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là năng lực hành động của người học.

Theo TS. Nick Halafihi – Giám đốc Hợp tác Toàn cầu, Trường Kinh doanh Leeds (Leeds Business School) thuộc Đại học Leeds Beckett, việc nâng chuẩn giảng dạy và đồng bộ khung chất lượng là bước đi cần thiết để chương trình MBA tại Việt Nam duy trì tính nhất quán về chuẩn mực học thuật và chính sách giảng dạy giữa Việt Nam và Anh Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao cho người học.

Về phía FSB, việc siết chặt chuẩn mực theo định hướng kiểm định AACSB giúp hai bên tạo ra mặt bằng chất lượng rõ ràng hơn cho người học tại Việt Nam.

"Khi chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và chuẩn đầu ra theo định hướng AACSB, học viên tại Việt Nam không chỉ tiếp cận tri thức quản trị hiện đại mà còn có cơ sở rõ ràng để đo lường năng lực thực tế của bản thân sau quá trình học tập." TS. Trần Quang Huy - Trưởng ban Đào tạo Viện Quản trị và Công nghệ FSB cho biết.

Rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và vận hành

Bằng việc đồng bộ hóa khung năng lực định hướng theo chuẩn AACSB, học viên tại Việt Nam sẽ tiếp cận các phương pháp quản trị hiện đại từ Anh Quốc, được "bản địa hóa" thông qua các tình huống kinh doanh (case study) gắn liền với nền kinh tế số Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở kiến thức quản trị tổng thể, chương trình còn liên tục được cập nhật các xu hướng vận hành mới nhất, giúp nhà lãnh đạo xây dựng tư duy hệ thống vững chắc, áp dụng vào quá trình quản lý tại doanh nghiệp.

Chia sẻ về sự thay đổi sau quá trình học tập tại chương trình Business Transformation MBA, chị Nguyễn Thị Kim Quế - cựu học viên lớp LBM03HN cho biết:

“Sự thay đổi lớn nhất của tôi đó là tư duy chiến lược. Nếu trước đây tôi thường chỉ quan tâm đến dự án, thì giờ đây, góc nhìn của tôi rộng mở hơn khi tôi quan tâm đến toàn bộ doanh nghiệp cũng như chiến lược của tổ chức.”

Nói về tính ứng dụng thực tế của chương trình học, chị Phạm Thị Ánh Ngọc - cựu học viên lớp LBM05HN hiện đang giữ vai trò quản lý tại ngân hàng cho biết:

“Trước khi học chương trình, tôi được giảng viên trao đổi về các nền tảng của môn học và kiến thức rất hữu ích khi ứng dụng vào công việc. Càng học càng ngấm, các chương trình học giúp học viên được trải nghiệm và vận dụng ngay vào thực tế.”

Bên cạnh việc giải quyết trực diện các bài toán vận hành và chuyển đổi trong tổ chức, môi trường học tập theo chương trình MBA của Đại học Leeds Beckett còn mang lại lợi ích nổi bật về kết nối chuyên môn. Học viên được cọ xát, đối thoại với các quản lý, lãnh đạo đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó mở rộng góc nhìn thị trường và tích lũy thêm những kinh nghiệm xử lý tình huống thực tiễn có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp của mình.

Khẳng định vị thế giáo dục chuẩn Anh Quốc tại Việt Nam

Sau hơn 4 năm hợp tác giữa Viện Quản trị và Công nghệ FSB và Đại học Leeds Beckett, chương trình Business Transformation MBA đã đào tạo hàng trăm học viên, hiện đang nắm giữ các vị trí chủ chốt trong các doanh nghiệp.

Bước tiến trong kỳ làm việc thường niên tháng 11/2026 một lần nữa củng cố tầm nhìn dài hạn của cả hai đơn vị: đưa chất lượng giáo dục kinh doanh chuẩn Anh Quốc tiếp cận gần hơn, thực chất hơn với đội ngũ nhà quản lý, lãnh đạo tại Việt Nam.

Với lộ trình chuẩn hóa rõ ràng, đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế và chuẩn đầu ra được chuẩn hóa, chương trình MBA liên kết LBU và FSB tiếp tục khẳng định uy tín trong việc đào tạo thế hệ nhà quản lý bản lĩnh và dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên số.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Business Transformation MBA) do Đại học Leeds Beckett (Anh Quốc) phối hợp cùng Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT) triển khai đào tạo tại 4 cơ sở FSB trên toàn quốc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ, mang đến cơ hội sở hữu tấm bằng thạc sĩ MBA Anh Quốc cho các nhà quản lý và lãnh đạo bận rộn.