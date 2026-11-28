Khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, ngăn chặn gian lận thi cử

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc đổi mới đối với giáo dục mầm non và phổ thông phải có lộ trình khoa học, không gây xáo trộn; đặc biệt, kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm công bằng, khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, thành tích và ngăn chặn gian lận trong thi cử.

Tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên

Chiều 27/11, phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục và đào tạo.

Theo Phó Thủ tướng, hệ thống thể chế, pháp luật chuyên ngành giáo dục về cơ bản đã được hoàn thiện đồng bộ. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục, đồng thời, công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: QH

“Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn này; đột phá về thể chế phải đi liền với đột phá về tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả trong thực tiễn”, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Chính phủ đang chỉ đạo rà soát toàn diện, đồng bộ Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh. Qua đó, lấy phát triển phẩm chất, năng lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước làm trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

“Việc đổi mới phải có lộ trình khoa học, không gây xáo trộn; đặc biệt, kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm công bằng, khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, thành tích và ngăn chặn gian lận trong thi cử”, Phó Thủ tướng nói.

Đồng thời, Chính phủ cũng tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên và mất cân đối cơ cấu đội ngũ, nhất là tại các đô thị, khu vực đông dân cư, trên cơ sở dự báo dài hạn về dân số và quy mô học sinh, tránh dư thừa trong tương lai, phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên ngay trong năm học 2026 - 2027.

Xây dựng Nghị định riêng về xã hội hóa giáo dục

Đối với giáo dục đại học, Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập, hướng tới giảm tối thiểu 20% số cơ sở, để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, hoàn thành Quý I/2027.

Đồng thời, Chính phủ cũng tập trung triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, 3 - 5 đại học tinh hoa, dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: QH

“Các trường đại học phải thực sự trở thành những trung tâm tri thức, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Phó Thủ tướng cho hay.

Về bảo đảm nguồn lực cho giáo dục, Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ sẽ bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục theo Nghị quyết 71. Theo ông, đầu tư của Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhưng cần phát huy mạnh mẽ tiềm năng, nguồn lực của toàn xã hội.

“Vừa qua, Chính phủ đã làm việc với các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đang chỉ đạo xây dựng Nghị định riêng về xã hội hóa giáo dục, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; tạo môi trường thuận lợi, ổn định để thu hút các nguồn lực xã hội, phát triển hài hòa giáo dục công lập và tư thục”, Phó Thủ tướng thông tin.

Nội dung quan trọng khác, Chính phủ đã chỉ đạo đưa kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học từ năm học 2026 – 2027.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, báo cáo trong tháng 12/2026.

“Quan điểm là phát huy tối đa những lợi ích của công nghệ đối với giáo dục, nhưng sẽ kiểm soát, hạn chế những tác động tiêu cực đối với học sinh trên môi trường số”, Phó Thủ tướng cho hay.