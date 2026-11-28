Nâng cao năng lực giáo viên trong phòng chống ma túy

Ngày 28/11, hội thi khai mạc tại Cần Thơ với sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ Công an; các sở GD&ĐT cùng thí sinh dự thi vòng Chung kết cấp toàn quốc năm 2026 Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông.

Phát biểu khai mạc, TS Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh: Phòng, chống ma túy trong môi trường giáo dục không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của một cấp học, một cơ sở giáo dục hay một nhóm đối tượng, mà phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có sự kết nối và phối hợp đồng bộ trong toàn ngành.

Mỗi hoạt động, mỗi hội thi cần góp phần tạo nên sự chuyển biến thực chất về nhận thức, thái độ, kỹ năng và hành động của cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên, qua đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Giai đoạn 2026 - 2030 có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia về ma túy. Ngành Giáo dục xác định rõ trách nhiệm của mình không chỉ là trang bị tri thức mà còn phải góp phần hình thành những thế hệ học sinh, sinh viên có nhân cách tốt, có hiểu biết pháp luật, có kỹ năng sống, có bản lĩnh và trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Giáo viên tham gia hội thi

Theo ông Đạt, cần kiên trì một quan điểm, phòng, chống ma túy phải bắt đầu từ giáo dục; giáo dục phải bắt đầu từ sớm; mỗi nhà trường phải là một môi trường an toàn, lành mạnh; mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một nhân tố tích cực trong công tác phòng ngừa; mỗi học sinh, sinh viên phải có kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để nói không với ma túy.

Hội thi phòng, chống ma túy dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp toàn quốc được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và năng lực tổ chức giáo dục phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục. Hội thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức, nằm trong khuôn khổ triển khai Chương trình Quốc gia về ma túy giai đoạn 2026 - 2030.

Vòng thi cấp toàn quốc lựa chọn được 30 đại diện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở cả ba cấp học: tiểu học, THCS và THPT. Đây không chỉ là những tác phẩm dự thi thể hiện kiến thức, năng lực và sự đầu tư của các cá nhân, đơn vị mà còn là sự hội tụ của những kinh nghiệm, cách làm và sáng kiến giáo dục phòng, chống ma túy từ thực tiễn.

Học sinh, giáo viên tham gia chương trình

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành thể lệ hội thi. Mỗi thí sinh nộp 1 sản phẩm số hóa gồm kế hoạch bài dạy hoặc kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy kèm bài giảng điện tử tương ứng. Nội dung khuyến khích tăng trải nghiệm, xử lý tình huống và giúp học sinh nhận diện nguy cơ từ ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ngụy trang, pha trộn trong thực phẩm, đồ uống, vật phẩm.

Cấp toàn quốc, mỗi nhóm dự thi xét tối đa 1 giải nhất (Bằng khen của Bộ trưởng và 9 triệu đồng); 2 giải nhì (Bằng khen Bộ trưởng và 4,5 triệu đồng), 3 giải ba (Bằng khen và 3 triệu đồng) và 4 giải khuyến khích (1 triệu đồng).