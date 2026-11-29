Lo chất lượng bữa ăn bán trú và áp lực kỳ thi vượt cấp

TPO - Phụ huynh cho rằng, học sinh đến trường ngày càng được hưởng lợi bởi nhiều cơ chế, chính sách như miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa. Tuy vậy, họ vẫn băn khoăn, lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú, áp lực từ các kỳ thi vượt cấp.

Tại Hội thảo Giáo dục 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ đạo các nội dung quan trọng về cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó, về giáo dục phổ thông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh. Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Về giáo dục đại học, hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học.

Khẳng định, những vướng mắc trong thời gian vừa qua không chỉ xảy ra ở ngành giáo dục mà còn ở nhiều ngành, nhiều địa phương, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực đảm bảo, thời hạn và kết quả thực hiện; phân cấp phải tính đến năng lực thực tế, điều kiện thực hiện. Sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số lượng đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp.

Phụ huynh chia sẻ, vẫn chịu áp lực khi con đối mặt với các kỳ thi vượt cấp.

Phí ở trường thấp, ngoài trường cao

Chị Nguyễn Quỳnh Mai, có hai con học lớp 4 ở bậc tiểu học và lớp 9 ở bậc THCS tại Hà Nội cho rằng, ở vai trò phụ huynh, chị nhận thấy ngày càng có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ, chăm lo cho giáo dục như: miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa.

“Hiện nay, con ở bậc tiểu học đến trường mỗi tháng chỉ đóng 12.000 đồng tiền ăn/ bữa và tiền chăm sóc bán trú, là khoản kinh phí không đáng kể. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được quan tâm, xây dựng sạch đẹp”, chị Mai nói.

Sắp tới theo lộ trình học sinh được miễn phí sách giáo khoa. Bên cạnh đó, phụ cấp ưu đãi của nghề giáo được điều chỉnh tăng lên, thầy cô có động lực để yên tâm công tác, tâm huyết với nghề. Ở vùng khó khăn, Nhà nước có chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới khang trang, hiện đại thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhiều chính sách thu hút, học bổng dành cho sinh viên theo khối ngành STEM, lĩnh vực khoa học mũi nhọn, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Dẫu vậy, chị Mai cũng chia sẻ, hiện nay phụ huynh vẫn rất băn khoăn, lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú, áp lực khi con thi vượt cấp, gánh nặng chi phí học thêm.

“Trong năm học, các khoản phí đóng ở trường thấp nhưng phí học thêm các môn ở trung tâm, học thêm tiếng Anh, các CLB để hình thành kỹ năng sống chiếm số tiền không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu gia đình đông con, các khoản phí chi cho giáo dục thực sự đang là gánh nặng”, chị Mai nói.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và chăm lo phát triển toàn diện người học.

Bên cạnh miễn học phí theo chính sách chung, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 763 nghìn học sinh tiểu học bằng ngân sách cấp thành phố, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026.

Cụ thể, từ năm ngoái, Hà Nội đã hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học, mức 20.000 đồng – 30.000 đồng/ ngày/ học sinh. Đến năm học này, mức hỗ trợ được nâng lên từ 28.000 – 40.000 đồng/ngày/học sinh. Mức hỗ trợ tăng, quy mô kinh phí tăng từ hơn 3.000 tỷ đồng năm học lên 3.600 tỷ đồng/năm học.

Cũng theo ông Hiền, qua đánh giá cho thấy, tỷ lệ học sinh đăng ký ăn bán trú cấp tiểu học đạt trên 85%. Học sinh ở mọi xã, phường được thụ hưởng cùng một chuẩn bữa ăn và cùng một cơ chế hỗ trợ đảm bảo sự công bằng, nhân văn.

“Chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học của Hà Nội là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị theo hướng bảo đảm công bằng và chăm lo phát triển toàn diện người học. Qua hai năm thực hiện, chính sách đã chứng minh tính khả thi của mô hình hỗ trợ phổ cập có phân tầng bằng ngân sách, bước đầu tạo chuyển biến về độ bao phủ bán trú, thể chất học sinh và niềm tin xã hội”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói.

Học sinh tiểu học ở Hà Nội được hỗ trợ tiền ăn bán trú

Tạo động lực cho nhà giáo

Ở lĩnh vực giáo dục đại học, TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, vấn đề tự chủ của các cơ sở giáo dục – đào tạo nói chung, nhất là của các cơ sở giáo dục đại học, từ lâu đã được đề cập. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được cũng đang cho thấy nhiều vấn đề bất cập.

TS Khuyến nhấn mạnh, vai trò tự chủ cũng được xem là hệ giải pháp có cấu trúc chặt chẽ hướng đến việc cải thiện môi trường giáo dục để nâng cao chất lượng dạy học và là con đường để tìm kiếm phương cách thúc đẩy sự xuất sắc trong học thuật, trong quản lý tài chính, và trong quản trị của các cơ sở giáo dục đại học.

Do đó trong cải cách giáo dục đại học, xu thế chung là trao quyền tự chủ cho các trường đại học nhưng không đánh đồng với tự túc về nguồn lực. Nhà nước không nên không nên cắt ngân sách của các trường đại học tự chủ, thay vào có cần tăng cường hỗ trợ ngân sách các trường triển khai thành công chủ trương này, đồng thời giảm gánh nặng chi phí cho người học.

Cùng với mở rộng quy mô, yêu cầu bảo đảm và nâng cao chất lượng ngày càng trở nên quan trọng. Việc phát triển các ngành, chương trình đào tạo mới cần gắn với năng lực thực tế của cơ sở giáo dục, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành, phòng thí nghiệm, năng lực nghiên cứu và quan hệ hợp tác với doanh nghiệp.

Theo TS Khuyến, trọng tâm phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn tới cần chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng và chiều sâu, hình thành các cơ sở, nhóm nghiên cứu và chương trình đào tạo có năng lực cạnh tranh, đồng thời tăng cường gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chị Đỗ Thị Hải Yến ở tỉnh Hà Tĩnh, có con là sinh viên năm thứ 3, Đại học Kinh tế Quốc dân nói, chi phí cho con học đại học hiện nay khá đắt đỏ. Từ tiền học phí, thuê trọ, ăn uống, đi lại và học nâng cấp ngoại ngữ một tháng không dưới 10 triệu đồng. Trong khi, thu nhập của bố mẹ hiện không đến 20 triệu đồng/ tháng. Cả gia đình 4 người gồm bố mẹ và hai con trong độ tuổi đi học phổ thông phải chắt chiu, gom góp để có tiền gửi nuôi con học đại học là một sự nỗ lực rất lớn và vất vả.

Ngoài giờ làm việc tại công ty, chị Yến còn phải nhận việc giao hàng để kiếm thêm tiền. Con trai học đại học từ năm đầu tiên cũng phải lao đi làm thêm để có tiền trang trải cho học tập.

Do đó, chị Yến cho rằng, cần có chính sách giảm học phí, hỗ trợ sinh viên học tập, nâng cao trình độ để phụ huynh không quá áp lực vì chi phí.