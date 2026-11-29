An Giang xây dựng mô hình 'đại sứ số' trong trường học

TPO - Chương trình “Bình dân học vụ số” được triển khai tới các trường học hướng đến xây dựng đội ngũ giáo viên, học sinh trở thành những “đại sứ số”, lan tỏa kỹ năng số từ nhà trường đến gia đình và cộng đồng.

Ngày 28/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phối hợp Trường Đại học Sư phạm TPHCM triển khai chương trình "Bình dân học vụ số” tới các cơ sở giáo dục thuộc xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang. Chương trình hướng tới mỗi người từ biết sử dụng, đến làm chủ và sáng tạo trong môi trường số.

Mô hình học sinh trở thành “đại sứ số” để vừa thành thạo công nghệ, còn chủ động lan tỏa kỹ năng số đến gia đình và cộng đồng, mở rộng không gian học tập số từ nhà trường đến gia đình, tạo sự đồng hành giữa các thế hệ.

Sở GD&ĐT An Giang và Trường ĐH Sư phạm TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo chuyển đổi số.

Tại An Giang, chương trình được triển khai cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng số phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đến cuối tháng 11, hoạt động bồi dưỡng năng lực số đã được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh An Giang. Dự kiến đến hết tháng 10/2027, chương trình phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy sử dụng dịch vụ công, thanh toán trực tuyến và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, Trường Đại học Sư phạm TPHCM và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

Ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, qua chương trình để xây dựng đội ngũ ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.