TPHCM tuyên dương, khen thưởng 83 thủ khoa

TPO - Mỗi bạn thủ khoa với những hoàn cảnh, hành trình khác nhau nhưng đều có điểm chung là tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, không ngừng nỗ lực học tập và khẳng định bản thân.

83 gương thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TPHCM năm 2026 đã được tuyên dương trong chương trình “Vinh danh thủ khoa”, diễn ra ngày 29/11 tại Trụ sở HĐND - UBND TPHCM.

Chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm nay do UBND TPHCM tổ chức, Thành Đoàn TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM được giao phối hợp thực hiện.

Dự chương trình có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng TPHCM; ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM. Lãnh đạo Trung ương Đoàn có chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Năm 2026, có 83 gương thủ khoa tiêu biểu được vinh danh, gồm 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh thành tích nổi bật trong học tập, các gương thủ khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công tác Đoàn - Hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Trong số các gương được tuyên dương, có 9 thủ khoa đạt giải cao trong nghiên cứu khoa học, 36 thủ khoa đạt giải trong các cuộc thi học thuật, ý tưởng sáng tạo và 33 thủ khoa là cán bộ Đoàn - Hội các cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong cùng Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên trao bằng khen tôn vinh, tuyên dương các bạn sinh viên xuất sắc. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng TPHCM Dương Anh Đức và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ trao bằng khen tuyên dương các bạn trẻ tiêu biểu. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu chúc mừng các thủ khoa tiêu biểu được tuyên dương, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong ghi nhận mỗi thủ khoa với những hoàn cảnh, hành trình khác nhau nhưng đều có điểm chung là tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, không ngừng nỗ lực học tập và khẳng định bản thân.

Ông Phong mong muốn, dù công tác ở bất cứ đơn vị, vị trí hay địa phương, khu vực địa lý nào trên thế giới, các bạn vẫn luôn dành tình cảm, sự quan tâm cho TPHCM, đóng góp công sức, trí tuệ và năng lực của mình vào sự phát triển của thành phố.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM thông tin, hiện nay thành phố đang có những đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và có nhiều chính sách nhằm thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tham gia vào công việc của thành phố tại các vị trí khác nhau.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tuyên dương các bạn trẻ tiêu biểu.

Thành phố cũng có những “bài toán lớn” tiếp tục cần sự đóng góp bằng trí tuệ, khả năng của các bạn. “Chẳng hạn như câu chuyện về mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, làm sao thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đóng góp vào sự tăng trưởng, hay về vấn đề dân sinh như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, thành phố không ma túy…”, Chủ tịch UBND TPHCM nêu và khẳng định, thành phố sẽ dành những điều kiện và chính sách tốt nhất để người có năng lực, nhân tài được tiếp tục phát triển, đóng góp không chỉ cho TPHCM mà còn cho khu vực phía Nam và cả nước.