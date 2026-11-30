Đạo diễn Dương Mai Việt Anh: 'HIEUTHUHAI có kỷ luật thép'

TPO - Đạo diễn Dương Mai Việt Anh kể về việc thiết kế lại sân khấu “Mắt Nhắm Mắt Mở” khi đưa concert đến Las Vegas (Mỹ). Qua quá trình cộng tác, anh nhận xét HIEUTHUHAI có tư duy chiến lược, cầu toàn và kỷ luật trong từng chi tiết biểu diễn.

Thiết kế lại sân khấu cho khoảng 30 ca khúc

- Tên gọi “Mắt Nhắm Mắt Mở” xuất phát từ đâu? Anh tiếp cận và hiện thực hóa ý tưởng này như thế nào?

Mắt Nhắm Mắt Mở vốn là tên album của Hiếu. Concert được xây dựng để quảng bá album, tiệm cận cách triển khai dự án trong ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế, nên chúng tôi sử dụng tên gọi đó.

Bài toán khó nhất nằm ở cá tính của Hiếu. Bạn không đặt nặng việc phải có tiết mục mở màn bùng nổ, đến thời điểm nào phải xuất hiện hiệu ứng gây choáng ngợp hay bay lên không trung. Điều Hiếu quan tâm là làm thế nào truyền tải được cảm giác, năng lượng của album đến khán giả.

Có thể hình dung concept như một không gian trong tâm trí Hiếu, nơi mọi thứ còn lộn xộn, liên tục được xây dựng và biến chuyển. Chúng tôi muốn khán giả bước vào không gian ấy.

Khán giả có thể nhớ một tiết mục đặc biệt, nhưng điều chúng tôi hướng đến còn là cảm giác họ mang theo khi ra về: không khí mơ màng, những suy nghĩ ngẫu nhiên, đôi khi rời rạc nhưng giàu cảm xúc. Đó là tinh thần chúng tôi đã cố gắng thể hiện qua ba đêm diễn.

- Đưa concert đến Las Vegas, đâu là những thay đổi lớn nhất mà ê-kíp phải đối mặt?

Tại Việt Nam, chúng tôi có nguồn lực, sự hỗ trợ và hiểu biết về khán giả trong nước. Sang Mỹ, đội ngũ phải thu gọn, đồng thời bảo đảm chất lượng sản xuất trong điều kiện mới. Sự khác biệt về múi giờ, cách làm việc với các đơn vị nước ngoài và chi phí sản xuất cao hơn cũng đặt ra nhiều yêu cầu.

Thử thách lớn nhất là xây dựng sân khấu mới. Thiết kế ở ba đêm trước không thể đưa nguyên vẹn vào nhà hát tại Mỹ. Chúng tôi phải tạo ra một không gian có thể dẫn dắt xuyên suốt khoảng 30 bài hát, mang đến trải nghiệm mới mà vẫn giữ được câu chuyện của album.

Ban đầu, không ai biết dự án sẽ đi đến đâu, có đêm thứ tư hay ra nước ngoài hay không. Vì vậy, Las Vegas đánh dấu một chặng phát triển mới. Sau ba đêm tại Việt Nam, cả ê-kíp trưởng thành và ăn ý hơn. Đó là cơ sở để chúng tôi tự tin giải quyết những bài toán lần này.

- Hình ảnh căn nhà từng gây chú ý ở những đêm diễn trước sẽ được xử lý ra sao trên sân khấu mới?

Chúng tôi quyết tâm giữ lại hình ảnh ngôi nhà trong thế giới Mắt Nhắm Mắt Mở. Ngôi nhà được thể hiện như thế nào, khán giả phải chờ đến đêm diễn để khám phá.

Khi thiết kế sân khấu thay đổi, cách dàn dựng cũng phải thay đổi theo. Có những tiết mục trước đây gắn chặt với đặc điểm không gian của địa điểm tổ chức. Chuyển sang sân khấu khác, chúng tôi phải tính toán lại đường dây chương trình, vị trí và cách sắp xếp tiết mục. Chỉ cần thay đổi một điểm, các phần tiếp theo cũng phải điều chỉnh để giữ sự chặt chẽ.

Tinh thần cốt lõi đã được thống nhất từ đầu. Điều chúng tôi làm mới là cách kể câu chuyện ấy.

- Trong quá trình đó, có lúc nào ê-kíp phải bỏ đi những ý tưởng đã thống nhất?

Ở phạm vi từng ý tưởng nhỏ, việc làm lại diễn ra khá thường xuyên. Có phương án ban đầu được đánh giá tốt, nhưng sau khi trao đổi kỹ, chúng tôi nhận ra vẫn có thể tìm được hướng phù hợp hơn.

Điều này từng xảy ra ở những đêm trước. Khi đưa chương trình ra Hà Nội, một số tiết mục được thay đổi cách dàn dựng vì phiên bản cũ chưa đạt mức độ hài lòng mong muốn.

Quá trình ấy không hẳn tạo ra căng thẳng, bởi mọi người cùng muốn sản phẩm tốt hơn. Nó cũng gần với tinh thần album: những ngôi nhà trong trí tưởng tượng của Hiếu luôn thay đổi và mang nhiều hình thái. Có một đích đến, nhưng chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh con đường để đến đó.

- Thời gian tổng duyệt hạn chế tạo áp lực thế nào?

Kịch bản và thiết kế sân khấu cơ bản đã hoàn tất. Công việc tập trung vào lập trình, đồng bộ ánh sáng, hình ảnh, âm nhạc và hiệu ứng thông qua hệ thống timecode. Tôi nghĩ chương trình đã tiệm cận khá nhiều với quy trình sản xuất sân khấu tại các thị trường quốc tế.

Chúng tôi vẫn phải hoàn thiện công việc trước khi lên đường, có thể tranh thủ cả chuyến bay khoảng 17 tiếng. Sang Mỹ, thời gian tổng duyệt cũng ít hơn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khán giả không cần biết ê-kíp có bao nhiêu thời gian chuẩn bị hay gặp trở ngại gì. Họ mua vé để gặp nghệ sĩ yêu thích và có trải nghiệm xứng đáng. Trách nhiệm của chúng tôi là đáp ứng kỳ vọng ấy.

Tôi mong đêm diễn mang lại sự bồi hồi khi nhìn lại hành trình từ ý tưởng ban đầu đến việc đưa cả một format concert ra nước ngoài. Những yếu tố khán giả yêu thích vẫn được giữ lại, với cách thể hiện mới.

HIEUTHUHAI bàn kỹ cả thời điểm bước đi trên sân khấu

- Sau quá trình cộng tác, điều gì ở HIEUTHUHAI khiến anh bất ngờ về mặt sáng tạo?

Hiếu thường đặt ra những bài toán khó nhưng không can thiệp quá sâu vào chuyên môn từng người. Bạn tin tưởng những cộng sự đã lựa chọn.

Điểm đặc biệt là Hiếu có khả năng đưa ra ý tưởng lớn và tư duy chiến lược. Ý tưởng đưa concert đến Las Vegas, những hoạt động quảng bá như MV Người im lặng gặp người hay nói, livestream tại phố đi bộ hay tương tác với khán giả gắn với sân thượng ở Hà Nội thường xuất phát từ Hiếu.

Bạn không yêu cầu tôi phải làm chính xác thế này, thế kia mà đưa ra một đề bài có tầm nhìn. Tôi tự nhận mình có nhiều ý tưởng, nhưng không ít lần vẫn bất ngờ và hào hứng khi nghe Hiếu đề xuất.

Ý tưởng càng đột phá, việc triển khai càng phức tạp. Chúng tôi phải liên tục trao đổi, điều chỉnh để biến nó thành hiện thực.

- Sự cầu toàn của Hiếu thể hiện cụ thể ra sao?

Hiếu không nói quá nhiều, nhưng khi đã thống nhất ý tưởng, bạn muốn nó được thực hiện thật chỉn chu. Đi vào chi tiết, Hiếu thường hỏi: Chi tiết này có ý nghĩa gì? Hành động này có góp phần kể câu chuyện và truyền tải ý tưởng tốt hơn không?

Bạn có khả năng bao quát, tư duy sắc bén. Một ý tưởng nghe hay ở bước đầu vẫn cần tính toán kỹ để trở thành sản phẩm hoàn chỉnh. Hiếu muốn mọi chi tiết đều rõ ràng, có chủ đích.

Ngay cả việc di chuyển từ vị trí A sang B trong một tiết mục cũng có thể được bàn rất kỹ: bắt đầu bước đi lúc nào, cảm xúc và cách thể hiện ở khoảnh khắc đó ra sao. Hiếu nắm rõ và thực hiện chính xác. Tôi nghĩ điều ấy góp phần tạo nên chất lượng sản phẩm.

- Sự kỹ tính đó có dẫn đến những bất đồng lớn hay áp lực cho ê-kíp?

Thực tế không có nhiều tranh cãi. Hiếu điềm đạm, chín chắn và giữ vai trò dẫn dắt về tinh thần, giúp mọi người dễ trao đổi, phối hợp.

Nhóm trực tiếp bàn ý tưởng cũng khá gọn, thường có Hiếu, tôi, anh Việt và Khoa, đôi khi thêm biên đạo hoặc stylist. Khi muốn đi sâu vào cảm xúc, không gian tâm trí của nghệ sĩ, chúng tôi cần không khí gần gũi để chia sẻ. Còn triển khai sản xuất vẫn cần đội ngũ đông đảo ở nhiều chuyên môn.

Hiếu không liên tục hỏi đã xong chưa hay thúc ép tiến độ. Khi đã lựa chọn ai, bạn tôn trọng và tin tưởng người đó. Đôi khi chính tôi tự thấy áp lực vì phải có trách nhiệm với niềm tin ấy. Chúng tôi đã thống nhất ý tưởng tốt, phần việc còn lại là hiện thực hóa thật chính xác và hiệu quả.

- Nếu chọn một yếu tố giúp HIEUTHUHAI tạo dựng vị trí hiện tại, anh chọn điều gì?

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự kỷ luật. Ngay từ sớm, Hiếu có mục tiêu và tầm nhìn rõ về con đường muốn đi. Bạn còn biết chia mục tiêu thành từng bước, từng công đoạn cụ thể để tìm phương án thực hiện.

Sự kỷ luật, cầu toàn kết hợp tư duy logic giúp Hiếu đánh giá vấn đề rõ ràng. Bạn nghiêm khắc với bản thân, kiên trì hoàn thành từng chi tiết nhỏ để tạo nên tổng thể lớn.

Tài năng, cá tính âm nhạc, thời trang, trình diễn hay ngoại hình là những yếu tố khán giả có thể nhìn thấy. Với người có cơ hội làm việc gần hơn như tôi, tư duy và sự kỷ luật là điều đáng nể.

Tôi từng nghe Hiếu kể có những ngày làm việc đến 4 giờ sáng nhưng vẫn dậy sớm tập luyện hoặc viết ca khúc mới. Sự bền bỉ được duy trì nhiều năm, kể cả khi lịch trình bận rộn. Có thể gọi đó là “kỷ luật thép”.