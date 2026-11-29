TPO - Dàn nghệ sĩ Vũ Trụ “Say Hi” gây chú ý với loạt trang phục biểu diễn mang phong cách khác nhau, từ cá tính, mạnh mẽ đến thanh lịch, lãng mạn. Bên cạnh những khoảnh khắc trên sân khấu, loạt ảnh hậu trường cũng ghi lại diện mạo các nghệ sĩ trong concert diễn ra dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ.
TPO - Không chỉ khiến người hâm mộ thích thú với những khoảnh khắc thân thiết, Jennie và Suzy còn hé lộ tình bạn kéo dài qua nhiều năm. Bài đăng của thành viên BlackPink cũng nhận được lượt thích từ diễn viên Trung Quốc Triệu Vy.
TPO - Mái tóc xoăn bồng bềnh, sơ mi tím xuyên thấu và những bước nhảy giữa pháo hoa tạo nên một Trần Ngọc Ánh khác lạ trong MV "Bambada Bam" vừa ra mắt ngày 27/11.
TPO - Heo Má Hồng lộ diện là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng, quán quân dòng nhạc dân gian Sao mai 2015, sau cuộc đối đầu với Cô Sao. Tập 9 Ca sĩ mặt nạ 2026 cũng khép lại hành trình của Dê Du Ký - mascot do Lân Nhã đảm nhận.
TPO - Chị gái Hậu Hoàng cho biết tinh thần em gái đã khá hơn sau những ngày đầu nhận chẩn đoán ung thư máu. Trong viện, Hậu Hoàng tranh thủ chỉnh sửa clip cũ và ký tặng ảnh để động viên các em nhỏ đang điều trị cùng mình.
TPO - Vương Ngọc Văn vốn là ngôi sao trẻ đang lên của giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, cô bị cho là giả tạo khi thể hiện tình yêu với động vật nhưng lại nhận quảng cáo trang phục làm từ da lông thật.
TPO - Từ những bản hit từng khuấy đảo các mùa “Say Hi” đến loạt màn kết hợp đặc biệt, concert Vũ Trụ “Say Hi” ngày 28/11 mang đến Las Vegas setlist giàu cảm xúc và bất ngờ. Không chỉ có những sân khấu bùng nổ, concert còn khiến khán giả vỡ òa với loạt ballad đình đám như “Chân thành”, “Kim phút kim giờ”, “50 cuộc gọi nhỡ”... cùng hội tụ.
TPO - 21 nghệ sĩ, 20 tiết mục và hàng loạt bản hit làm nên dấu ấn của ba mùa Vũ Trụ "Say Hi" cùng hội tụ trên sân khấu Las Vegas. Những màn kết hợp bất ngờ, màu sắc âm nhạc đa dạng và các tiết mục đậm bản sắc Việt tạo nên đêm concert giàu cảm xúc.
TPO - Romeo Beckham lần đầu thử sức với diễn xuất trong "Forty Love", phim tình cảm đồng tính lấy bối cảnh quần vợt. Chia sẻ với truyền thông Pháp, con trai David Beckham liên hệ tác phẩm mình tham gia với bộ phim ăn khách "Call Me by Your Name".
TPO - Hoàng tử Harry bí mật gặp Vua Charles tại điền trang Balmoral, Scotland, vào tháng 10. Đây là lần đầu hai cha con gặp riêng trực tiếp kể từ khi Harry trở lại Anh hồi tháng 8.
TPO - Sự kiện Đêm hội giao lưu văn hóa quốc tế do Weibo tổ chức có sự góp mặt hàng chục ngôi sao nổi tiếng. Trong đó, Chi Pu gây chú ý với ngoại hình nổi bật, cùng khả năng giao tiếp tốt.
TPO - Bộ phim quy tụ dàn diễn viên Nguyễn Hùng, Tiểu Vy, Võ Điền Gia Huy… không bán được vé nào dù còn 4 suất chiếu.
TPO - Nhiều fan đi từ Minnesota, California... hội tụ về Las Vegas để xem concert Vũ Trụ "Say Hi" của 21 anh trai, em xinh. Không khí tại PH Live, Las Vegas đang sôi động hơn bất cứ lúc nào.
TPO - Không chỉ là một đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt, Vũ trụ "Say Hi" tại Las Vegas là bước tiếp nối hành trình đưa IP giải trí Say Hi đến với khán giả quốc tế. Điểm đặc biệt của hành trình này nằm ở việc âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ cùng tồn tại trong một thế giới chung. Trước giờ diễn, biển người đổ về khu vực phía ngoài sân khấu, cho thấy sức hút của concert với khán giả nhiều lứa tuổi khác nhau.
TPO - Tối 28/11, NSND Lan Hương, diễn viên Uyển Ân, Việt Anh, Quỳnh Nga, Lan Phương, Huỳnh Lập cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh Việt hội ngộ ở thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF).
TPO - Thảm đỏ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII tối 28/11 quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và những gương mặt nổi bật của showbiz Việt. Bên cạnh sự xuất hiện của Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp, Việt Anh..., màn tương tác vui vẻ giữa MC Quyền Linh và Lê Bống cũng trở thành khoảnh khắc đáng chú ý tại sự kiện.
TPO - Chồng sắp cưới của Thục Anh làm việc tại một cơ quan nhà nước. Hai người biết nhau từ năm 2021, đến năm 2023 mới có dịp tìm hiểu nhau khi nữ diễn viên cộng tác tại cơ quan anh.