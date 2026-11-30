Phương Mỹ Chi mang dân ca 'dệt' sắc màu Đất nước gấm hoa

TPO - Từ “Dân chơi dân ca” đến “Bài ca đất phương Nam”, Phương Mỹ Chi mang những giai điệu đậm chất Việt đến sân khấu “Đất nước gấm hoa” bằng lối kể trẻ trung, gần gũi.

Trong khuôn khổ Ngày hội tuổi trẻ với văn hóa dân tộc do Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức, chương trình nghệ thuật Đất nước gấm hoa (tối 29/11) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến.

Giữa không gian sân khấu rực rỡ, Phương Mỹ Chi xuất hiện và nhanh chóng khuấy động bầu không khí bằng những tiết mục mang đậm dấu ấn cá nhân. Nữ ca sĩ lần lượt thể hiện Dân chơi dân ca, Bài ca đất phương Nam, Thiên đường với người thương và Thử lòng quân tử.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc Dân chơi dân ca. Ảnh: Xuân Tùng

Từ những làn điệu, chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt, Phương Mỹ Chi mang đến cách thể hiện trẻ trung, giàu năng lượng, tạo sự kết nối với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dân chơi dân ca cho thấy màu sắc hiện đại trong cách nữ ca sĩ trẻ tiếp cận chất liệu truyền thống. Trong khi đó, Bài ca đất phương Nam gợi lại những âm hưởng đậm chất Nam Bộ, vốn là một phần dấu ấn làm nên tên tuổi Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu bước vào nghệ thuật.

Các ca khúc được Phương Mỹ Chi trình diễn trong đêm nhạc Đất nước gấm hoa phần lớn đều nằm trong album mới nhất Dân chơi dân ca của cô. Ảnh: Xuân Tùng



Với Thiên đường với người thương và Thử lòng quân tử, nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng làm mới hình ảnh, kết hợp những yếu tố quen thuộc với ngôn ngữ âm nhạc gần gũi khán giả hôm nay.

Những màn trình diễn của Phương Mỹ Chi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả tại quảng trường. Không chỉ mang đến một phần trình diễn sôi động, nữ ca sĩ còn góp phần đưa những chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình.

Trở lại đường đua âm nhạc với album Dân chơi dân ca vào tháng 8/2026, Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại. Ảnh: Xuân Tùng

Nghệ sĩ trẻ kể chuyện Việt Nam bằng âm nhạc

Phương Mỹ Chi là một trong những gương mặt trẻ nổi bật trong hành trình kết nối văn hóa truyền thống với đời sống đương đại. Cô từng vinh dự được T.Ư Đoàn và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2 năm liên tiếp (năm 2024 và năm 2025), ghi nhận những nỗ lực trong hành trình nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, tại Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) mới đây, Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Cô nhấn mạnh văn hóa là hành trang để người trẻ tự tin bước ra thế giới, đồng thời bày tỏ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc.

﻿ Phương Mỹ Chi xúc động trước tình cảm của khán giả Hà Nội, khẳng định sự đón nhận của công chúng là động lực để cô tiếp tục theo đuổi dòng nhạc dân ca, vốn từng được xem là kén người nghe trong giới trẻ.

Trên sân khấu Đất nước gấm hoa, thông điệp ấy tiếp tục được thể hiện bằng âm nhạc. Những chất liệu dân gian không đứng yên trong ký ức mà được làm mới, hòa vào nhịp sống hiện đại và đến gần hơn với khán giả trẻ.

Với Phương Mỹ Chi, hành trình ấy được thể hiện rõ qua chính con đường nghệ thuật của cô: giữ chất liệu văn hóa làm nền tảng nhưng không ngừng tìm kiếm cách kể mới.

Từ sân khấu Đất nước gấm hoa, nữ ca sĩ tiếp tục gửi đến khán giả một thông điệp giản dị: Văn hóa Việt có thể bước vào đời sống hiện đại bằng nhiều cách, và người trẻ hoàn toàn có thể trở thành những người kể chuyện mới cho những giá trị đã được cha ông trao truyền.