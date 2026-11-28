VNSTEEL đồng hành cùng các công trình trọng điểm quốc gia

Với nền tảng chất lượng được bồi đắp qua hàng thập kỷ, các thương hiệu sản phẩm trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã và đang góp mặt tại nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, đồng hành cùng quá trình phát triển hạ tầng quốc gia.

Dấu ấn của VNSTEEL trải dài từ Bắc vào Nam

VNSTEEL với hệ thống hơn 30 đơn vị thành viên, trong đó có đến hơn 20 đơn vị sản xuất những sản phẩm thép chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mỗi năm, VNSTEEL cung ứng ra thị trường gần 5 triệu tấn thép thành phẩm (với hơn 70% là thép xây dựng và gần 30% là thép dẹt như tôn mạ, thép cán nguội, ống thép...), tạo nên mạch chảy vật liệu bền bỉ phục vụ công cuộc kiến thiết hạ tầng và phát triển kinh tế.

Suốt nhiều thập kỷ, từ các công trình dân dụng , tổ hợp công nghiệp nặng đến những đại dự án giao thông, hàng không tầm cỡ, mạng lưới các thương hiệu của VNSTEEL luôn giữ vững cam kết kép: chất lượng đồng bộ và tiến độ chuẩn xác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thăm và động viên gian hàng trưng bày sản phẩm Thương hiệu Quốc gia 2026 của VNSTEEL tại sự kiện

Giá trị cốt lõi ấy một lần nữa được khẳng định tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 (tháng 10/2026), khi hệ thống VNSTEEL tiếp tục có 6 dòng sản phẩm được vinh danh. Trong đó, hai "cánh chim đầu đàn" ở mảng thép xây dựng và thép dẹt là Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL và Công ty Tôn Phương Nam đã ghi dấu ấn đậm nét với nhiều dòng sản phẩm chủ lực đạt chuẩn quốc gia.

Thương hiệu Thép Miền Nam /V/ - Dấu ấn tại các siêu dự án hạ tầng và hàng không.

Đồng hành cùng các dự án hạ tầng và công trình biểu tượng trên cả nước, VNSTEEL tự hào khi thương hiệu Thép Miền Nam /V/ được lựa chọn góp mặt tại dự án Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc. Với đặc thù thi công tại vùng biển đảo có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, yêu cầu về chất lượng thép xây dựng, sự ổn định mác thép và tiến độ giao hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Thép Miền Nam /V/ còn khẳng định vị thế ở hàng loạt công trình trọng điểm từ Nam ra Bắc như: Vành đai 4 vùng Thủ đô, Sân vận động Trống Đồng, Metro Hà Nội-Quảng Ninh, Dự án Bà Nà Hill, Cao tốc Khánh Hoà-BMT, Vành đai 3 TP.HCM (đoạn trên cao phía Đông từ Tân Vạn đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, MRT Phú Quốc, Sân bay Phú Quốc cùng các cây cầu huyết mạch như Phước An, Đại Ngãi, Rạch Miễu 2…v.v.

Nền tảng tạo nên niềm tin của các tổng thầu đối với các sản phẩm của Thép Miền Nam /V/ nằm ở năng lực kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại nhà máy Phú Mỹ. Sở hữu dây chuyền luyện - cán khép kín công suất thiết kế 500.000 tấn phôi và 400.000 tấn thép cán/năm, kết hợp lợi thế cảng nước sâu doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khi xuất xưởng.

Toàn bộ sản phẩm đều chinh phục các hệ tiêu chuẩn khắt khe trong nước và quốc tế như TCVN, JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS (Anh), AS/NZS (Úc/New Zealand), thỏa mãn từng yêu cầu riêng biệt về chủng loại và mác thép. Đặc biệt, phòng thử nghiệm của nhà máy đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (mã số VILAS 254), bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy tuyệt đối cho từng lô thép trước khi tới chân công trình.

Chuẩn mực chất lượng quốc tế của Tôn Phương Nam trong từng hạng mục công trình

Ở mảng thép dẹt, Công ty Tôn Phương Nam (SSSC) - đơn vị liên doanh tiêu biểu của VNSTEEL - tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi cả ba dòng sản phẩm chủ lực gồm Tôn kẽm Việt - Nhật, Tôn lạnh Việt - Nhật và Tôn mạ màu Việt - Nhật đều xuất sắc đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Với tổng công suất được nâng lên 400.000 tấn/năm tại Nhơn Trạch cùng hệ thống xử lý nước thải, hơi dung môi đạt chuẩn xanh, Tôn Phương Nam đã trở thành lựa chọn ưu tiên cho các hạng mục bao - che, kết cấu và hệ thống kỹ thuật tại nhiều dự án đòi hỏi độ bền vượt trội:

Hạ tầng hàng không: Cung ứng tôn kẽm Việt - Nhật cho toàn bộ 48.000 m² hệ thống ống gió tại dự án mở rộng Nhà ga T2 – Sân bay Nội Bài, đồng thời hiện diện tại Ga hành khách - Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Công nghiệp năng lượng: Cung cấp 74.000 m² tôn mạ màu PVDF cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (đang tăng tốc phát điện thương mại cuối năm 2026) và 221.000 m² tôn chuyên dụng cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng.

Tổ hợp sản xuất công nghiệp quy mô lớn: Cung ứng tôn mạ màu PPGL và tôn mạ kẽm GI cho các nhà máy hiện đại như VinFast Hà Tĩnh và TH true MILK.

Để đáp ứng tiêu chuẩn bền bỉ trong những môi trường khắc nghiệt như ven biển hay nhà máy nhiệt điện, các dòng sản phẩm của Tôn Phương Nam được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu: JIS G3302, JIS G3312, JIS G3321, JIS G3322 (Nhật Bản); ASTM A653/A653M, ASTM A755/A755M, ASTM A792/A792M (Mỹ); AS 1397 (Úc); và EN 10346 (Châu Âu). Doanh nghiệp đồng thời vận hành đồng bộ bộ ba hệ thống quản lý chuẩn quốc tế gồm ISO 9001:2015 (chất lượng), ISO 14001:2015 (môi trường) và phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 - VILAS 191, đảm bảo mỗi cuộn tôn xuất xưởng đều đạt độ bền màu và khả năng chống ăn mòn tối ưu.

Khẳng định vị thế Thương hiệu quốc gia

Từ những thanh thép mang dấu ấn /V/ vươn mình tại Long Thành, Vành đai 4 đến những mét vuông tôn mạ Việt - Nhật bền bỉ tại Nội Bài, Quảng Trạch I, sự đồng hành của các thương hiệu trong hệ thống VNSTEEL không chỉ là câu chuyện cung ứng vật tư, mà là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ, chuẩn hóa quốc tế và tinh thần phụng sự các công trình trọng điểm quốc gia.

Với nền tảng sản xuất hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế cùng mạng lưới đơn vị thành viên trải dài cả nước, VNSTEEL sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của các nhà thầu và chủ đầu tư. Việc các sản phẩm trong hệ thống được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 là sự ghi nhận đáng tự hào, đồng thời là động lực để VNSTEEL không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới công nghệ và đồng hành bền bỉ cùng những công trình trọng điểm của đất nước trong thời gian tới.