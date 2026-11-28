Điều chỉnh tổ chức Cục Hải quan, bổ sung nhiệm vụ chống rửa tiền, khủng bố

TPO - Bộ Tài chính ban hành quy định mới về tổ chức và hoạt động của Cục Hải quan, bổ sung rõ nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, khủng bố trong lĩnh vực hải quan; chuyển hai ban nghiệp vụ thành chi cục.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan. Theo đó, Cục Hải quan là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trong phạm vi cả nước.

Đáng chú ý, quyết định mới bổ sung rõ nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực hải quan.



Các nhiệm vụ này được quy định cùng nhóm công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; phòng, chống ma túy; kiểm soát hải quan để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phòng, chống hàng giả.

Cục Hải quan tiếp tục thực hiện điều tra, khởi tố các vụ việc vi phạm theo quy định; phối hợp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

Một điểm mới khác là quyết định ghi rõ nhiệm vụ tổ chức thực hiện quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan, bên cạnh quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ...

Về bộ máy, Cục Hải quan tiếp tục được tổ chức theo mô hình ba cấp, từ trung ương đến địa phương, với 12 đơn vị tại trung ương.

Đáng chú ý, Ban Giám sát quản lý về hải quan được chuyển thành Chi cục Giám sát quản lý về hải quan; Ban Nghiệp vụ thuế hải quan chuyển thành Chi cục Thuế xuất nhập khẩu. Mỗi chi cục có bốn phòng, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Lực lượng Hải quan được giao nhiệm vụ bổ sung rõ nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, khủng bố trong lĩnh vực hải quan. Ảnh: Hải quan.

Các đơn vị trung ương còn lại gồm Văn phòng; các Ban Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Kiểm tra, Tài vụ - Quản trị, Quản lý rủi ro, Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; các Chi cục Kiểm định hải quan, Điều tra chống buôn lậu, Kiểm tra sau thông quan.

Chi cục Kiểm định hải quan có ba phòng, năm đội; Chi cục Điều tra chống buôn lậu có bốn phòng, tám đội; Chi cục Kiểm tra sau thông quan có bốn phòng, ba đội. Các đội thuộc ba chi cục này có con dấu riêng theo quy định.

Tại địa phương, Cục Hải quan có 20 Hải quan khu vực, thay cho tên gọi Chi cục Hải quan khu vực trước đây. Các Hải quan khu vực được tổ chức bình quân không quá tám đơn vị, gồm Văn phòng, Phòng, Đội nghiệp vụ.

Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu trực thuộc Hải quan khu vực có số lượng không quá 165 đơn vị, không tổ chức các đơn vị bên trong và làm việc theo chế độ chuyên viên.

Đáng chú ý, phạm vi quản lý Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại TPHCM được chuyển từ Hải quan khu vực II sang Hải quan khu vực XV. Cùng đó, đơn vị này tiếp nhận quản lý Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ Hải quan khu vực XVIII, trụ sở đặt tại Đồng Nai.

Một số khu vực quản lý nhiều tỉnh, thành như Hải quan khu vực I phụ trách Hà Nội, Phú Thọ; khu vực VII phụ trách Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu; khu vực XIX phụ trách Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau; khu vực XX phụ trách Đồng Tháp, An Giang.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tổ chức, sắp xếp để Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Thuế xuất nhập khẩu và các Hải quan khu vực đi vào hoạt động trước ngày 1/1/2027.