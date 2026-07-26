Việt Nam sản xuất thành công lô nhôm thỏi đầu tiên

TPO - Sau 11 năm đầu tư và hoàn thiện công nghệ, Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công lô nhôm thỏi bằng công nghệ điện phân alumin, có độ tinh khiết 99,71% tại Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông.

Ngày 26/7, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên ở Việt Nam tại xã Nhân Cơ do Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông sản xuất.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Lâm Đồng dự lễ.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang dự lễ công bố.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang khẳng định: Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam ra đời là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc lịch sử khi nước ta chính thức làm chủ công nghệ điện phân để sản xuất nhôm kim loại trong nước.

Đây là cơ sở tạo động lực mới cho ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam trong quá trình phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, từng bước nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao vị thế cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, phát biểu tại lễ công bố.

"Thành quả đó không chỉ thể hiện năng lực, ý chí, khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt Nam, mà còn hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về hình thành nền công nghiệp nhôm, nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng nền công nghiệp hiện đại", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn và sự quyết tâm của các cấp, ngành, Khu công nghiệp Nhân Cơ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp nhôm và vật liệu mới hàng đầu của Việt Nam, tạo động lực lan tỏa phát triển cho toàn vùng Tây Nguyên và cả nước.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chia sẻ, sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được công bố không chỉ là ngày vui của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, của tỉnh Lâm Đồng, mà còn là một dấu mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam. Thành quả hôm nay là kết quả quá trình kiên trì vượt qua nhiều khó khăn của Trung ương, địa phương và doanh nghiệp.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu.

Trong suốt quá trình triển khai, hoàn thiện dự án, từ năm 2012 đến nay, với 4 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Lâm Đồng đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết nhiều vướng mắc như: bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng… để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng định hướng.

"Đây là nền tảng quan trọng để Lâm Đồng từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động và đời sống Nhân dân. Đó cũng là cơ sở để địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP '2 con số', đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước", Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.

Lô sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được xuất bán ngay tại lễ công bố.

Các đại biểu tham quan xưởng đúc nhôm.

Những thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam có độ tinh khiết 99,71%.