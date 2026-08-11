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Kinh tế

Tỷ phú Jeff Bezos sắp mua Liverpool

Ngọc Ánh

TPO - Liên danh do Amit Bhatia dẫn đầu, với sự tham gia của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin, đang tiến gần thỏa thuận mua hơn 30% cổ phần Liverpool. Thương vụ được cho là định giá câu lạc bộ ở mức 6 tỷ USD và có thể được công bố ngay trong vài ngày tới.

Theo thông tin từ Sky News, Fenway Sports Group (FSG) - cổ đông nắm quyền kiểm soát Liverpool từ năm 2010 - đang chuẩn bị công bố một thương vụ trong vài ngày tới.

Theo thỏa thuận, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos sẽ tham gia nhóm nhà đầu tư cùng Eduardo Saverin - một trong những người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook.

Liên danh này do Amit Bhatia dẫn đầu. Ông Bhatia là con rể của tỷ phú ngành thép Lakshmi Mittal và cho đến gần đây vẫn là cổ đông của Queens Park Rangers, câu lạc bộ đang thi đấu tại Championship.

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Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đang sở hữu khối tài sản lên đến 280 tỷ USD.

Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ đưa ba trong số những người giàu nhất thế giới trở thành đồng sở hữu Liverpool - một trong những câu lạc bộ thành công nhất lịch sử bóng đá Anh.

Theo Forbes, riêng tài sản của ông Bezos được ước tính hơn 280 tỷ USD, trong khi ông Saverin được cho là sở hữu khối tài sản hơn 32 tỷ USD.

Khoản đầu tư của nhóm ba người vào Liverpool được cho là sẽ định giá câu lạc bộ ở mức 6 tỷ USD, qua đó đưa thương vụ này vào nhóm những giao dịch có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực thể thao.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh bóng đá thế giới đang đối mặt với những tranh cãi phát sinh từ đề xuất của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc bán cổ phần trong quyền thương mại của các giải đấu, trong đó có World Cup bóng đá nam.

Việc kế hoạch này được hé lộ đã đặt ra hàng loạt câu hỏi đáng chú ý về cấu trúc thương mại của bóng đá, cũng như về chính ông Infantino - nhân vật quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Jeff Bezos trước đây chưa từng được nhắc đến trong các thương vụ bóng đá. Tuy nhiên, khả năng ông tham gia liên danh đầu tư vào Liverpool FC cho thấy giới đầu tư giàu có ngày càng coi thể thao là một loại tài sản đầu tư riêng biệt.

Ngày 11/8, một nguồn tin nội bộ cho biết quy mô thương vụ hiện được dự báo lớn hơn một chút so với những thông tin trước đó, với tỷ lệ cổ phần được chuyển nhượng có thể vượt 30%.

Liverpool giành chức vô địch Premier League ở mùa giải 2024-2025, nhưng đang đứng trước một mùa giải chuyển giao sau khi sa thải huấn luyện viên trưởng Arne Slot và chia tay tiền đạo kỳ cựu Mo Salah.

Dù vậy, nếu Liverpool được định giá 6 tỷ USD, thương vụ sẽ tiếp tục cho thấy thành công rất lớn về mặt tài chính mà FSG đạt được trong 16 năm sở hữu câu lạc bộ.

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Nhà sáng lập Amazon lần đầu rót tiền vào bóng đá, khi cùng một nhóm nhà đầu tư mua cổ phần Liverpool.

Sự xuất hiện của một liên danh có tiềm lực tài chính lớn như vậy sẽ làm gia tăng kỳ vọng rằng các thành viên của nhóm cuối cùng có thể tìm cách giành quyền kiểm soát hoàn toàn Liverpool.

Một người phát ngôn của FSG cho biết vào tháng trước: “Một liên danh đầu tư do Amit Bhatia dẫn đầu, quản lý và đại diện đã bày tỏ mong muốn thực hiện khoản đầu tư chiến lược để nắm giữ cổ phần thiểu số tại câu lạc bộ bóng đá Liverpool.”

FSG từ chối bình luận thêm về thời điểm thương vụ có thể được thực hiện. Người phát ngôn của liên danh do ông Bhatia dẫn đầu cũng từ chối bình luận.

Lần gần nhất cổ phần Liverpool được chuyển nhượng là vào năm 2023, khi Dynasty Equity mua một lượng nhỏ cổ phần trong thương vụ định giá câu lạc bộ ở mức hơn 4,5 tỷ USD.

Ngọc Ánh
#Liverpool #Jeff Bezos #đầu tư thể thao #thương vụ lớn #cổ phần Liverpool #FSG #bóng đá

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