Trước thềm Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026: Được mùa 'học bá'

TP - Mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam đều mang theo một dấu ấn riêng, còn trước thềm vòng Sơ khảo 2026, dấu ấn ấy dường như thuộc về tri thức. Trong danh sách thí sinh xuất hiện ngày càng nhiều cô gái có thành tích học tập xuất sắc, ngoại ngữ tốt, hoạt động cộng đồng bền bỉ…

Những cô gái “con nhà người ta”

Điểm dễ nhận thấy nhất từ danh sách thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là sự gia tăng đáng kể của những hồ sơ học vấn nổi bật. Những người phụ trách công tác tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 thừa nhận không ít lần bất ngờ khi đọc hồ sơ của các thí sinh.

“Có những hồ sơ khiến chúng tôi thực sự choáng ngợp. Các em đúng nghĩa là con nhà người ta: học giỏi, năng động, giàu trải nghiệm và có định hướng rất rõ ràng”, một thành viên ban tuyển sinh chia sẻ. Định kiến về những người đẹp chỉ có ngoại hình từ lâu đã không còn phù hợp. Phần lớn hồ sơ năm nay đều là sinh viên hoặc cử nhân các trường đại học danh tiếng, nhiều người đạt học bổng, danh hiệu sinh viên xuất sắc, thậm chí có thí sinh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ với vị trí thủ khoa.

Trong nhóm thí sinh có học lực nổi bật có Trần Nguyễn Như Ý, Lê Thị Hạnh Dung và Đinh Diệu Anh (từ phải qua). Ảnh: NVCC

Nằm trong nhóm những thí sinh “học bá”, Lê Thị Hạnh Dung (Đà Nẵng) gây ấn tượng khi vừa tốt nghiệp chương trình thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (TESOL) với vị trí thủ khoa, đồng thời sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5. Quay trở lại Hoa hậu Việt Nam sau một lần lỡ hẹn, Hạnh Dung cho biết cô không trở về để tìm kiếm danh hiệu bằng mọi giá, mà để hoàn thành một ước mơ khi đã đủ chín muồi về tri thức, bản lĩnh và trải nghiệm.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa PGS.TS Nguyễn Thị Hải Hằng, việc ngày càng nhiều thí sinh có thành tích học tập nổi bật xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ tiếp cận các cuộc thi sắc đẹp. “Trước đây, không ít người xem hoa hậu là sân chơi dành chủ yếu cho ngoại hình. Nhưng thế hệ trẻ hôm nay coi đây là một môi trường để thử thách bản thân, rèn luyện kỹ năng và mở rộng cơ hội phát triển. Vì vậy, việc những sinh viên giỏi, thủ khoa, học viên cao học hay người đã có nghề nghiệp ổn định mạnh dạn đăng ký dự thi là một tín hiệu tích cực”, bà Hằng nhận định. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hải Hằng, học vấn không phải yếu tố quyết định một hoa hậu, nhưng tri thức giúp người phụ nữ có nền tảng để ứng xử, tư duy độc lập và tạo sức ảnh hưởng lâu dài sau cuộc thi. “Điều đáng mừng là vẻ đẹp và tri thức không còn được đặt ở hai thái cực đối lập. Khi ngày càng nhiều cô gái giỏi bước lên sân khấu nhan sắc, bản thân cuộc thi cũng được hưởng lợi vì có thêm những ứng viên giàu chiều sâu và bản sắc riêng”, bà Hằng nói.

Một ứng viên đáng chú ý khác là Đinh Diệu Anh, tân cử nhân Đại học Ngoại thương với hai bằng đại học ở hai chuyên ngành khác nhau, trong đó Tiếng Anh thương mại đạt loại Xuất sắc và Kinh tế đối ngoại đạt loại Giỏi. Hồ sơ của Diệu Anh còn được bổ sung bằng 12 năm học sinh giỏi, IELTS 7.5 từ năm lớp 11, giải học sinh giỏi Ngữ văn, Á quân TEDx FTU Hanoi, kinh nghiệm hoạt động Đoàn và nhiều danh hiệu trong cuộc thi sinh viên. Chưa hết, Diệu Anh đồng thời sở hữu khả năng nhảy, múa, chơi piano, đồng thời từng đại diện sinh viên tiếp đón Thủ tướng New Zealand trong chuyến thăm Việt Nam.

Năm nay, Hoa hậu Việt Nam còn thu hút nhiều thí sinh ở lĩnh vực y khoa. Trần Nguyễn Như Ý, sinh viên năm cuối Đại học Y Dược TPHCM với kết quả học tập loại Giỏi, mang đến hình ảnh của một dược sĩ tương lai coi việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng là nền tảng để lan tỏa những giá trị tích cực. Một đại diện khác của khối thi đại học tốp đầu là Nguyễn Thị Diệp Chi, sinh viên năm nhất ngành Dược tại Hà Nội. Dù mới 18 tuổi, cô đã sáng lập nhóm thiện nguyện duy trì chương trình “Cơm 0 đồng” dành cho người vô gia cư và tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức tiếp tục nhận hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, với hạn chót là ngày 28/7 ở miền Bắc và ngày 31/7 ở miền Nam.

Những thí sinh theo học ngành kinh tế vẫn tiếp tục áp đảo về số lượng. Nguyễn Lan Phương (Đại học Ngoại thương), Cao Thị Diệu Linh (Đại học Mở TP.HCM), Nguyễn Thị Thu Thanh (Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) đều là những sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Riêng Diệu Linh từng đạt học bổng khuyến khích học tập, danh hiệu Sinh viên 5 tốt, đồng thời đi làm gia sư trong suốt quá trình học.

Việc nhiều sinh viên giỏi, thủ khoa, học viên cao học, người đã có nghề nghiệp ổn định mạnh dạn đăng ký dự thi HHVN là một tín hiệu tích cực. Ảnh: Dương Triều

Lê Thị Nga, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hay Nguyễn Thị Yến Vy, sinh viên ngành Quan hệ công chúng, cũng góp phần làm phong phú bức tranh ngành nghề của cuộc thi năm nay. Sự đa dạng này phản ánh đúng xu hướng tuyển chọn của Hoa hậu Việt Nam nhiều năm gần đây: tìm kiếm những cô gái có nền tảng học vấn và khả năng phát triển lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình.

Sự hấp dẫn của “hương”

Nếu học vấn là một điểm sáng thì chiều sâu trải nghiệm xã hội lại là yếu tố giúp dàn thí sinh năm nay trở nên hấp dẫn hơn. Rất nhiều hồ sơ đều nhắc đến hoạt động thiện nguyện, nhiều thí sinh không dừng ở việc tham gia các chương trình ngắn hạn mà đã chủ động xây dựng những hành trình gắn bó lâu dài với cộng đồng.

Diệp Chi duy trì những suất cơm miễn phí dành cho người vô gia cư. Diệu Linh tham gia các hoạt động thiện nguyện trong thời gian học đại học. Đoàn Thị Lan chia sẻ mong muốn hỗ trợ trẻ em vùng cao có điều kiện đến trường. Diệu Anh nhiều năm tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và công tác Đoàn tại địa phương.

Một điểm đáng chú ý khác là nhiều thí sinh đã có kinh nghiệm nghề nghiệp trước khi bước vào cuộc thi. Trần Thị Thanh Tuyền là tiếp viên hàng không của một hãng hàng không quốc gia sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính - Marketing. Môi trường làm việc đòi hỏi tính kỷ luật, khả năng giao tiếp và xử lý tình huống quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp cô trở thành một ứng viên giàu bản lĩnh trên sân khấu. Việc từng giành danh hiệu Miss Sky Signature 2025 và được đặc cách vào vòng Chung khảo cũng khiến Thanh Tuyền trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của mùa giải.

Thí sinh năm nay khá điển hình cho lớp sinh viên thế hệ mới: chủ động tài chính, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và chỉ lựa chọn dự thi khi cảm thấy bản thân đã đủ trưởng thành. Ảnh: Trọng Tài

Ở chiều ngược lại, nhiều ứng viên trẻ lại gây thiện cảm bằng tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn. Mới 19 tuổi, Nguyễn Thị Yến Vy lựa chọn Hoa hậu Việt Nam như cơ hội học hỏi và kết nối. Lê Phan Diễm My, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, mang theo khát vọng quảng bá hình ảnh và lòng hiếu khách của người Việt thông qua ngành du lịch. Ngay cả Nguyễn Thị Thu Thanh, cô gái đến từ Huế đang học tập tại Đà Nẵng cũng gây chú ý bởi cách nhìn khá chín chắn về tự do và trách nhiệm. Cô cho rằng tự do chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng kỷ luật và tinh thần hoàn thiện bản thân. Đây là một quan điểm khá hiếm gặp ở lứa tuổi sinh viên bởi nó gợi nhớ đến tư tưởng hiện sinh của Jean-Paul Sartre: Con người không thể trốn tránh tự do lựa chọn, đồng thời phải chịu trách nhiệm tuyệt đối về những lựa chọn của mình.

Những câu chuyện của các thí sinh phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách thế hệ trẻ tiếp cận các cuộc thi sắc đẹp. Danh hiệu hoa hậu dường như không còn được nhìn như đích đến cuối cùng. Nhiều cô gái xem cuộc thi là một cơ hội để thử sức, để gặp gỡ những người giỏi hơn mình, để kiểm chứng năng lực và mở rộng giới hạn của bản thân. Có lẽ đây là tín hiệu đáng chú ý nhất trước thềm Hoa hậu Việt Nam 2026. Bởi khi vương miện không còn là mục tiêu duy nhất, cuộc thi cũng có cơ hội tìm thấy nhiều gương mặt thú vị hơn.