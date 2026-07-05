Trung Quốc mua mạnh, tôm hùm Việt rộng cửa gia nhập 'câu lạc bộ' tỷ USD

TPO - Nhu cầu tiêu thụ tăng cao tại Trung Quốc đang đưa tôm hùm trở thành một trong những động lực tăng trưởng nổi bật nhất của ngành thủy sản Việt Nam năm 2026.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 25,8% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong nhóm các thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành.

Tăng trưởng mạnh của thị trường này đến từ nhiều nhóm sản phẩm như tôm, cá tra, tôm hùm, nhuyễn thể, thủy sản sống và đông lạnh. Riêng ngành tôm, VASEP đánh giá Trung Quốc đang là thị trường dẫn dắt tăng trưởng, đặc biệt tôm hùm nổi lên như một nhân tố đặc biệt quan trọng nhờ nhu cầu tiêu dùng cao cấp tiếp tục mở rộng.

VASEP cho biết, chỉ trong 5 tháng, xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc đã đạt 506 triệu USD, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc tăng mạnh thu mua tôm hùm Việt.

Đáng chú ý, tôm hùm xanh tiếp tục là mặt hàng chủ lực khi đạt kim ngạch 503,9 triệu USD, chiếm tới 99,53% tổng giá trị xuất khẩu tôm hùm sang thị trường này. Trong khi đó, các dòng tôm hùm khác đạt khoảng 2,4 triệu USD, chiếm 0,47%, tăng 345% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp thuỷ sản, nhu cầu tiêu thụ thủy sản sống và các sản phẩm cao cấp tại Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao. Tôm hùm là mặt hàng phục vụ phân khúc nhà hàng, tiệc lễ, quà biếu và nhóm khách hàng có thu nhập khá, nhờ đó ít chịu tác động hơn so với nhiều sản phẩm thủy sản phổ thông.

Việt Nam hiện có nhiều lợi thế trong cuộc đua này, từ vị trí địa lý gần, thời gian vận chuyển ngắn đến khả năng cung ứng hàng sống linh hoạt. Đặc biệt, tôm hùm xanh cỡ nhỏ và trung bình của Việt Nam có mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của thị trường Trung Quốc và thuận lợi trong vận chuyển đường bộ lẫn đường hàng không.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi cơ cấu nguồn cung tôm hùm vào Trung Quốc trong thời gian qua. Khi một số nguồn cung truyền thống như Canada, Hoa Kỳ và Australia gặp khó khăn do các yếu tố thuế quan, thương mại hoặc quá trình phục hồi thị trường, doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần.

Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nguồn cung tôm hùm lớn nhất cho thị trường Trung Quốc trong năm 2025 và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026.

VASEP cho rằng, việc xuất khẩu tôm hùm đạt được kết quả tích cực trong những tháng đầu năm giúp mặt hàng có cơ hội cán mốc tỷ USD trong thời gian tới. Để giữ vững lợi thế này, ngành tôm hùm cần tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu.