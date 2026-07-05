Ngân hàng phải cung cấp những dữ liệu khách hàng gì cho cơ quan thuế?

TPO - Từ ngày 1/7, các ngân hàng, tổ chức tín dụng và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp nhiều thông tin về tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế, trong đó có dữ liệu giao dịch, số dư tài khoản, thu nhập phát sinh và thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ...

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế

Theo quy định, tổ chức tín dụng, ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế. Thông tin được cung cấp gồm tên chủ tài khoản; số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp; nơi mở tài khoản, cụ thể đến chi nhánh mở tài khoản nếu có; ngày mở và ngày đóng tài khoản.

Từ 1/7, ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế. Ảnh minh họa.

Các đơn vị trên phải cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến giao dịch của người nộp thuế. Dữ liệu bao gồm số lượng, giá trị và nội dung giao dịch; thông tin bên chuyển, bên nhận; thông tin về giao dịch trong nước và giao dịch xuyên biên giới.

Cơ quan thuế cũng được cung cấp số dư tài khoản, số dư cuối kỳ, thu nhập phát sinh từ tài khoản và các thông tin khác theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Việc cung cấp thông tin phải phù hợp với pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan, phục vụ trực tiếp công tác quản lý thuế.

Ngoài dữ liệu về giao dịch và số dư, các ngân hàng, tổ chức tín dụng và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán còn phải cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản, người thụ hưởng và các bên liên quan.

Thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền cũng thuộc phạm vi dữ liệu được cung cấp.

Nghị định đồng thời quy định việc cung cấp thông tin theo tiêu chuẩn báo cáo thông tin tài khoản tài chính của đối tượng không cư trú thuế tại Việt Nam và các báo cáo khác phù hợp với tiêu chuẩn của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế.

Về hình thức cung cấp, dữ liệu được thực hiện bằng phương thức điện tử, thông qua kết nối và chia sẻ với Hệ thống thông tin quản lý thuế.

Riêng thông tin cơ bản về tài khoản, gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản, nơi mở tài khoản, ngày mở và ngày đóng tài khoản, được cung cấp định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 10 của tháng kế tiếp.

Đối với trách nhiệm bảo mật và sử dụng dữ liệu, nghị định quy định tổ chức cung cấp thông tin không phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin sau khi đã cung cấp đúng quy định pháp luật.

Việc khai thác, sử dụng thông tin và dữ liệu được cung cấp phải được ghi nhận, giám sát và kiểm tra theo quy định.

Số liệu công bố tháng 5 của cơ quan thuế cho thấy, ngành thuế đã nắm thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu rủi ro lớn, giao dịch bất thường hoặc nghi vấn trốn thuế, rửa tiền, ngân hàng sẽ phối hợp cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.

Thưởng tới 10 triệu đồng khi tố giác hành vi không lập hóa đơn điện tử

Tại Nghị định 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Theo quy định, không phải mọi trường hợp phản ánh người bán không lập và giao hóa đơn điện tử đều được nhận tiền thưởng. Người tiêu dùng tố giác phải đáp ứng các điều kiện cụ thể và thông tin cung cấp phải dẫn đến việc cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Người tố giác phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời và có căn cứ xác định thời gian, địa điểm, người thực hiện hành vi vi phạm. Nội dung phản ánh phải đúng với thực tế phát sinh, đủ cơ sở để cơ quan thuế xác định tính chất, mức độ vi phạm và thực hiện kiểm tra, xác minh. Trên cơ sở thông tin được phản ánh, cung cấp, cơ quan thuế phải ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định.

Thông tin tố giác cần có thông tin về người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như tên, địa chỉ hoặc mã số thuế. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cung cấp thông tin về giao dịch hàng hóa, dịch vụ; hành vi không lập và không giao hóa đơn hoặc tài liệu, chứng cứ có liên quan đến giao dịch phát sinh hành vi vi phạm của người bán nếu có.

Người tố giác cũng phải cung cấp thông tin liên hệ gồm tên, số điện thoại và số định danh cá nhân.

Theo nghị định, người tiêu dùng có thể tố giác hành vi không lập và giao hóa đơn điện tử của người bán qua nhiều kênh. Trong đó, thông tin có thể được gửi qua hệ thống hóa đơn điện tử, Hệ thống thông tin quản lý thuế như eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.