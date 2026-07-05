Hồng sâm KGC Jung Kwan Jang ra mắt Hồng sâm Dam Da tại Việt Nam

Hồng sâm KGC Jung Kwan Jang vừa giới thiệu Hồng sâm Dam Da tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng hiện diện của thương hiệu Hàn Quốc, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm hồng sâm chính hãng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hồng sâm KGC Jung Kwan Jang đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới Hồng sâm Dam Da, đánh dấu bước tiến mới của Tập đoàn Nhân sâm KGC trong chiến lược mở rộng thị trường và mang các giá trị của hồng sâm Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Sự kiện quy tụ đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn KGC (Korea Ginseng Corporation), đối tác phân phối JM Group cùng đông đảo khách mời, chuyên gia, đối tác, KOL và đại diện truyền thông. Chương trình được tổ chức với chủ đề "Filling Vietnam with Health", mang đến hành trình trải nghiệm về lịch sử thương hiệu, giá trị của hồng sâm Hàn Quốc và giới thiệu sản phẩm mới Hồng sâm Dam Da tại thị trường Việt Nam.

Mở đầu chương trình, khách mời được tham quan khu vực trưng bày dòng sản phẩm tiêu biểu và tìm hiểu hành trình phát triển hơn 125 năm của thương hiệu KGC Jung Kwan Jang.

Mục tiêu đưa tinh hoa hồng sâm Hàn Quốc đến gần hơn với người Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Lim Wang Seop - Giám đốc Điều hành Tập đoàn KGC cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á.

Theo ông, sau hơn 125 năm phát triển, KGC luôn theo đuổi sứ mệnh mang những giá trị tốt đẹp của hồng sâm Hàn Quốc đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới thông qua các sản phẩm chất lượng cao, được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng khoa học.

Ông Lim Wang Seop chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn Hồng sâm Dam Da sẽ trở thành cầu nối để nhiều người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội tiếp cận các sản phẩm chính hãng từ KGC Jung Kwan Jang. Đây không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài của KGC tại thị trường Việt Nam".

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức ra mắt Hồng sâm Dam Da với màn tương tác mang tên "Phép màu Hồng sâm". Dưới hiệu ứng ánh sáng và sân khấu, các vị khách mời cùng thực hiện nghi thức kích hoạt, mở ra hình ảnh biểu tượng của sản phẩm mới với thông điệp lan tỏa sức khỏe đến cộng đồng.

Sản phẩm mang ý nghĩa "trao gửi" và "chứa đựng". Theo đại diện thương hiệu, mỗi gói Hồng sâm Dam Da đều chứa đựng tinh hoa hồng sâm Hàn Quốc cùng tâm huyết của KGC Jung Kwan Jang, được tạo nên với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của hồng sâm đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng thị trường Việt Nam

Ông Kim Jung Min - Chủ tịch JM Group, đơn vị phân phối KGC Jung Kwan Jang tại Việt Nam cũng bày tỏ sự trân trọng đối với lòng tin của Tập đoàn KGC cùng sự đồng hành của các đối tác, khách hàng trong suốt thời gian qua.

Ông cho biết việc đưa Hồng sâm Dam Da đến thị trường Việt Nam là kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ giữa KGC và JM Group với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng thêm một lựa chọn chất lượng từ thương hiệu hồng sâm quốc dân Hàn Quốc.

"Chúng tôi tin rằng Hồng sâm Dam Da sẽ giúp nhiều người Việt Nam dễ dàng tiếp cận hơn với các giá trị của hồng sâm Hàn Quốc. JM Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng KGC để phát triển hệ thống phân phối, nâng cao trải nghiệm khách hàng và lan tỏa những giá trị tích cực mà thương hiệu đã xây dựng trong suốt hơn một thế kỷ", ông Kim Jung Min nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Hồng sâm KGC Jung Kwan Jang cũng vinh danh các nhà phân phối đạt thành tích booking nổi bật, ghi nhận những đóng góp trong việc mở rộng hệ thống phân phối tại Việt Nam. Đây chính là bước khởi đầu mạnh mẽ để đưa sản phẩm Hồng Sâm Dam Da phủ sóng trên toàn quốc trong thời gian tới.