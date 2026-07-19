Trực tiếp World Cup 2026 Pháp vs Anh 0-4 (hết H1): Anh đang nghiền nát Pháp

report Duyên nợ tại đấu trường World Cup

Đây là lần thứ 4 trong lịch sử hai ông lớn này đụng độ nhau ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong 3 lần trước đó, tuyển Anh thắng 2 trận ở vòng bảng (2-0 năm 1966 và 3-1 năm 1982). Trận đấu gần nhất chính là ký ức buồn của người Anh tại tứ kết World Cup 2022, nơi Pháp đã đánh bại Anh với tỷ số 2-1.