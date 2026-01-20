Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc 0-2 (H2): Không vào!!! Đình Bắc lỡ cơ hội

TPO - Có bóng ở vị trí rất thuận lợi trước vòng cấm U23 Trung Quốc nhưng pha dứt điểm của Đình Bắc lại quá hiền để thành bàn thắng.

U23 Trung Quốc đang sở hữu hàng phòng ngự vững chắc với 4 trận giữ sạch lưới cùng thủ môn Li Hao bất khả xâm phạm với tỷ lệ cứu thua thành công 100%. Được dàn dựng của HLV Antonio Puche, Long chi đội đã trở thành cỗ máy kỷ luật, gắn kết và chặt chẽ, hạn chế tối đa không gian mà đối phương có thể thâm nhập.

Trong khi đó, U23 Việt Nam lại có hàng công mạnh mẽ với 8 bàn thắng sau 4 trận đấu. Đội quân của HLV Kim Sang-sik không dựa vào may mắn hay những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, mà dựa vào hệ thống kiểm soát và triển khai bóng mượt mà, sự điều phối tinh tế ở tuyến giữa và khả năng kiểm soát nhịp độ phản công bậc thầy. Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng làm chủ nghệ thuật chiến thắng khi nắm rõ phương cách cũng như thời điểm kết liễu đối thủ.

Để xuyên thủng hàng thủ của U23 Trung Quốc, cách duy nhất là sử dụng các pha phối hợp một chạm và phát huy kỹ thuật trong phạm vi hẹp, điều mà rất nhiều các cầu thủ U23 Việt Nam làm được. Bên cạnh đó, tạo nên áp lực liên tục với cả cường độ và tốc độ vào thời điểm U23 Trung Quốc tỏ ra mệt mỏi.

Ở trận đối đầu gần nhất tại Panda Cup 2025 hồi tháng 11 năm ngoái, U23 Việt Nam đã làm được những điều này. Phút 80, khi Long chi đội suy giảm thể lực và đánh mất sự tập trung, Văn Thuận có tình huống đi bóng kỹ thuật ở sát đường biên ngang và căng ngang để Minh Phúc băng vào dứt điểm thành bàn.

Vì vậy, xuyên thủng tấm thuẫn chắc chắn mà HLV Antonio dựng lên không phải không thể. Vấn đề có lẽ chỉ là thời điểm. Và HLV Kim Sang-sik biết rõ lúc nào nên tung ra ngọn thương sắc lạnh.