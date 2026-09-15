Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kuwait, 17h00 ngày 15/9: Mệnh lệnh phải thắng

report U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất Lực lượng U23 Việt Nam chinh chiến ở Asiad 20 không có Nguyễn Đình Bắc, Nguyên Nhật Minh và vài tuyển thủ khác bận lên tuyển, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ xây dựng bộ khung với thủ môn Cao Văn Bình, Lý Đức, Minh Phúc, Phi Hoàng, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát và Quốc Việt. report Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 20 gặp đối thủ U23 Kuwait. Nằm chung bảng với U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng khởi đầu thuận lợi để tạo đà tâm lý cho các lượt trận tiếp theo.

Về phía đối thủ, U23 Kuwait hiện đang đứng hạng 133 trên bảng xếp hạng FIFA. Dù từng có giai đoạn đỉnh cao với 2 lần tham dự Olympic trong giai đoạn 1990–2000, bóng đá trẻ Kuwait những năm gần đây sa sút và khá bí ẩn. Tuy nhiên, họ có sự chuẩn bị tốt hơn khi đã đến Nhật Bản trước một tuần, đồng thời bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi gồm Al-Mubailish, Al-Salama và Al-Asaimi có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn.

Về phía U23 Việt Nam, lực lượng tham dự Asiad 20 không có sự phục vụ của Nguyễn Đình Bắc, Nguyên Nhật Minh cùng một số cầu thủ bận tập trung cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị FIFA ASEAN Cup. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ xây dựng bộ khung chủ chốt gồm thủ môn Cao Văn Bình, Lý Đức, Minh Phúc, Phi Hoàng, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát và Quốc Việt.

Thách thức lớn nhất đối với U23 Việt Nam là thời gian làm quen với điều kiện thời tiết và sân bãi tại Nhật Bản khá ngắn (chỉ 2 ngày). Bên cạnh đó, phong độ gần đây của toàn đội cùng các trụ cột trong màu áo câu lạc bộ chưa thực sự thuyết phục, bao gồm kết quả thua U23 Trung Quốc 0-1, thua U23 Thái Lan 0-1 và hòa U23 CHDCND Triều Tiên 1-1.

Dù vậy, với việc từng thắng U23 Kuwait tại vòng bảng U23 châu Á 2024 và lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, mục tiêu của U23 Việt Nam vẫn là giành trọn 3 điểm.