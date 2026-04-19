Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Indonesia 0-0 (H2 bắt đầu): Chủ nhà bế tắc

TPO - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Indonesia, bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 lúc 19h30 ngày 19/4. U17 Việt Nam sáng cửa giành ngôi đầu bảng, nhưng đối thủ chờ thầy trò Roland ở bán kết sẽ là U17 Australia.

report U17 Việt Nam ép sân 55': Không chịu áp lực phải thắng, nhưng U17 Việt Nam lại tấn công nhiều hơn U17 Indonesia và tạo nhiều cơ hội rõ ràng hơn. report KHÔNG VÀO! Nguyễn Lực cứa lòng ra ngoài 50': Từ tình huống phạt góc của U17 Việt Nam, Nguyễn Lực đón lõng bóng ở ngoài vòng cấm và thực hiện pha cứa lòng cực kỳ chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, bóng vẫn bay sát cột dọc Indonesia ra ngoài. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: U17 Việt Nam 0-0 U17 Indonesia U17 Việt Nam nhập cuộc tốt, nhưng giảm dần tốc độ và nhường thế trận cho U17 Indonesia. Trong khi đó, chủ nhà tấn công bế tắc, khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt. time Hiệp 1 có 2 phút bù giờ report KHÔNG VÀO! Văn Dương uy hiếp khung thành U17 Indonesia 45': Văn Dương lại có pha tăng tốc ấn tượng bên cánh trái. Lần này anh không căng ngang mà ngoặt lại để dứt điểm về góc xa. Tuy nhiên, bóng chạm chân một hậu vệ Indonesia và đi chệch khung thành trong gang tấc. report Không có phạt đền cho U17 Indonesia 41': Tiền đạo Indonesia ngã rất nhanh trong vòng cấm U17 Việt Nam sau khi bị hậu vệ áo trắng truy cản. Trọng tài chính chạy ngay phía sau và lập tức xua tay báo hiệu không có lỗi. report U17 Indonesia rơi vào bế tắc 36': U17 Indonesia buộc phải thắng trận này để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, họ đang tấn công rất bế tắc. report Sỹ Bách đột phá không thành 30': U17 Việt Nam phản công nhanh, Sỹ Bách quyết định đột phá bên cánh phải. Anh dùng tốc độ vượt qua một cầu thủ Indonesia, nhưng bị chặn lại khi đi bóng xuống sát đường biên ngang. report U17 Indonesia phung phí cơ hội phản công 23': U17 Indonesia có cơ hội phản công nhanh với thế 2 đấu 1. Tuy nhiên, cầu thủ áo đỏ lại đẩy bóng quá dài và để hậu vệ áo trắng dễ dàng lấy bóng. yellow Văn Dương nhận thẻ vàng 19': Văn Dương nhận thẻ vàng sau tình huống ngã giả vờ trong vòng cấm U17 Indonesia. report U17 Việt Nam giảm nhịp độ 12': Sau khoảng 10 phút đầu tiên tấn công phủ đầu, U17 Việt Nam đã bắt đầu chơi chậm lại. report KHÔNG VÀO! Minh Thủy suýt lập công 7': Văn Dương thoát xuống cực nhanh bên cánh trái và căng ngang chính xác cho Minh Thủy dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, bóng đi trúng vị trí của thủ môn U17 Indonesia. report KHÔNG VÀO! Văn Dương sút xa nguy hiểm 5': Từ khoảng cách hơn 30m, Nguyễn Văn Dương bất ngờ sút xa cực mạnh, bóng đi sát xà ngang U17 Indonesia. start Trận đấu bắt đầu Ở trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi U17 Indonesia mặc áo đỏ. video Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Indonesia trên kênh nào? Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia được phát trực tiếp miễn phí và độc quyền trên TV360. report Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam

Thông tin trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Indonesia

U17 Việt Nam gần như chắc chắn giành vé vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 sau 2 trận toàn thắng với tổng tỷ số 14-0. Kịch bản duy nhất khiến đội bóng của HLV Cristiano Roland bị loại lúc này là thua U17 Indonesia cách biệt từ 8 bàn trở lên, trong khi U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste. Đây rõ ràng là kịch bản rất khó xảy ra khi mà đội chủ nhà Indonesia đang bị đánh giá thấp hơn.

Vấn đề lớn với U17 Việt Nam lại là ngôi đầu bảng A. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng điều này xuất hiện sau khi bảng B và bảng C hạ màn. Với việc đội nhì bảng B là U17 Myanmar sớm bị loại, đội nhì bảng A hoặc C sẽ gặp đội đầu bảng B là U17 Lào ở bán kết. Trong khi đó, đội đầu bảng A sẽ gặp đội nhất bảng C là U17 Australia.

Trong bối cảnh hiện tại, U17 Việt Nam rất dễ giành ngôi đầu bảng A. Đội bóng của HLV Cristiano Roland chỉ chắc chắn xuống nhì bảng nếu thua U17 Indonesia cách biệt từ 3 bàn đến 7 bàn. Sẽ không bất ngờ nếu HLV Cristiano Roland trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị ở trận này. Tuy nhiên, U17 Indonesia cũng có toan tính của riêng họ nếu muốn tránh U17 Australia, và trận đấu hứa hẹn sẽ bất ngờ đến phút chót.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Indonesia trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia được phát sóng trực tiếp miễn phí trên TV360 vào lúc 19h30 hôm nay.

