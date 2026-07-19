Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina, 2h00 ngày 20/7: Kinh điển Messi đối đầu Yamal

TPO - Tây Ban Nha và Argentina lần đầu gặp nhau tại chung kết World Cup. Messi sẽ đoạt lấy cúp vàng lần thứ 2 liên tiếp, hay Yamal sẽ lần đầu chinh phục đỉnh cao thế giới?

report Messi lên tiếng về tấm ảnh lịch sử với Yamal "Tấm ảnh đó thật sự khó tin. Tôi đã chụp ảnh cùng Yamal khi cậu bé này còn nằm ngửa. Việc cả hai chúng tôi cùng thi đấu tại kỳ World Cup 2026, chuẩn bị gặp nhau tại chung kết là một điều điên rồ", Messi chia sẻ. Tấm ảnh lịch sử của Messi và Yamal được chụp tại sân Camp Nou, do tờ báo địa phương Sport và UNICEF phối hợp tổ chức. Khi đó, Messi tròn 20 tuổi, là tài năng triển vọng nhất thế giới thời bấy giờ. Yamal chỉ mới 6 tháng tuổi. Sau 19 năm, định mệnh đã sắp đặt 2 siêu sao của hai thế hệ gặp nhau tại trận đấu quan trọng nhất của World Cup. report Tây Ban Nha, Argentina gặp nhau sau 60 năm Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau duy nhất một trận tại World Cup. Đó là vòng bảng World Cup 1966 ở sân Villa Park (Anh), Argentina thắng 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Luis Artime. Hai đội tuyển gặp nhau thêm 13 lần ở các trận giao hữu. Tây Ban Nha nhỉnh hơn đôi chút về thành tích với 6 chiến thắng, 2 hòa và 5 thua. Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tuyển diễn ra vào năm 2018 tại Madrid, nơi mà Tây Ban Nha vùi dập Argentina với tỷ số 6-1.

Thế giới bóng đá sẽ chứng kiến màn so tài độc nhất vô nhị giữa hai thế hệ siêu sao sở hữu kèo trái thiên tài: huyền thoại đương đại Lionel Messi và thần đồng 19 tuổi Lamine Yamal. Sự sắp đặt của định mệnh đưa họ chạm trán ở hai đầu chiến tuyến mang đến một kịch bản không thể cảm xúc hơn cho trận đấu cuối cùng của giải đấu.

Để điền tên mình vào trận tranh cúp vàng, hai đội bóng đã trải qua những lộ trình hoàn toàn trái ngược. Đội tuyển Tây Ban Nha thẳng tiến bằng một phong độ vô cùng lầm lì và vững chắc. Tại bán kết, "La Roja" đã trình diễn lối chơi kiểm soát bóng chủ động ở đẳng cấp cao, phong tỏa hoàn toàn hàng công đắt giá của đội tuyển Pháp để giành chiến thắng đầy thuyết phục.

Ngược lại, nhà đương kim vô địch Argentina lại phải chật vật qua từng trận đấu knock-out. Trận bán kết gặp đội tuyển Anh là một thử thách cực đại khi họ bị dẫn trước, nhưng bản lĩnh của nhà vua đã lên tiếng đúng lúc. Sự tỏa sáng của Messi với hai đường kiến tạo quý giá cùng các bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez đã giúp đại diện Nam Mỹ lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, cả hai đội đều sở hữu những điểm tựa vững chắc. Tây Ban Nha đang thăng hoa dựa trên bộ khung phòng ngự kiên cố dưới sự chỉ huy của Pau Cubarsi kết hợp với bộ não đẳng cấp Rodri ở tuyến giữa. Dù vậy, người hâm mộ xứ đấu bò vẫn có chút lo lắng khi Lamine Yamal vừa phải tập riêng do tái phát chấn thương nhẹ trước giờ bóng lăn.

Ở phía bên kia, Argentina bay cao nhờ phong độ hủy diệt của Messi và sự nhạy bén của Julian Alvarez, nhưng họ lại lộ rõ điểm yếu trong các tình huống chống bóng bổng. Đáng ngại hơn, các trụ cột của Albiceleste đang rơi vào tình trạng bào mòn thể lực nghiêm trọng sau những trận chiến căng thẳng liên miên.

Đây gần như chắc chắn là chương cuối cùng trong sự nghiệp World Cup của Lionel Messi. Toàn bộ tập thể Argentina đang đồng lòng dốc hết những giọt sức lực cuối cùng nhằm giúp người đội trưởng vĩ đại bảo vệ ngai vàng.

Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha thực dụng, mạnh toàn diện và có lợi thế lớn về mặt thể trạng, thử thách dành cho Argentina là vô cùng khắc nghiệt. Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ, nơi một khoảnh khắc trừng phạt sai lầm từ các pha phản công có thể giúp Tây Ban Nha lên ngôi vương với chiến thắng tối thiểu 1-0.