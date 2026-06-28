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Trực tiếp Panama vs Anh, 04h00 ngày 28/6: Tất cả vì ngôi đầu

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên

TPO - Tam sư cần một chiến thắng để xây chắc ngôi đầu bảng và tạo đà tâm lý cho vòng knock-out, trong khi Panama chỉ còn chiến đấu vì danh dự trước khi xách vali về nước.

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Cục diện bảng L lúc này đã có sự phân hóa rõ rệt. Đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau hai lượt trận (thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0), xếp trên Ghana nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở chiều ngược lại, Panama chưa giành được điểm số nào sau hai thất bại tối thiểu 0-1 trước Ghana và Croatia, qua đó chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Với 4 điểm trong tay, Tam sư chỉ cần một kết quả hòa trước Panama là chắc chắn có vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, tham vọng của thầy trò Thomas Tuchel chắc chắn không dừng lại ở đó. Anh bắt buộc phải hướng đến một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm, để lấy vị trí dẫn đầu bảng L.

Việc giành ngôi nhất bảng mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Nếu không may rơi xuống vị trí nhì bảng, đội tuyển Anh có nguy cơ rất cao phải chạm trán đối thủ sừng sỏ là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ngay tại vòng loại trực tiếp. Ngược lại, vị trí dẫn đầu sẽ giúp họ gặp một đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, mở ra con đường rộng mở hơn tiến vào vòng 16 đội, nơi đồng chủ nhà Mexico có thể đang chờ đợi.

Về phía Panama, họ bước vào trận đấu này với tâm lý không còn gì để mất. Panama đã chính thức bị loại và không còn cơ hội cạnh tranh với Anh, Ghana hay Croatia. Tuy nhiên, không vì thế mà đại diện CONCACAF buông xuôi. Trận đấu này là cơ hội cuối cùng để họ tìm kiếm điểm số đầu tiên, hoặc ít nhất là một bàn thắng danh dự tại kỳ World Cup năm nay.

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên
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