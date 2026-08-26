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TRỰC TIẾP: Chủ tịch FIFA đến Hà Nội trước đại chiến Việt Nam vs Thái Lan

Trọng Đạt

TPO - 20h tối nay 26/8, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan mới diễn ra, nhưng ngay từ chiều, cổ động viên Việt Nam đã sẵn sàng cờ hoa, diễu hành trên nhiều tuyến phố Hà Nội chuẩn bị mở hội trên sân Mỹ Đình. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã đặt chân tới Hà Nội, bắt đầu chuỗi hoạt động tại Việt Nam.

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Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Thái Lan 2-0 nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải. Kết quả này mang lại lợi thế rất lớn cho “Những chiến binh sao vàng” trước màn tái đấu tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa, thậm chí có thể thua với cách biệt một bàn, vẫn sẽ bước lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép chủ quan. Nếu thi đấu đúng sức, giữ được sự tập trung và không nóng vội, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng hoàn tất hành trình bảo vệ ngai vàng khu vực.

Sức nóng của trận chung kết đã được thể hiện qua cơn sốt vé. Vé bán chính thức với bốn mệnh giá 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Trên thị trường tự do, giá vé bị đẩy lên gấp nhiều lần, trong đó một số cặp vé ở vị trí đẹp được rao bán với giá hơn 10 triệu đồng.

Sân Mỹ Đình vì thế được dự báo sẽ phủ kín khán giả, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt cho trận cầu quyết định. Đây sẽ là nguồn động lực lớn để Quang Hải, Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội vượt qua thử thách cuối cùng.

Đặc biệt, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ dự khán trận đấu. Sự hiện diện của những người đứng đầu bóng đá thế giới càng làm tăng ý nghĩa cho đêm chung kết được chờ đợi tại Mỹ Đình.

Trọng Đạt
#Việt Nam #Thái Lan #ASEAN Cup #Mỹ Đình #bóng đá

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