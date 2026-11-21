Trực tiếp Man City vs Fulham (19h30 ngày 21/11): Cắt mạch toàn thua

TPO - Sau giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy thăng hoa, Man City đang rơi vào giai đoạn đầy khó khăn. Gặp Fulham là cơ hội không thể tốt hơn để Man City cắt mạch 3 trận toàn thua.

report Khả năng bùng nổ sớm của Man City Trong 8 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Man City đều ghi được ít nhất 1 bàn thắng ngay trong hiệp 1 và đạt hiệu suất trung bình lên tới 3,25 bàn/trận vào lưới Fulham. report Cái dớp không thắng kéo dài của Fulham Lần gần nhất Fulham đánh bại được Man City đã diễn ra từ tháng 4/2009 (thắng 3-1 ngay trên sân khách). Hơn 17 năm qua, đội bóng thành London chưa một lần hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu "The Citizens". report Chuỗi toàn thắng áp đảo của Man City: Man City đã toàn thắng cả 20 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường trước Fulham (kể từ sau trận hòa 2-2 vào tháng 9/2011). Nếu tính riêng tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà Etihad, đội bóng thành Manchester đang sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước đại diện thành London. report Đội hình ra sân của Fulham report Đội hình ra sân của Man City

Chuỗi 3 trận toàn thua liên tiếp tại Premier League, mới nhất là thất bại 1-3 trên sân của Nottingham, đã khiến đội chủ sân Etihad từ ngôi đầu bảng tụt xuống vị trí thứ 3 và kém đội dẫn đầu Arsenal tới 6 điểm.

Đằng sau sự sa sút chóng vánh này là hàng loạt vấn đề nghiêm trọng cả về tâm lý lẫn chuyên môn mà HLV Maresca vẫn chưa thể tháo gỡ. Nguyên nhân lớn nhất bắt nguồn từ việc tinh thần và sự tập trung của toàn đội bị ảnh hưởng nặng nề bởi án phạt treo lơ lửng trên đầu.

Trước khi ban tổ chức Premier League công bố chính thức việc Man City vi phạm 114 cáo buộc tài chính, họ từng toàn thắng trên mọi đấu trường. Thế nhưng kể từ cột mốc đó, phong độ của Man xanh lao dốc không phanh. Họ thua 4 và chỉ thắng 4 trong 9 trận. Tính riêng tại giải quốc nội, CLB này chỉ giành 2 chiến thắng sau 5 vòng, trong đó một trận trước Liverpool chỉ đến sau khi Gravenberch nhận thẻ đỏ, còn lại là thắng lợi chật vật 3-2 trước tân binh Ipswich ngay trên sân nhà.

Bên cạnh gánh nặng tâm lý, hệ thống chuyên môn của Man City cũng bộc lộ nhiều lỗ hổng báo động. Ở hàng thủ, sự sa sút của những trụ cột như thủ thành Donnarumma hay trung vệ Guehi khiến khung thành đội bóng rất dễ bị đánh sập. Chuỗi 8 trận liên tiếp không giữ sạch lưới cùng tần suất mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua ngày càng dày đặc là minh chứng rõ nét nhất.

Chưa dừng lại ở đó, việc bố trí bộ đôi Anderson và Enzo Fernandez cũng khiến tuyến giữa mất đi sự cân bằng. Anderson không phải mẫu tiền vệ cầm nhịp như Rodri, trong khi Enzo có xu hướng dâng cao, để lại khoảng trống lớn trước các pha chuyển đổi trạng thái của đối thủ - kịch bản đã khiến họ nhận 2 bàn thua từ phản công trước Nottingham.

Trở lại Premier League sau kỳ nghỉ FIFA Days, nỗi lo của HLV Maresca càng chồng chất khi thể lực toàn đội bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngôi sao số một Haaland vừa phải vắt sức cùng tuyển Na Uy tại UEFA Nations League. Trong hoàn cảnh đó, cuộc tiếp đón Fulham hứa hẹn sẽ đầy thử thách. Đại diện London đang chơi ngày càng tiến bộ với mạch 4 vòng bất bại và chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất. Mùa này, Fulham từng cầm hòa Liverpool 0-0 ngay tại Anfield, đồng thời cho thấy sự lỳ lợm đáng gờm khi giành điểm ở cả 2 chuyến làm khách gần nhất trong vị thế chiếu dưới.