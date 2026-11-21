Trực tiếp Đồng Nai vs Hà Nội FC 1-2 (H2): Vào!!! Hai Long ghi tuyệt phẩm

TPO - Tận dụng cơ hội hậu vệ Đồng Nai để mất bóng, Hai Long thoát xuống và sau một pha lắc người kỹ thuật, tiền vệ đội tuyển Việt Nam tung pha dứt điểm đưa bóng xoáy vào góc cao khung thành Đồng Nai. CLB Hà Nội vươn lên dẫn ngược Đồng Nai 2-1.

report Cơ hội cho Đồng Nai Phút 66: Tự Nhân đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng đi ra ngoài. report Thế trận hấp dẫn Phút 65: Tốc độ trận đấu được đẩy cao khi Đồng Nai bắt buộc dâng cao đội hình để tấn công và tìm bàn gỡ. Trong khi đó, các cầu thủ Hà Nội cũng sẵn sàng chơi đôi công thay vì bảo vệ thành quả. report Tuấn Tài bỏ lỡ cơ hội Phút 62: Tuấn Tài nhận đường chuyền căng ngang thuận lợi từ đồng đội nhưng sút trượt bóng. Cơ hội mười mươi của đội chủ nhà đã trôi qua đáng tiếc. report Bóng cắt ngang khung thành Hà Nội Phút 58: Jovic thực hiện pha căng ngang khó chịu nhưng không có cầu thủ Đồng Nai kịp lao vào dứt điểm. report Đồng Nai bỏ lỡ cơ hội Phút 54: Văn Đức bỏ lỡ cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Sau đó, lộn xộn xảy ra trong vòng cấm đội khách và Văn Đức không thể dứt điểm. goal VÀO!!! Hai Long nâng tỷ số 2-1 cho Hà Nội Phút 52: Hai Long thực hiện cú cứa lòng ngoạn mục để đánh bại thủ môn của Đồng Nai. Trước đó, chân chạy cánh của Hà Nội cầm bóng từ cánh trái, loại bỏ trung vệ Bùi Tiến Dụng và dứt điểm cực nhanh. report Suýt có bàn thứ 2 cho Đồng Nai Phút 51: Sau quả tạt từ chấm phạt góc, Jovic thoải mái đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn của Hà Nội. report Quốc Lộc dứt điểm Phút 48: Đồng Nai tổ chức phản công với chỉ 3 cầu thủ và đưa bóng vào vòng cấm của Hà Nội. Quốc Lộc dứt điểm cuối cùng trong tư thế với và không thể làm nên chuyện. start HIỆP HAI BẮT ĐẦU foul HẾT HIỆP MỘT!!! ĐỒNG NAI 1-1 HÀ NỘI time HIỆP MỘT CÓ 3 PHÚT BÙ GIỜ report Hai Long dứt điểm Phút 45: Hai Long thực hiện tình huống cut inside và dứt điểm rất nhanh từ cánh trái. Thủ môn Đồng Nai đã chơi tập trung để hóa giải tình huống. report Trọng tài xem VAR, kiểm tra phạt đền cho Đồng Nai Phút 39: Trọng tài trực tiếp xem VAR để kiểm tra tình huống cầu thủ Đồng Nai ngã trong vòng cấm. Tình huống quay chậm xác định cầu thủ Đồng Nai việt vị trước khi Anh Tiệp có tác động kéo áo. report VÀO!!! Sade ghi bàn gỡ 1-1 cho Hà Nội Phút 35: Sade bật cao đánh đầu chuẩn mực, giúp Hà Nội cân bằng tỷ số. Hai Long là người rê bóng và thực hiện quả tạt như đặt ở cánh trái cho Sade. report KHÔNG VÀO!!! Sade suýt lập siêu phẩm Phút 32: Sade ngoặt bóng loại bỏ Xuân Trường và sút táo bạo từ khoảng cách hơn 20 m. Tiếc cho Hà Nội khi cú sút của Sade đi ra ngoài. report Hai Long dứt điểm Phút 28: Hai Long không thắng thủ môn Đồng Nai trong pha đối mặt. Nếu Hai Long ghi bàn, anh sẽ bị thổi phạt vì lỗi việt vị. report Hùng Dũng liên tục bị khai thác Phút 25: Hùng Dũng được HLV Kewell bố trí đá hậu vệ phải thay vì tiền vệ trung tâm sở trường. Từ đầu trận, vị trí của Hùng Dũng liên tục bị Đồng Nai khoét vào và đội chủ nhà tạo được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. report KHÔNG VÀO!!! Đồng Nai lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt Phút 24: Ivan thoát xuống, ngoặt bóng và dứt điểm nhanh nhưng không thắng được Quan Văn Chuẩn. report Công Phượng theo dõi trận đấu trên ghế dự bị Phút 19: Công Phượng không được đăng ký thi đấu cho trận này. Nhiều khả năng cựu tuyển thủ Việt Nam dính chấn thương. report Thầy trò Harry Kewell đang bất lực Phút 14: Hà Nội cầm bóng nhiều nhưng hiếm khi đưa bóng tiếp cận vòng cấm Đồng Nai. Đội chủ nhà thể hiện lối chơi khó chịu với những tình huống pressing quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi. report Hà Nội đá nửa sân Phút 9: Sau bàn mở tỷ số, toàn bộ cầu thủ Đồng Nai lui về sân nhà để tập trung phòng ngự. Các cầu thủ Hà Nội đang triển khai tấn công nhiều ở 2 cánh. goal VÀO!!! Anh Tiệp phản lưới, Đồng Nai mở tỷ số Phút 4: Trung vệ Anh Tiệp đá phản lưới sau quả căng ngang của cầu thủ Đồng Nai. Ngay sau khi Hà Nội bỏ lỡ 2 cơ hội trong vòng cấm, đội khách phải trả giá. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Đội hình xuất phát CLB Đồng Nai report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội report Dàn sao CLB Đồng Nai đến sân

Bước vào vòng 8 LPBank V.League 2026/27 lúc 18h00 ngày 21/11, Đồng Nai đang có tinh thần lên cao sau chiến thắng đầu tiên tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam trước SHB Đà Nẵng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng giải tỏa sức ép và thêm tự tin trong cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, thử thách lần này mang tên Hà Nội FC là hoàn toàn khác biệt về đẳng cấp, kinh nghiệm cũng như khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép liên tục.

Trước đối thủ mạnh hơn, nhiều khả năng Đồng Nai sẽ ưu tiên phương án phòng ngự sâu, giữ cự ly đội hình hợp lý để hạn chế không gian chơi bóng của các tiền vệ sáng tạo bên phía đội khách, đồng thời tránh bị kéo giãn bởi những pha phối hợp tốc độ. Sự hưng phấn có thể giúp đội chủ nhà gây ra không ít khó khăn, nhưng sự chênh lệch về chất lượng nhân sự khiến cơ hội tạo bất ngờ của họ không quá cao.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC trải qua khởi đầu mùa giải thiếu ổn định với 9 điểm sau 7 vòng đấu. Đội bóng Thủ đô từng có những trận đấu thuyết phục nhưng cũng dễ đánh mất thế trận trước các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu, tiêu biểu là thất bại 1-2 trước HAGL ở vòng trước hay các trận thua trước CA TP.HCM, SLNA và Đà Nẵng do dứt điểm chưa hiệu quả.

Dù vậy, HLV Harry Kewell vẫn sở hữu lực lượng có chiều sâu với nhiều phương án tấn công từ trung lộ, hai biên đến bóng cố định. Chuyến làm khách trước Đồng Nai là cơ hội để Hà Nội FC tìm lại sự cân bằng và giải tỏa áp lực.

Về đối đầu và lực lượng, hai đội đều có thể ra sân với đội hình mạnh nhất. Trong lần gặp nhau duy nhất trước đây, Hà Nội FC từng thắng đậm với tỷ số 5-0.