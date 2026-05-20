TRỰC TIẾP: Hội thảo Quản lý thuế theo dòng tiền

report Cải cách thuế phải mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất hơn

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong:

Những năm qua, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế. Nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, giữ việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Đó là minh chứng cho tinh thần điều hành linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Theo đó, chuyển đổi số, thương mại điện tử, kinh tế nền tảng, các mô hình kinh doanh xuyên biên giới và thanh toán không dùng tiền mặt đang làm thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế truyền thống.

Hiện không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn còn băn khoăn về thủ tục, chi phí tuân thủ, khả năng dự báo chính sách và sự thống nhất trong thực thi. Người dân mong muốn một hệ thống thuế công bằng, dễ hiểu, dễ thực hiện, doanh nghiệp mong một môi trường thuế minh bạch, ổn định để yên tâm làm ăn lâu dài. Những yếu tố này đòi hỏi cải cách thuế phải mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn và thực chất hơn.

Chính sách thuế không thể chỉ nhìn từ góc độ quản lý nguồn thu, mà cần được đặt trong yêu cầu phát triển quốc gia, vừa bảo đảm nguồn lực cho đất nước, vừa khơi thông sức sản xuất; vừa giữ nghiêm kỷ cương tài chính, vừa nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh chân chính.

Hội thảo hôm nay không chỉ dừng ở những tham luận chuyên môn, mà thực sự trở thành diễn đàn đối thoại cởi mở, nơi cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng trao đổi thẳng thắn, đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi và có giá trị lâu dài.