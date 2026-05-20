TRỰC TIẾP: Hội thảo Quản lý thuế theo dòng tiền

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong:
Những năm qua, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế. Nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, giữ việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Đó là minh chứng cho tinh thần điều hành linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Theo đó, chuyển đổi số, thương mại điện tử, kinh tế nền tảng, các mô hình kinh doanh xuyên biên giới và thanh toán không dùng tiền mặt đang làm thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế truyền thống.
Hiện không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn còn băn khoăn về thủ tục, chi phí tuân thủ, khả năng dự báo chính sách và sự thống nhất trong thực thi. Người dân mong muốn một hệ thống thuế công bằng, dễ hiểu, dễ thực hiện, doanh nghiệp mong một môi trường thuế minh bạch, ổn định để yên tâm làm ăn lâu dài. Những yếu tố này đòi hỏi cải cách thuế phải mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn và thực chất hơn.
Chính sách thuế không thể chỉ nhìn từ góc độ quản lý nguồn thu, mà cần được đặt trong yêu cầu phát triển quốc gia, vừa bảo đảm nguồn lực cho đất nước, vừa khơi thông sức sản xuất; vừa giữ nghiêm kỷ cương tài chính, vừa nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh chân chính.
Hội thảo hôm nay không chỉ dừng ở những tham luận chuyên môn, mà thực sự trở thành diễn đàn đối thoại cởi mở, nơi cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng trao đổi thẳng thắn, đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi và có giá trị lâu dài.
Hội thảo "Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch" có sự tham dự của các đại biểu:
* Về phía ban tổ chức:
- Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế
- Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
* Về phía chuyên gia:
- Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam
- Luật sư Phạm Thanh Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội
* Về phía doanh nghiệp:
- Đại diện các ngân hàng: VPBank, Shinhan Bank, Techcombank
- Đại diện doanh nghiệp cung cấp phần mềm: SAPO, MISA
- Hơn 100 hộ kinh doanh và doanh nghiệp
Kinh tế số phát triển mạnh mẽ, yêu cầu về minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật thuế ngày càng trở thành yếu tố then chốt nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh và bền vững. Việc quản lý thuế theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và dòng tiền đang là xu thế tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.
Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Thuế tổ chức Hội thảo “Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch”. Hội thảo sẽ tập trung làm rõ định hướng quản lý thuế dựa trên dòng tiền - xu thế đang được đẩy mạnh trong công tác quản lý hiện nay.
Thông qua việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử và kê khai thuế, cơ quan quản lý hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, trong đó mọi giao dịch đều được ghi nhận, đối chiếu và kiểm soát hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.
Hội thảo giới thiệu tổng quan về quản lý thuế theo dòng tiền, nhấn mạnh các quy định liên quan đến hóa đơn điện tử, thanh toán qua ngân hàng và nghĩa vụ kê khai thuế của hộ kinh doanh. Bên cạnh góc nhìn từ cơ quan thuế, hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia phân tích rủi ro, hệ quả pháp lý khi không tuân thủ quy định, đồng thời đưa ra khuyến nghị thiết thực dành cho người nộp thuế.
Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các giải pháp công nghệ và hệ sinh thái thanh toán hiện đại với sự tham gia của ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị cung cấp giải pháp số. Các nội dung trao đổi bao gồm thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR, phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử cũng như khả năng kết nối dữ liệu giữa ngân hàng và cơ quan thuế. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả giám sát dòng tiền.
Hội thảo được tường thuật trực tuyến trên Báo điện tử Tiền Phong, cập nhật trên hệ sinh thái Tiền Phong. Xin mời quý độc giả quan tâm, theo dõi, gửi câu hỏi về chương trình theo địa chỉ: online@baotienphong.com.vn.