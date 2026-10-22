Trực tiếp Công an Hà Nội vs Thanh Hóa 1-1 (H2): Vào!!! Thanh Hoá gỡ hoà

TPO - Cú sút của Văn Tùng đưa bóng chạm người Văn Đô đổi hướng khiến Nguyễn Filip bất ngờ, không thể cản phá.

report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột Thanh Hóa Phút 67: Thủ môn Thanh Hóa mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Parea đánh đầu cận thành. Pha dứt điểm của tiền đạo Thanh Hóa đưa bóng dội xà. report KHÔNG VÀO!!! Martins bỏ lỡ cơ hội Phút 65: Thanh Hóa phản công nhanh, đặt tình huống vào thế 3 đánh 2. Dù vậy, pha xử lý cuối cùng của Martins không sắc bén như kỳ vọng. goal VÀO!!! Thanh Hóa gỡ hòa 1-1 Phút 60: Cú sút của Văn Tùng mang về bàn gỡ hòa cho đội khách. Cú sút của Văn Tùng đưa bóng chạm người Văn Đô và đổi hướng khiến Nguyễn Filip bất ngờ. report Hủy bàn thắng của CAHN Trọng tài xem VAR và hủy bàn thắng của đội chủ nhà. Lý do vì Văn Đô việt vị trước khi chuyền bóng cho Leo Artur. goal VÀO!!! CAHN nâng tỷ số 2-0 Phút 56: Perea đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà. Trước đó, công đầu thuộc về Leo Artur với tình huống xử lý tuyệt vời trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ. report Leo Artur dứt điểm Phút 53: Leo Artur thực hiện pha cut inside sở trường và mở ra khoảng trống dứt điểm, song cú sút không thắng được thủ môn. report Thế trận cởi mở Phút 51: Thanh Hóa phải đẩy đội hình lên tấn công thay vì phòng ngự co cụm. Điều này giúp tốc độ trận đấu đẩy cao hơn, 2 CLB đôi công rõ ràng hơn. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU foul HẾT HIỆP MỘT!!! CAHN 1-0 Thanh Hóa goal VÀO!!! CAHN mở tỷ số 1-0 Phút 43: Đình Bắc đánh đầu đưa bóng đi vào khung thành Thanh Hóa. Trước đó, cú đánh đầu lần 1 của cầu thủ CAHN đưa bóng dội xà. Đình Bắc đánh đầu đưa bóng dội cột và trọng tài xác định bóng đã lăn qua vạch vôi. VAR kiểm tra tình huống và vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. report Damoth suýt làm nên chuyện Phút 19: Damoth rê bóng táo bạo tại khu vực cấm địa của CAHN nhưng dứt điểm không thành công ở góc hẹp. report CAHN tấn công bế tắc Phút 33: Đội chủ nhà cầm bóng hơn 60%, tấn công nhiều nhưng chưa tìm ra phương án để phá vỡ cấu trúc phòng ngự của Thanh Hóa. Các ngòi nổ tấn công của CAHN như Leo Artur và Đình Bắc đang bị chia cắt ở tuyến trên. report Pha phản công của Thanh Hóa Phút 31: 4 cầu thủ của Thanh Hóa khiến CAHN chống đỡ vất vả. Dù vậy, đường chuyền cuối cùng theo kiểu nửa chuyền nửa sút của cầu thủ áo vàng đưa bóng đi ra ngoài. report CAHN khoét mạnh cánh phải của Thanh Hóa Phút 21: Đội chủ nhà dồn bóng rất nhiều theo hướng tấn công của Đình Bắc. Đình Bắc nỗ lực cầm bóng đột phá, tạo ra các tình huống đột biến. Tuy nhiên, hậu vệ phải của Thanh Hóa đang phòng ngự tốt. report Văn Toản suýt tạo bất ngờ Phút 14: Văn Toản thực hiện cú đánh đầu khiến thủ môn Thanh Diệp bất ngờ. Bàn thắng vẫn chưa đến với CAHN. report Pha bóng có nét tiếp theo của CAHN Phút 10: Văn Đô và Văn Toản phối hợp chồng biên bất ngờ. Pha căng ngang cuối cùng của Văn Toản đã bị thủ môn tóm gọn bóng. report Martins dứt điểm Phút 8: Thanh Hóa phản công nhanh, tạo cơ hội cho Martins dứt điểm ở vị trí lệch trái. Đây là lời cảnh báo cho CAHN, khi quá mải mê tấn công và để hổng mặt trận phòng ngự, họ sẽ bị trả giá. report Thanh Hóa phòng ngự hiệu quả Phút 6: Từ đầu trận, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp phong tỏa khá tốt các pha tấn công của CAHN. Đội khách pressing chủ động, khiến cầu thủ CAHN phải ra quyết định xử lý nhanh và dẫn đến kết quả không như ý. report KHÔNG VÀO!!! Leo Artur dứt điểm vọt xà Phút 4: Văn Đô, Đình Bắc và Leo Artur phối hợp tốt. Sau cú nhả bóng của Đình Bắc, Leo Artur đặt lòng đưa bóng đi với quỹ đạo khó chịu nhưng chưa thành bàn. start Công an Hà Nội ép sân Phút 2: Đội chủ nhà cầm bóng chủ động và đang đẩy đội hình rất cao sang phần sân Thanh Hóa. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Dàn sao CAHN sẵn sàng bước vào trận đấu report Đội hình xuất phát Thanh Hóa

Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 5 LPBank V.League 1-2026/27. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà buộc phải thắng để xua tan bầu không khí ảm đạm sau thất bại 1-2 trước Hà Nội ở vòng trước, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Ninh Bình.

Dù đang gặp khó khăn về thể lực do phải cày ải trên nhiều mặt trận, Công an Hà Nội vẫn sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking cùng những ngôi sao sáng như Quang Hải, Alan, Leo Artur hay Đình Bắc, nhà đương kim vô địch nắm giữ hoàn toàn quyền tự quyết trong tay.

Ở phía đối diện, Thanh Hóa vừa để thua Nam Định 0-2 và đang tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Hành quân đến sân Hàng Đẫy với vị thế cửa dưới, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp chắc chắn sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự thực dụng, lùi sâu đội hình để rình rập cơ hội phản công nhằm mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối cho đội chủ nhà khi Công an Hà Nội thắng 6 và hòa 1 trong 9 lần chạm trán gần nhất từ năm 2023 đến nay. Dù vẫn còn điểm yếu ở khả năng chống phản công khi hai hậu vệ biên dâng cao, Công an Hà Nội được dự đoán sẽ giải mã thành công đối thủ với chiến thắng 2-0.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa vừa thua Nam Định 0-2 và đang đứng thứ 8 với 6 điểm. Hành quân đến Hàng Đẫy với vị thế cửa dưới, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự thực dụng, lùi sâu đội hình và chờ cơ hội phản công để mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

Về lịch sử đối đầu, Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn khi thắng 6 và hòa 1 trong 9 lần gặp nhau từ năm 2023 đến nay. Dù đối mặt với bài toán chống phản công do hai hậu vệ biên thường xuyên dâng cao, Công an Hà Nội vẫn được dự đoán sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0.