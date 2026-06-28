Trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha 0-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

report Hết hiệp 1. Colombia 0-0 Bồ Đào Nha.

Hiệp một tại Miami diễn ra đầy sôi động, chỉ thiếu điều duy nhất là bàn thắng. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và buộc hai thủ môn phải nhiều lần trổ tài cứu thua.

Colombia có phần nhỉnh hơn về chất lượng những pha dứt điểm, nhưng với dàn ngôi sao giàu đột biến, Bồ Đào Nha vẫn luôn tiềm ẩn khả năng tạo khác biệt bất cứ lúc nào.