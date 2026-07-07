Trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha 0-0 (H2): Thế trận cò cưa

Phút 65: Baena xoay người và dứt điểm nhanh nhưng bóng đi chưa đủ căng để loại bỏ thủ môn Costa.
Phút 61: Pedri có khoảng trống mênh mông để sút trước vùng cấm nhưng bóng đi vọt xà.
Phút 60: Nhịp độ trận đấu đang diễn ra rất chậm. Tây Ban Nha cầm bóng nhiều nhưng không vội đẩy nhanh tốc độ. Bồ Đào Nha thì vẫn kiên định với cách chơi cầm bóng chậm rãi và đợi thời cơ phản công.
Phút 59: Felix thả bóng cho Ronaldo thoát xuống dứt điểm. Trong tư thế với và góc sút hẹp, CR7 không thể tạo bất ngờ.
Phút 55: Nelson Semedo vào sân thay Mendes. Đây là nỗi lo của Bồ Đào Nha khi Mendes đã làm tốt trong nhiệm vụ khóa chặt Yamal.
Phút 51: Bồ Đào Nha phản công thoáng từ cánh phải, Neto cầm bóng nhưng thực hiện quả căng ngang không cho ai.
Phút 49: Pha xử lý tệ của Cancelo khiến Bồ Đào Nha mất một cơ hội hội tấn công thuận lợi. Hậu vệ này đã xử lý theo kiểu nửa chuyền nửa sút, khiến đồng đội không theo kịp tình huống.
Hiệp một khép lại với nhiều cơ hội chia đều cho 2 đội nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi. Oyarzabal bỏ lỡ một tình huống đối mặt thủ môn. Mendes sút dội xà Tây Ban Nha. Đó là 2 pha bóng đáng chú ý của trận đấu.
Phút 45+2: Yamal nhận bóng trong vùng cấm và thực hiện cú sút trivela nhưng bóng đi ra ngoài. Trước đó, Yamal đã việt vị.
Phút 42: Mendes dứt điểm cực căng, bóng chạm đầu một cầu thủ Tây Ban Nha đổi hướng và dội xà.
Phút 37: Unai Simons ngăn cản cú đánh đầu của Felix. Ronaldo đá bồi nhưng thủ môn Tây Ban Nha tiếp tục đổ người cản phá.
Phút 35: 5 phút gần nhất, Tây Ban Nha cầm bóng hơn 70%. "La Roja" đã đẩy toàn bộ cầu thủ Bồ Đào Nha lui về sân nhà phòng ngự.
Ảnh: Thống kê tính tới hiện tại.
Phút 31: Olmo đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chệch cột. Thêm một cơ hội mười mươi bị Tây Ban Nha bỏ lỡ.
Phút 30: Thần đồng của Tây Ban Nha chạm bóng chưa tới 10 lần từ đầu trận. Nunu Mendes đang làm tốt nhiệm vụ hóa giải Yamal.
Phút 28: Tây Ban Nha tấn công nhanh với đường chọc khe xuyên tuyến của Olmo cho Oyarzabal thoát xuống. May cho Bồ Đào Nha khi Veiga kịp xoạc người cản bóng trước khi Oyarzabal nhận cơ hội.
Sky Sports nhận định sau 15 phút, đã có câu trả lời về việc hàng tiền vệ đội nào kiểm soát bóng tốt hơn. Tây Ban Nha bắt đầu lấn lướt Bồ Đào Nha, tạo ra nhiều pha tấn công có nét và đã có cơ hội mười mươi. Ở phần sân bên kia, Bồ Đào Nha giăng ra thế trận phòng ngự phản công, chấp nhận di chuyển nhiều để hóa giải lối chơi ban bật nhỏ của Tây Ban Nha.
Phút 18: Tây Ban Nha cầm bóng tốt hơn nhưng vẫn quanh quẩn ở vòng tròn trung tâm. "La Roja" kiên nhẫn với các đường chuyền ngắn, ban bật qua lại để kéo giãn hàng thủ Tây Ban Nha. Trong khi đó, xu hướng của Bồ Đào Nha đang là những đường chuyền dài mang tính đột biến cao.
Biểu đồ nhiệt cho thấy các cầu thủ Tây Ban Nha tập trung rất nhiều ở trung lộ. Đây là khu vực nóng khi cả 2 đội đều sở hữu hàng tiền vệ chất lượng.
Phút 16: Thủ môn Costa cứu thua 2 lần liên tiếp. Đầu tiên là pha đổ người của Costa để cản phá cú sút từ Yamal. Sau đó, Baena cứa lòng hiểm nhưng Costa vẫn kịp đổ người.
Phút 14: Tiền đạo Tây Ban Nha sút ngay khi có khoảng trống và bóng bay thẳng lên không trung.
Phút 11: Ronaldo nhận bóng trong vùng cấm, tự xoay xở và dứt điểm. Thủ môn Unai Simons đã vất vả cản phá.
Thế trận trên sân đang cân bằng và các con số thống kê của 2 đội cũng tương đương nhau.
Phút 9: Thế trận trên sân rất đáng xem khi cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều chủ động dâng cao đội hình để tấn công. Hai đội đang ăn miếng trả miếng ở từng pha lên bóng.
Phút 8: Tiền đạo Tây Ban Nha sút hỏng trong thế đối mặt thủ môn. Trước đó, Olmo thực hiện pha kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội. Oyarzabal không việt vị ở tình huống này.
Phút 8: Joao Cancelo cầm bóng từ cánh phải, dốc bóng thêm 3 nhịp trước khi sút ngay từ khoảng cách xa. Cancelo sút bóng căng nhưng đi trật mục tiêu.
Tây Ban Nha nhanh chóng áp đặt thế trận và cầm bóng nhiều hơn. Đây là kịch bản được dự đoán từ đầu.
Phút 3: Oyarzabal sút từ ngoài vùng cấm địa, cách khung thành gần 20m nhưng chưa gây bất ngờ cho thủ môn Bồ Đào Nha.
Tây Ban Nha ra sân trong trang phục toàn trắng, là đội giao bóng trước.
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