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Trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy, 0h00 ngày 1/7: Đôi công rực lửa

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Erling Haaland liệu có gồng gánh tập thể Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.

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Bờ Biển Ngà bước vào vòng 32 đội với sự tự tin cao độ sau khi giành ngôi nhì bảng E. Thầy trò HLV Emerse Fae hạ Ecuador 1-0 và chỉ nhận thất bại sát nút 1-2 trước tuyển Đức. Màn trình diễn sòng phẳng trước ứng viên vô địch tiếp thêm sức mạnh lớn cho đại diện châu Phi. Họ hiện sở hữu sự cân bằng tuyệt vời giữa hàng công sắc bén và hệ thống phòng ngự vô cùng lỳ lợm.

Bên kia chiến tuyến, Na Uy giành quyền tiến vào knock-out World Cup sau 28 năm dài chờ đợi. Dù vậy, sức mạnh của "Những chiến binh Viking" phụ thuộc hoàn toàn vào Erling Haaland. Trận thua thảm 1-4 trước Pháp khi vắng tiền đạo này đã phơi bày sự bế tắc chiến thuật của HLV Stale Solbakken. Hàng thủ Na Uy cũng mang đến nỗi lo lớn khi họ chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 10 trận gần nhất.

Cuộc đọ sức tại Dallas đánh dấu lần đầu tiên hai nền bóng đá chạm trán nhau. Bờ Biển Ngà nắm lợi thế chiến thuật khi sở hữu hai mũi khoan phá tốc độ Amad và Diomande. Lối đánh trực diện của bộ đôi này hứa hẹn xé toạc hàng rào phòng ngự lỏng lẻo bên phía đối phương. Trái ngược Na Uy, Bờ Biển Ngà phòng thủ rất ấn tượng khi bảo toàn mành lưới 3 trong 5 trận vừa qua.

Về nhân sự, Bờ Biển Ngà vắng trung vệ Wilfried Singo vì chấn thương. HLV Fae tiếp tục giao trọng trách án ngữ khung thành cho Ousmane Diomande và Odilon Kossounou. Phía Na Uy, hậu vệ Julian Ryerson bỏ ngỏ khả năng ra sân. Bù lại, HLV Solbakken chắc chắn điền tên siêu sao Erling Haaland vào đội hình xuất phát nhằm nâng cao thành tích 59 bàn thắng và lèo lái con thuyền Na Uy tiến sâu.

Hương Ly
Tiểu Phùng
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