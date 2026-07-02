Trực tiếp Bỉ vs Senegal 0-1 (H1): Diarra đưa Senegal vượt lên

TPO - Sau cú đánh đầu đưa bóng dội cột của đồng đội, Diarra có mặt đúng chỗ đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho Senegal ở phút 25.

report Bỉ vẫn tấn công khá đơn điệu 33': Các pha lên bóng của Bỉ hầu như là chồng biên phải. Nhưng ở những đường tạt cuối cùng, họ không thể đưa bóng qua các hậu vệ Senegal. goal VÀO, Senegal mở điểm 25': Hàng loạt pha phối hợp sắc nét đã giúp Senegal mở tỷ số. Mane chuyền bóng để Sarr lắc đầu hiểm. Bóng bị cột dọc cản lại nhưng Diarra đã kịp đá bồi vào lưới trống. Senegal ghi bàn trước và đây là phần thưởng xứng đáng cho thế trận lấn lướt mà họ tạo ra. report Thêm một pha bóng sóng gió 16': Senegal tấn công rất trực diện. Bóng bật ra và đội trưởng Gueye băng vào dứt điểm ngay. Bóng đi chuẩn xác, tiếc rằng chưa đủ hiểm. report Senegal bỏ lỡ cơ hội vàng 13': Từ một đường tạt bên cánh, Sarr đã chớp thời cơ sau khi bóng bật từ tay Courtois ra ngoài. Anh rướn người định đưa bóng vào lưới trống nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc. Rất tiếc cho Senegal. report Không được 6': De Bruyne ban bật với Trossard và tiền vệ Arsenal được đặt vào vị trí khá thoáng bên cánh phải. Tuy nhiên đường căng ngang vào trong đã bị đoán bắt. report Senegal ép sân 3': Đại diện châu Phi là đội cầm bóng chủ động trong những phút đầu. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình Bi vs Senegal chính thức report Tiềm năng tấn công của Bỉ Đội tuyển Bỉ đã thể hiện sức ép tấn công áp đảo ở lượt trận cuối vòng bảng trước New Zealand khi tung ra tới 35 cú sút, trong đó có 10 pha dứt điểm trúng đích. Đây vẫn là thống kê dứt điểm trong một trận đấu cao nhất từ đầu World Cup 2026. Vấn đề là Bỉ có duy trì được thế trận áp đảo đó trước Senegal hay không? report Senegal tấn công thậm chí còn mạnh hơn Bỉ Dù thi đấu chật vật hơn ở vòng bảng, đại diện đến từ châu Phi lại sở hữu thông số tấn công nhỉnh hơn với tổng cộng 8 bàn thắng, trong khi "Quỷ đỏ" Bỉ chỉ có 6 pha lập công. Đây là chi tiết cho thấy Senegal không phải cái tên yếu hơn Bỉ ở trận này. report Lịch sử đối đầu liên lục địa Tại các kỳ World Cup, Bỉ có thành tích áp đảo trước các đội bóng châu Phi khi giành tới 3 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 lần trong 6 trận. Ngược lại, Senegal đã nhận thất bại trong cả 4 lần chạm trán các đại diện thuộc châu Âu. report Hành trình vòng bảng của 2 đội Tuyển Bỉ tiến vào vòng knock-out với tư cách đội dẫn đầu bảng G cùng chuỗi thành tích bất bại (5 điểm với 1 thắng, 2 hòa). Ở chiều ngược lại, Senegal lọt qua khe cửa hẹp bằng suất vé vớt dành cho một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tại bảng I (3 điểm với 1 thắng, 2 thua).

Đã đến lúc phải thừa nhận rằng đội tuyển quốc gia Bỉ không còn "thế hệ vàng" nữa. Kết quả không ổn định và phong độ thi đấu xa mức tối ưu là bằng chứng cho điều này. Hơn nữa, Liên đoàn bóng đá trong nước vẫn chưa vạch ra một lộ trình rõ ràng cho sự phát triển của đội tuyển quốc gia.

Việc liên tục thay đổi huấn luyện viên, cùng với những biến đổi về chiến thuật, đã cản trở sự tiến bộ của Bỉ. Tại World Cup gần nhất, họ thậm chí còn không lọt vào vòng loại trực tiếp. Và ở kỳ World Cup hiện tại, Bỉ còn lâu mới đạt phong độ tốt nhất. Họ chỉ giành được một chiến thắng trong một bảng đấu dễ dàng khi đánh bại New Zealand với tỷ số 5-1.

HLV Rudi Garcia ưa chuộng lối chơi chiến thuật thực dụng, xây dựng hệ thống dựa trên sơ đồ 4-2-3-1 bảo thủ. Điều đáng chú ý là cầu thủ hay nhất của họ lại không phải là tiền đạo, mà là tiền vệ phòng ngự, người có khả năng đọc trận đấu và thực hiện những đường chuyền chính xác: Youri Tielemans.

Trước mắt Youri Tielemans

Ở vòng bảng, Youri Tielemans đã hoàn thành xuất sắc vai trò này, kết nối liền mạch giữa phòng ngự và tấn công. Việc pressing tầm cao ngay từ đầu là đặc điểm nổi bật trong triết lý chiến thuật của Rudi Garcia. Tạo ưu thế về quân số ở hai cánh cho phép Bỉ pressing hiệu quả và đưa bóng vào vòng cấm đối phương bằng những pha tấn công nguy hiểm.

Tuy nhiên, trước hàng tiền vệ giàu sức mạnh của Senegal, không rõ Tielemans có thể đứng vững. Nên nhớ đối diện với anh là Ismaila Sarr, cầu thủ đã ghi 3 bàn từ đầu VCK. Cầu thủ này đá tiền vệ trung tâm, sở hữu bộ kỹ năng toàn diện. Hỗ trợ cho anh là 2 "máy quét" Gueye, Diarra.

Lối chơi của Senegal vừa giàu sức mạnh, vừa hiện đại. Chính HLV Deschamps thừa nhận Senegal là đội gây ra nhiều khó khăn nhất cho Pháp từ đầu World Cup 2026. Một cái tên nặng ký như Pháp còn phải ngại Senegal, không rõ Bỉ có cảm thấy lo sợ trước viễn cảnh bị đội tuyển này "tra tấn" thể lực hay không.