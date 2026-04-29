Trực tiếp bán kết PSG vs Bayern Munich (02h00 ngày 29/4): Bản lĩnh đương kim vô địch

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Trận bán kết lượt đi Champions League 2025/26 giữa PSG và Bayern Munich không chỉ là màn so tài của hai ứng cử viên vô địch mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho khát vọng xưng vương của đại diện nước Pháp.

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đồng loạt cất các trụ cột ở giải quốc nội cuối tuần qua. PSG đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Angers, trong khi Bayern dù để Mainz dẫn trước 3 bàn nhưng vẫn kịp gỡ hòa nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane và Musiala.

Về mặt lực lượng, PSG chịu tổn thất không nhỏ khi tiền vệ trụ cột Vitinha và Quentin Ndjantou vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, hàng công của HLV Luis Enrique vẫn rất đáng gờm với những cái tên đang đạt điểm rơi phong độ cao. Phía bên kia chiến tuyến, Bayern Munich hành quân đến Paris với danh sách bệnh binh khá dài bao gồm Gnabry, Ulreich và tài năng trẻ Lennart Karl. Dù vậy, chiều sâu đội hình dưới thời HLV Vincent Kompany vẫn cho phép "Hùm xám" vận hành trơn tru sơ đồ tấn công đa dạng.

Lịch sử đang ủng hộ gã khổng lồ xứ Bavaria. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại Champions League, Bayern Munich giành chiến thắng tuyệt đối cả 5 trận. Đáng chú ý, HLV Vincent Kompany dường như là "khắc tinh" của Luis Enrique khi toàn thắng trong cả hai lần đối đầu trực tiếp tại giải đấu này. Bản lĩnh của Bayern ở những vòng đấu knock-out luôn là rào cản cực lớn mà mọi đội bóng bóng đều e dè.

Siêu máy tính Opta đưa ra dự đoán khá cân bằng với 40,6% cơ hội thắng cho PSG và 35,2% cho Bayern. PSG sở hữu lợi thế sân nhà và khao khát đòi lại món nợ cũ, đặc biệt là thất bại trong trận chung kết năm 2020. Họ sẽ chủ động kiểm soát bóng và pressing tầm cao ngay từ đầu. Ngược lại, Bayern với sự già rơ thường chọn cách chơi thực dụng hơn trong các chuyến làm khách, tận dụng khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh để kết liễu đối thủ.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe