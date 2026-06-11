Trực tiếp bán kết Cúp Quốc gia Ninh Bình vs Thể Công Viettel 2-0 (Hết H1): Vào!!! Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn

TPO - Friday có pha kiến tạo đẹp mắt để Hoàng Đức thoát xuống tung pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải không sở trường, phá lưới thủ môn Văn Việt. Cách biệt được nâng lên 2-0 cho Ninh Bình trước Thể Công Viettel.

foul HẾT HIỆP MỘT!!! Ninh Bình 2-0 Thể Công - Viettel time Hiệp một có 2 phút bù giờ goal VÀO!!! Hoàng Đức nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình Phút 42: Hoàng Đức dứt điểm ấn tượng bằng chân không thuận, dù góc sút không thuận lợi. Thủ quân của Ninh Bình không ăn mừng khi chọc thủng lưới đội bóng cũ. report KHÔNG VÀO!!! Văn Việt cứu thua Phút 38: Quốc Việt đánh đầu bất ngờ nhưng phản xạ của Văn Việt đã cứu thua cho Thể Công - Viettel. report Văn Thuận phung phí cơ hội của Ninh Bình Phút 37: Hoàng Đức thả quả bóng ấn tượng cho Văn Thuật thoát xuống. Pha đỡ bước một hỏng của tuyển thủ U23 Việt Nam khiến cơ hội của đội chủ nhà trôi qua đáng tiếc. report Nhịp độ trận đấu chậm rãi Phút 35: Với lợi thế dẫn bàn, Ninh Bình chủ động giảm nhịp độ trận đấu, buộc Thể Công - Viettel cầm bóng và đội chủ nhà sẽ đợi thời cơ phản công. Đội khách đang cầm bóng nhiều nhưng triển khai tấn công chưa có tính đột phá. report Bóng dội xà Thể Công - Viettel Phút 29: Hoàng Đức sút thẳng từ chấm phạt góc, đưa bóng dội mép trên đi ra ngoài. report Suýt có bàn thứ 2 cho Ninh Bình Phút 28: Gia Hưng dứt điểm sau tình huống lộn xộn trong khu vực cấm địa của Thể Công - Viettel và không ghi bàn. Sau đó, trọng tài tham vấn tổ VAR để xác định tình huống phạm lỗi. Không có phạt đền cho Ninh Bình. report KHÔNG VÀO!!! Văn Khang đánh đầu hỏng Phút 23: Lucao tạt bóng ấn tượng cho Văn Khang lao vào đánh đầu. Phía trước Văn Khang chỉ còn thủ môn Ninh Bình nhưng cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà. report KHÔNG VÀO!!! Ninh Bình liên tục dứt điểm hỏng Phút 21: Ninh Bình gây sức ép liên tục trong 2 phút, tung ra 2 cú sút nhưng chưa ghi được bàn thắng nhân đôi cách biệt. report Vào bóng nguy hiểm Phút 19: Nhâm Mạnh Dũng va chạm mạnh với Dụng Quang Nho. Quang Nho nằm sân lăn lộn và gào thét vì đau đớn. report Lucao dứt điểm hỏng Phút 17: Thể Công - Viettel tấn công trực diện với đường chuyền chuyển trạng thái của Viết Tú và Lucao lao vào đánh đầu. Cú dứt điểm cuối cùng của Lucao không như ý. goal VÀO!!! Ninh Bình mở tỷ số 1-0 Phút 14: Gia Hưng dứt điểm cận thành chuẩn xác mang về bàn mở tỷ số cho Ninh Bình. Trước đó, Friday chuyền cho Gia Hưng, mở ra khoảng trống mênh mông để tuyển thủ Việt Nam thoải mái ngắm nghía và dứt điểm. report Thể Công - Viettel chiếm thế chủ động Phút 13: 5 phút gần nhất, bóng chỉ lăn ở phần sân của Ninh Bình. Đội khách đang tập trung bóng nhiều ở cánh phải, nơi có Khuất Văn Khang và cho thấy hiệu quả tấn công khá tốt. report Văn Lâm tiếp tục cứu thua Phút 11: Lucao khống chế bóng tốt trong khu vực cấm địa và dứt điểm nhưng không thắng Văn Lâm. Sau đó, trọng tài nổi còi thổi việt vị. report Văn Khang dứt điểm Phút 9: Văn Khang dứt điểm ở góc cực khó và gây bất ngờ cho Văn Lâm. report Cơ hội đầu tiên cho Thể Công - Viettel Phút 8: Đội khách thực hiện quả đá phạt nhưng cú treo bóng của Khuât Văn Khang đi quá sâu. Sau đó, Colonna bị thổi lỗi. report Nhập cuộc chậm rãi Phút 3: Hai CLB đang bình tĩnh thăm dò nhau trước khi tăng áp lực tấn công. start Hiệp một bắt đầu report Đội hình xuất phát Thể Công - Viettel report Đội hình xuất phát Ninh Bình report Ninh Bình FC đến sân report Ninh Bình Arena trước giờ bóng lăn

Khép lại V.League 2025/26, Thể Công Viettel xuất sắc cán đích ở vị trí á quân, xếp trên Ninh Bình với khoảng cách 3 điểm. Với đội bóng Cố đô, việc chỉ về đích thứ ba được xem là một thất bại. Do đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải dốc toàn lực đoạt chức vô địch Cúp Quốc gia để giải tỏa áp lực. Ở chiều ngược lại, đoàn quân của HLV Popov cũng đang khát khao hướng tới một danh hiệu để khép lại mùa giải trọn vẹn.

Trận bán kết sắp tới sẽ là màn va chạm nảy lửa giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Nắm lợi thế sân nhà, Ninh Bình nhiều khả năng sẽ triển khai lối đá tấn công áp đặt mang đậm triết lý của tân HLV Chu Đình Nghiêm. Đội bóng này sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội cùng dàn sao đã dạn dày kinh nghiệm ở các trận cầu đỉnh cao như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức hay ngoại binh Geovane.

Ở thái cực ngược lại, HLV Popov vẫn trung thành với thứ vũ khí làm nên thương hiệu của Thể Công Viettel trong những trận đánh lớn. Họ sẽ ưu tiên tổ chức đội hình kỷ luật, phòng ngự lùi sâu nhiều lớp để làm nản lòng những nỗ lực hãm thành của đối phương. Ngay khi đoạt được quyền kiểm soát, Thể Công Viettel sẽ lập tức tung ra các đòn chuyển trạng thái trực diện, chớp nhoáng với điểm đến quen thuộc là tiền đạo chủ lực Lucao.

Thống kê đối đầu mùa này chỉ ra sự ngang tài ngang sức khi cả hai đều cầm chân nhau 1-1 ở hai lượt trận V.League. Về phong độ, Ninh Bình đang khởi sắc với hai chiến thắng liên tiếp trước Hà Tĩnh và Thanh Hóa, trong khi Thể Công Viettel cũng kịp hạ gục CAHN để hâm nóng tinh thần. Tuy nhiên, ở một trận chiến sinh tử mang tính loại trực tiếp, thống kê chỉ là thứ yếu, đẳng cấp của các ngôi sao mới là yếu tố định đoạt tấm vé vào chung kết.