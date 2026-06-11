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Trực tiếp bán kết Cúp Quốc gia Ninh Bình vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 11/6: Đại chiến rực lửa

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Trận bán kết Cúp Quốc gia giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel hứa hẹn kịch tính từng phút. Ở đó, sự toan tính của HLV Popov sẽ đối đầu với bộ não chiến thuật đa dạng của HLV Chu Đình Nghiêm.

report Đội hình xuất phát Ninh Bình
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report Ninh Bình FC đến sân
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report Ninh Bình Arena trước giờ bóng lăn
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Khép lại V.League 2025/26, Thể Công Viettel xuất sắc cán đích ở vị trí á quân, xếp trên Ninh Bình với khoảng cách 3 điểm. Với đội bóng Cố đô, việc chỉ về đích thứ ba được xem là một thất bại. Do đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải dốc toàn lực đoạt chức vô địch Cúp Quốc gia để giải tỏa áp lực. Ở chiều ngược lại, đoàn quân của HLV Popov cũng đang khát khao hướng tới một danh hiệu để khép lại mùa giải trọn vẹn.

Trận bán kết sắp tới sẽ là màn va chạm nảy lửa giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Nắm lợi thế sân nhà, Ninh Bình nhiều khả năng sẽ triển khai lối đá tấn công áp đặt mang đậm triết lý của tân HLV Chu Đình Nghiêm. Đội bóng này sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội cùng dàn sao đã dạn dày kinh nghiệm ở các trận cầu đỉnh cao như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức hay ngoại binh Geovane.

Ở thái cực ngược lại, HLV Popov vẫn trung thành với thứ vũ khí làm nên thương hiệu của Thể Công Viettel trong những trận đánh lớn. Họ sẽ ưu tiên tổ chức đội hình kỷ luật, phòng ngự lùi sâu nhiều lớp để làm nản lòng những nỗ lực hãm thành của đối phương. Ngay khi đoạt được quyền kiểm soát, Thể Công Viettel sẽ lập tức tung ra các đòn chuyển trạng thái trực diện, chớp nhoáng với điểm đến quen thuộc là tiền đạo chủ lực Lucao.

Thống kê đối đầu mùa này chỉ ra sự ngang tài ngang sức khi cả hai đều cầm chân nhau 1-1 ở hai lượt trận V.League. Về phong độ, Ninh Bình đang khởi sắc với hai chiến thắng liên tiếp trước Hà Tĩnh và Thanh Hóa, trong khi Thể Công Viettel cũng kịp hạ gục CAHN để hâm nóng tinh thần. Tuy nhiên, ở một trận chiến sinh tử mang tính loại trực tiếp, thống kê chỉ là thứ yếu, đẳng cấp của các ngôi sao mới là yếu tố định đoạt tấm vé vào chung kết.

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Hương Ly
Tiểu Phùng
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