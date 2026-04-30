Trực tiếp bán kết Atletico vs Arsenal 1-1 (H2): Vào!!! Alvares ghi bàn

TPO - Hậu vệ Arsenal để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài lập tức cho Atletico hưởng quả 11m sau khi check VAR. Trên chấm phạt đền, Alvares đã không lỡ cơ hội phá lưới Arsenal, ghi bàn gỡ hoà 1-1.

goal VÀO!!! Alvarez ghi bàn gỡ 1-1 Phút 56: Alvarez sút phạt đền thành công, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thủ môn Raya đã đứng chôn chân sau cú sút này. report Phạt đền cho Atletico var Atletico đòi phạt đền Phút 54: Bóng chạm tay Ben White. Trước áp lực của cầu thủ Atletico, trọng tài quyết định xem trực tiếp màn hình VAR. report KHÔNG VÀO!!! Raya, Gabriel cứu thua cho Arsenal Phút 53: Raya cản phá cú sút đầu tiên của Lookman. Sau đó, Griezmann dứt điểm cận thành nhưng bóng dội người Gabriel đi ra ngoài. report Alvarez sút phạt nguy hiểm Phút 50: Alvarez làm tung mành lưới Arsenal nhưng bóng đi ra ngoài. start Hiệp 2 bắt đầu foul HẾT HIỆP MỘT: Atletico 0-1 Arsenal time Hiệp một có 2 phút bù giờ goal VÀO!!! Gyokeres sút phạt đền thành công Phút 44: Gyokeres lạnh lùng đánh bại Jan Oblak trên chấm 11m. Arsenal vượt lên dẫn 1-0. report Phạt đền cho Arsenal Phút 43: Gyokeres ngã trong khu vực cấm địa và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trung vệ David Hancko đã phạm lỗi với tiền đạo người Thụy Điển. report Thế trận cân bằng Phút 31: Chỉ số cầm bóng và dứt điểm của 2 CLB đang tương đương nhau. Mỗi đội đã dứt điểm 3 lần và chưa chuyển hóa thành bàn. Đúng như dự đoán, thế trận trên sân Metropolitano diễn ra chặt chẽ và khan hiếm cơ hội, hoàn toàn trái ngược so với cặp bán kết còn lại. report Madueke sút táo bạo Phút 30: Tiếp tục là lời đáp trả của Arsenal. Madueke cầm bóng ngoặt vào trung lộ và dứt điểm đưa bóng đi chệch cột. report Alvarez đánh đầu vọt xà Phút 29: Alvarez chạy băng cắt và đánh đầu sau đường chuyền của Ruggeri nhưng bóng đi vọt xà. report Lời đáp trả của Arsenal Phút 15: Odegaard nhận bóng trong khu vực cấm địa của Atletico nhưng dứt điểm thất bại. Trước đó, Gyokeres đã rê bóng và tung đường chuyền thuận lợi cho đội trưởng. report David Raya cứu thua Phút 14: Alvarez xử lý khéo léo trước vùng cấm trước khu tung cú sút hiểm hóc. Thủ môn Raya đã bay người hết cỡ để cứu thua cho "Pháo thủ". report Cơ hội đầu tiên cho Arsenal Phút 6: Hincapie dứt điểm ra ngoài sau khi nhận đường chuyền từ Madueke. Trước đó, Madueke rê bóng vượt qua 2 cầu thủ Atletico ở cánh phải. report Atletico ép sân Phút 4: Những phút đầu tiên, bóng chỉ lăn ở phần sân của Arsenal. Các cầu thủ chủ nhà đang nhập cuộc hứng khởi. start Hiệp một bắt đầu report Đội hình xuất phát Arsenal report Đội hình xuất phát Atletico Madrid

Atletico bước vào trận bán kết lượt đi với lợi thế sân nhà và tinh thần lên cao sau khi loại Barcelona. Dưới thời Diego Simeone, đội bóng áo đỏ-trắng không còn bị đóng khung trong hình ảnh phòng ngự tiêu cực. Họ đã tiến hóa thành một cỗ máy tấn công hiệu quả, ghi tới 34 bàn tại Champions League mùa này - con số kỷ lục trong lịch sử CLB. Simeone cũng thẳng thắn thừa nhận: Atletico giờ sẵn sàng chơi đôi công nếu hoàn cảnh đòi hỏi.

Tuy nhiên, nỗi ám ảnh trước các đội bóng Anh vẫn là điều Atletico chưa thể xóa bỏ. Họ chỉ thắng 2/12 trận gần nhất trước đại diện Premier League tại cúp châu Âu, trong đó có thất bại nặng nề 0-4 trước chính Arsenal ở vòng phân nhánh. Đó là ký ức khó quên với Simeone và các học trò.

Ở chiều ngược lại, Arsenal của Mikel Arteta đang thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. “Pháo thủ” vẫn bất bại tại Champions League mùa này với 10 chiến thắng và 2 trận hòa, đồng thời chỉ thua 2/22 trận gần nhất ở đấu trường châu lục. Điểm tựa của họ nằm ở hệ thống phòng ngự kín kẽ, với trung bình chỉ 0,5 bàn thua mỗi trận và tỷ lệ giữ sạch lưới gần 60%.

Dẫu vậy, hàng công Arsenal lại chưa thực sự bùng nổ ở vòng knock-out. Sự trở lại của Bukayo Saka vì thế mang ý nghĩa lớn. Khi có Saka, Arsenal ghi trung bình 2,6 bàn mỗi trận tại Champions League, cao hơn đáng kể so với mức 1,5 bàn khi anh vắng mặt.

Theo dự đoán của Opta, Atletico có 35,1% cơ hội chiến thắng, trong khi Arsenal nhỉnh hơn đôi chút với 37%. Con số sít sao phản ánh đúng sự cân bằng mong manh của cặp đấu này.

Atletico có điểm tựa Metropolitano và chuỗi 12 trận liên tiếp ghi bàn, trong khi Arsenal lại sở hữu phong độ sân khách ấn tượng với 9 chiến thắng trong 11 trận gần nhất tại Champions League. Khi cả hai đều thực dụng và nguy hiểm ở các tình huống cố định, 90 phút tại Madrid nhiều khả năng sẽ được định đoạt từ chỉ một khoảnh khắc.