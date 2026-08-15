Trực tiếp bán kết ASEAN Cup Singapore vs Thái Lan (20h00 ngày 15/8): Sư tử giành lợi thế

TPO - Singapore đang thể hiện sự sẵn sàng cho màn nghênh chiến Thái Lan. Sự chuẩn bị của họ cùng cái duyên đấu Thái Lan ở Jalan Besar (từng thắng 3-1 hồi 2012) là cơ sở để đội tuyển này tin vào một kết quả thuận lợi ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026.

Không khí trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Singapore và Thái Lan đang nóng lên từng giờ khi hai đối thủ nhiều duyên nợ bước vào màn chạm trán đầy toan tính. Dù xét về vị thế, khoảng cách 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giúp "Voi chiến" (hạng 94 thế giới) được đánh giá vượt trội so với đội bóng Đảo quốc Sư tử (hạng 148 thế giới), nhưng thực tế 90 phút tại chảo lửa Jalan Besar sẽ không hề bằng phẳng cho thầy trò xứ chùa Vàng.

Điểm tựa lớn nhất giúp Singapore tự tin nghênh chiến ứng viên vô địch chính là sự thăng hoa của Ilhan Fandi. Với vai trò đầu tàu không thể thay thế trên hàng công, chân sút sinh năm 2002 đang phô diễn phong độ chói sáng với 3 pha lập công mang tính chất sống còn.

Cú bắt volley cháy lưới Campuchia ở những giây bù giờ cuối cùng cùng pha băng cắt nhạy bén gỡ hòa trước Indonesia chính là những "bàn thắng vàng" đưa Singapore lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất. Bản năng săn bàn cùng sự lạnh lùng ở các thời khắc ngặt nghèo biến Ilhan thành hiểm họa thường trực đối với bất kỳ hàng thủ nào.

Ilhan Fandi sẽ gánh vác hàng công tuyển Singapore trên vai

Chính vì thế, cuộc so tài này trở nên đặc biệt hấp dẫn khi hậu vệ Waris Choolthong bên phía Thái Lan nhận nhiệm vụ phong tỏa người bạn thân. Khoảng thời gian sát cánh trong màu áo BG Pathum United giúp Waris thấu hiểu đến từng bước chạy, thói quen chạm bóng và tư duy dứt điểm của tiền đạo người Singapore.

Dù dành cho đồng đội cũ sự tôn trọng tuyệt đối và thường xuyên trò chuyện suốt giải đấu, Waris vẫn tuyên bố gác lại mọi tình bạn ngay khi bước qua vạch vôi: "Trong suốt 90 phút thi đấu, chúng tôi không phải là bạn. Chúng tôi sẽ trở lại làm bạn sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên."

Về mặt thế trận, Thái Lan nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc nhằm bẻ gãy ý chí đối thủ và tìm kiếm lợi thế trước trận lượt về. Ngược lại, việc thi đấu trên mặt cỏ sở trường của Jalan Besar cho phép Singapore lựa chọn khối đội hình phòng ngự kỷ luật, rình rập chờ đợi sai lầm để tung ra đòn phản công chớp nhoáng với điểm đến cuối cùng là Ilhan Fandi.

Cuộc đấu trí giữa một tập thể vượt trội về đẳng cấp và một đội bóng giàu tinh thần chiến đấu cùng một cá nhân biết tạo đột biến hứa hẹn sẽ mang đến màn đôi công nghẹt thở đến những giây phút cuối cùng. Sau 90 phút tranh tài, đội nào sẽ giành lợi thế cho trận lượt về?