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Trực tiếp bán kết Anh vs Argentina, 02h00 ngày 16/7: Đại chiến giữa bản lĩnh và khát vọng

Trọng Đạt
Tiểu Phùng

TPO - Argentina hướng đến trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp, còn tuyển Anh đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần 60 năm. Cuộc đối đầu tại Atlanta hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa hai ứng viên vô địch.

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Tiếp nối nền tảng Gareth Southgate để lại, tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel đã vào bán kết một giải đấu lớn lần thứ tư kể từ năm 2018, cân bằng tổng số lần góp mặt ở giai đoạn này trong toàn bộ lịch sử trước đó của "Tam sư".

Tuy nhiên, hành trình tại World Cup 2026 không hề bằng phẳng. Sau vòng bảng thiếu thuyết phục, Anh lần lượt vượt qua CHDC Congo, chủ nhà Mexico và Na Uy. Jude Bellingham trở thành điểm tựa lớn khi ghi cú đúp ở hai trận knock-out liên tiếp, trong đó có màn ngược dòng trước Na Uy ở tứ kết.

Chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp cùng hiệu suất ghi ít nhất hai bàn mỗi trận ở vòng knock-out mang lại nhiều kỳ vọng. Dẫu vậy, hàng thủ vẫn bộc lộ không ít vấn đề. Chính HLV Tuchel cũng thừa nhận đội bóng cần chơi tốt hơn rất nhiều nếu muốn vượt qua Argentina để giành vé vào chung kết.

Ở phía bên kia, Argentina lần thứ sáu góp mặt ở bán kết World Cup và chưa từng thất bại ở vòng đấu này. Nhà đương kim vô địch cũng trải qua hành trình đầy thử thách khi phải đá hiệp phụ trước Cape Verde và Thụy Sĩ, đồng thời tạo màn ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập từ thế bị dẫn 0-2.

Chiến thắng trước Thụy Sĩ giúp Argentina nối dài mạch toàn thắng lên 13 trận kể từ tháng 9 năm ngoái. Dù nhiều trụ cột vô địch World Cup 2022 đã lớn tuổi, đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn duy trì sự cân bằng giữa kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn.

Hàng công tiếp tục là điểm tựa của đại diện Nam Mỹ. Argentina ghi ba bàn ở bốn trận gần nhất, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 17, chỉ còn kém một bàn so với kỷ lục 18 bàn mà chính họ lập tại World Cup 1930.

Đây là lần thứ sáu Anh và Argentina chạm trán tại World Cup, một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá.

Anh thắng 3-1 ở vòng bảng World Cup 1962 và tiếp tục hạ Argentina 1-0 tại tứ kết World Cup 1966 trên đường lên ngôi vô địch. Năm 1986, Argentina đáp trả bằng chiến thắng 2-1 với hai khoảnh khắc bất hủ của Diego Maradona: "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ".

Đến World Cup 1998, Argentina thắng Anh 4-3 trên loạt luân lưu sau khi hòa 2-2, trận đấu nổi tiếng với chiếc thẻ đỏ của David Beckham. Bốn năm sau, Beckham có màn "chuộc lỗi" bằng quả phạt đền duy nhất giúp Anh thắng 1-0 ở vòng bảng World Cup 2002.

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
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