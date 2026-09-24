Trực tiếp Asiad 20 ngày thi đấu 24/9: Cử tạ, Esport báo tin vui với HCĐ

report Rowing mang về thêm 2 HCĐ cho Việt Nam

Ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ về thứ 3 sau đối thủ Uzbekistan và Trung Quốc. 2 tay chèo của Việt Nam về đích với thành tích 7 phút 13 giây 10.

Sau đó, trên đường đua thuyền 4 nam, bộ tứ tay chèo Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú về thứ 3, vẫn xếp dưới đối thủ Uzbekistan và Trung Quốc. Các tay chèo của Việt Nam đạt thành tích 5 phút 54 giây 40.