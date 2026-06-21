Rapper Pháo đối đáp Hương Giang

TPO - Màn xuất hiện của rapper Pháo ở sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 gây chú ý. Cô có màn đối đáp với giám khảo Hương Giang trong phần thi của mình.

Ngày 19/6, vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 diễn ra tại TPHCM, quy tụ đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần thi của rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) đã gây chú ý trên mạng xã hội.

Pháo đọc rap trong phần hô tên khi thi hoa hậu

Pháo trình diễn ở sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026.

Giám khảo Hương Giang dành câu hỏi khó cho Pháo ở vòng sơ khảo.

Thay vì chỉ catwalk hay giới thiệu bản thân đơn thuần, nữ rapper đã mang cả vũ đoàn lên sân khấu, kết hợp trình diễn âm nhạc cùng những màn dàn dựng được đầu tư kỹ lưỡng. Phần trình diễn của nữ rapper đã thu hút sự chú ý của ban giám khảo lẫn khán giả theo dõi trực tiếp.

Không chỉ gây chú ý bằng phần trình diễn, Pháo còn mang màu sắc riêng vào cả phần giới thiệu bản thân. Thay vì hô tên theo cách thông thường, nữ rapper tiếp tục dùng rap để giới thiệu chính mình trước ban giám khảo và các thí sinh.

Cô còn có màn đối đáp gây chú ý với các giám khảo. Khi nhận được câu hỏi từ Hương Giang: "Nếu ngày hôm nay chị chấm em 5 điểm thì em nghĩ vì lý do gì?", Pháo trả lời: "Nếu một ngày được chị Hương Giang chấm em 5 điểm thì em còn có cơ hội lọt vào Top 3 ạ".

Trước đó, giám khảo Hương Giang từng nhận hai điểm 5 trong phần thi ứng xử ở đêm chung kết MGI All Stars 2026 nhưng vẫn vào đến top 5 và giành giải á hậu 2. Vì vậy, câu trả lời của Pháo được khán giả nhận xét là khéo léo và thông minh.

Sau phần kiểm tra hồ sơ và nhân trắc học, các thí sinh bước vào Grand Arrival và phỏng vấn trực tiếp cùng ban giám khảo. Đây được xem là những phần thi quan trọng giúp hội đồng chuyên môn đánh giá toàn diện về ngoại hình, khả năng giao tiếp, tư duy, bản lĩnh sân khấu cũng như tiềm năng phát triển của từng thí sinh.

Không chỉ hô tên hay catwalk, Grand Arrival là sân khấu để các thí sinh kể câu chuyện thông qua trang phục, đạo cụ, âm nhạc và những phần trình diễn được đầu tư công phu. Điểm nổi bật của Grand Arrival năm nay là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa địa phương với tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ.

Nhiều thí sinh lựa chọn tôn vinh văn hóa dân tộc thông qua những hình tượng quen thuộc trong đời sống Việt Nam như tà áo bà ba miền Tây, chiếc nón lá, gánh hàng rong, xe xích lô, phiên chợ quê hay tà áo tứ thân Bắc Bộ... tạo nên bức tranh đa sắc màu về văn hóa vùng miền.

31 người đẹp vào vòng chung kết

31 thí sinh vào chung kết Miss Grand Vietnam 2026.

Sau quá trình theo dõi, đánh giá và thảo luận kỹ lưỡng, ban giám khảo đã lựa chọn 31 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2026.

Vòng sơ khảo năm nay ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật từng tham gia các cuộc thi nhan sắc trong nước như Ngô Bảo Ngọc (Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023). Người đẹp cho biết cô đến Miss Grand Vietnam 2026 để tiếp tục làm mới bản thân và viết tiếp hành trình tuổi trẻ của mình.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Anh (Top 15 Miss Grand Vietnam 2025) trở lại sau một năm tích lũy kinh nghiệm với mục tiêu chinh phục những vị trí cao nhất của cuộc thi, Trịnh Yến Nhi (Đắk Lắk) từng vào top 20 Miss World Vietnam 2025 và danh hiệu Người đẹp Biển, Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai) từng vào top 10 Miss World Vietnam 2025 cũng là một trong những ứng viên đáng chú ý.

Sơ khảo năm nay còn có sự xuất hiện của Emoura Phạm (Turner Katherine Margaret), người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Australia. Trong khi đó, Mai Bảo Hân (An Giang) gây chú ý với nền tảng nghệ thuật chuyên nghiệp khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Giám khảo của buổi sơ khảo bao gồm những gương mặt nổi tiếng như Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh, Hoa hậu Hương Giang...

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