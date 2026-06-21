Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Rapper Pháo đối đáp Hương Giang

Duy Nam

TPO - Màn xuất hiện của rapper Pháo ở sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 gây chú ý. Cô có màn đối đáp với giám khảo Hương Giang trong phần thi của mình.

Ngày 19/6, vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 diễn ra tại TPHCM, quy tụ đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần thi của rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) đã gây chú ý trên mạng xã hội.

Pháo đọc rap trong phần hô tên khi thi hoa hậu

img-6347.jpg
img-6346.jpg
Pháo trình diễn ở sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026.
img-6301.jpg
Giám khảo Hương Giang dành câu hỏi khó cho Pháo ở vòng sơ khảo.

Thay vì chỉ catwalk hay giới thiệu bản thân đơn thuần, nữ rapper đã mang cả vũ đoàn lên sân khấu, kết hợp trình diễn âm nhạc cùng những màn dàn dựng được đầu tư kỹ lưỡng. Phần trình diễn của nữ rapper đã thu hút sự chú ý của ban giám khảo lẫn khán giả theo dõi trực tiếp.

Không chỉ gây chú ý bằng phần trình diễn, Pháo còn mang màu sắc riêng vào cả phần giới thiệu bản thân. Thay vì hô tên theo cách thông thường, nữ rapper tiếp tục dùng rap để giới thiệu chính mình trước ban giám khảo và các thí sinh.

Cô còn có màn đối đáp gây chú ý với các giám khảo. Khi nhận được câu hỏi từ Hương Giang: "Nếu ngày hôm nay chị chấm em 5 điểm thì em nghĩ vì lý do gì?", Pháo trả lời: "Nếu một ngày được chị Hương Giang chấm em 5 điểm thì em còn có cơ hội lọt vào Top 3 ạ".

Trước đó, giám khảo Hương Giang từng nhận hai điểm 5 trong phần thi ứng xử ở đêm chung kết MGI All Stars 2026 nhưng vẫn vào đến top 5 và giành giải á hậu 2. Vì vậy, câu trả lời của Pháo được khán giả nhận xét là khéo léo và thông minh.

Sau phần kiểm tra hồ sơ và nhân trắc học, các thí sinh bước vào Grand Arrival và phỏng vấn trực tiếp cùng ban giám khảo. Đây được xem là những phần thi quan trọng giúp hội đồng chuyên môn đánh giá toàn diện về ngoại hình, khả năng giao tiếp, tư duy, bản lĩnh sân khấu cũng như tiềm năng phát triển của từng thí sinh.

Không chỉ hô tên hay catwalk, Grand Arrival là sân khấu để các thí sinh kể câu chuyện thông qua trang phục, đạo cụ, âm nhạc và những phần trình diễn được đầu tư công phu. Điểm nổi bật của Grand Arrival năm nay là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa địa phương với tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ.

Nhiều thí sinh lựa chọn tôn vinh văn hóa dân tộc thông qua những hình tượng quen thuộc trong đời sống Việt Nam như tà áo bà ba miền Tây, chiếc nón lá, gánh hàng rong, xe xích lô, phiên chợ quê hay tà áo tứ thân Bắc Bộ... tạo nên bức tranh đa sắc màu về văn hóa vùng miền.

31 người đẹp vào vòng chung kết

img-6316.jpg
31 thí sinh vào chung kết Miss Grand Vietnam 2026.

Sau quá trình theo dõi, đánh giá và thảo luận kỹ lưỡng, ban giám khảo đã lựa chọn 31 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2026.

Vòng sơ khảo năm nay ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật từng tham gia các cuộc thi nhan sắc trong nước như Ngô Bảo Ngọc (Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023). Người đẹp cho biết cô đến Miss Grand Vietnam 2026 để tiếp tục làm mới bản thân và viết tiếp hành trình tuổi trẻ của mình.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Anh (Top 15 Miss Grand Vietnam 2025) trở lại sau một năm tích lũy kinh nghiệm với mục tiêu chinh phục những vị trí cao nhất của cuộc thi, Trịnh Yến Nhi (Đắk Lắk) từng vào top 20 Miss World Vietnam 2025 và danh hiệu Người đẹp Biển, Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai) từng vào top 10 Miss World Vietnam 2025 cũng là một trong những ứng viên đáng chú ý.

Sơ khảo năm nay còn có sự xuất hiện của Emoura Phạm (Turner Katherine Margaret), người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Australia. Trong khi đó, Mai Bảo Hân (An Giang) gây chú ý với nền tảng nghệ thuật chuyên nghiệp khi tốt nghiệp loại giỏi ngành Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Giám khảo của buổi sơ khảo bao gồm những gương mặt nổi tiếng như Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh, Hoa hậu Hương Giang...

Duy Nam
#Hoa hậu hòa bình Việt Nam #Miss Grand #Miss Grand Vietnam #Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe