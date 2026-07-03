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Ra mắt mô hình tích hợp không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng

Linh Khanh

Tọa lạc bên sông Hàn, gần khu vực cầu Rồng, văn phòng bán hàng và nhà mẫu được thiết kế như một trung tâm trải nghiệm, giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, thiết kế, vật liệu hoàn thiện cũng như định hướng phát triển của dự án.

Ngày 2/7, dự án M Riverside Danang chính thức đưa vào hoạt động Văn phòng bán hàng và nhà mẫu, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình phát triển dự án căn hộ thương mại cao cấp tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

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Dự án M Riverside Danang chính thức đưa vào hoạt động Văn phòng bán hàng và nhà mẫu.

Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư và đối tác đến tham quan, trải nghiệm ngay trong ngày đầu khai trương. Đây cũng là lần đầu tiên mô hình sống tích hợp Work - Live - Resort - kết hợp không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng một hệ sinh thái - được giới thiệu một cách trực quan thông qua không gian nhà mẫu của dự án.

Tọa lạc bên sông Hàn, gần khu vực cầu Rồng, văn phòng bán hàng và nhà mẫu được thiết kế như một trung tâm trải nghiệm, giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, thiết kế, vật liệu hoàn thiện cũng như định hướng phát triển của dự án.

Không gian mang phong cách nghỉ dưỡng đương đại với thiết kế tối giản, sử dụng hệ kính lớn, vật liệu cao cấp và tông màu trung tính. Các khu vực đón tiếp, lounge tư vấn, sa bàn dự án và khu trải nghiệm được bố trí liên thông, tạo cảm giác như sảnh một khách sạn cao cấp thay vì mô hình văn phòng bán hàng truyền thống.

Tại tầng nhà mẫu, dự án giới thiệu hai loại căn hộ điển hình gồm căn hộ một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Các căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn hướng sông Hàn và trung tâm thành phố.

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Phối cảnh dự án M Riverside Danang. Ảnh: M Riverside Danang.

Ông Lâm Việt Châu - Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án - cho biết nhà mẫu được đầu tư với mục tiêu phản ánh sát nhất chất lượng sản phẩm sẽ bàn giao cho khách hàng trong tương lai.

"Từ vật liệu hoàn thiện, hệ thống thiết bị, giải pháp nội thất đến từng chi tiết thi công đều được nghiên cứu và kiểm soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ, công năng sử dụng và độ bền trong quá trình vận hành", ông Châu chia sẻ.

Theo ông Châu, trong suốt quá trình triển khai, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng ở từng hạng mục, từ kết cấu, hệ thống kỹ thuật đến hoàn thiện nội thất, với mục tiêu bàn giao sản phẩm đúng cam kết và tiến độ.

Dự án sở hữu vị trí trên trục đường 2 Tháng 9 - Bình Hiên - Đào Tấn, kết nối nhanh đến cầu Rồng, bãi biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế Đà Nẵng cùng khu trung tâm thương mại, tài chính của thành phố.

Linh Khanh
#Bất động sản #Dự án mở bán #Nhà mẫu #Đà Nẵng

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