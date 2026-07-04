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Kinh tế

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Quảng Trị sở hữu vị trí chiến lược 'vươn Đông, tỏa Tây'

Hoàng Nam

TPO - Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - cho biết, Quảng Trị sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trên trục Bắc - Nam, là cửa ngõ gần nhất ra biển của Lào, vùng Đông Bắc của Thái Lan và Myanmar. Đây cũng là nền tảng để tỉnh hiện thực hóa chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây” theo định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 kết hợp xúc tiến đầu tư với chủ đề “Quảng Trị: Không gian mới - Cơ hội mới”. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên của tỉnh sau khi hoàn thành việc hợp nhất đơn vị hành chính.

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Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tại hội nghị.

Điểm khác biệt lớn nhất của quy hoạch điều chỉnh là không gian phát triển được mở rộng trên cơ sở hợp nhất tiềm năng, lợi thế của hai địa phương trước đây. Thay vì phát triển theo từng vùng riêng lẻ, quy hoạch mới hướng đến khai thác đồng thời lợi thế hơn 200 km bờ biển, hệ thống cửa khẩu quốc tế trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, mạng lưới cảng biển, sân bay cùng các trung tâm năng lượng và tài nguyên du lịch đặc sắc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - cho biết, Quảng Trị sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trên trục Bắc - Nam, là cửa ngõ gần nhất ra biển của Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan và Myanmar. Đây cũng là nền tảng để tỉnh hiện thực hóa chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây” theo định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo quyết định được công bố tại hội nghị, quy hoạch mới xác định mô hình phát triển dựa trên 4 trụ cột chiến lược gồm: năng lượng sạch và công nghiệp năng lượng; logistics và kinh tế cửa khẩu; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nông nghiệp xanh, công nghệ cao.

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Toàn cảnh hội nghị.

Quy hoạch hình thành 3 hành lang kinh tế động lực, 7 cực tăng trưởng và 2 vùng phát triển trọng điểm, tạo mạng lưới liên kết giữa đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các khu du lịch quy mô lớn. Đây được xem là bước chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế liên kết sau sáp nhập.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ là sắp xếp lại không gian phát triển mà còn tạo nền tảng để huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát huy lợi thế địa kinh tế của địa phương trong giai đoạn mới.

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm năng lượng sạch, logistics và du lịch đặc sắc của miền Trung. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân phấn đấu đạt trên 10%/năm; quy mô nền kinh tế khoảng 238.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 180-200 triệu đồng/năm.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt trên 520.000 tỷ đồng; công suất nguồn điện đạt hơn 15.000 MW; lượng khách du lịch từ 13-15 triệu lượt mỗi năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45-50%.

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Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao chứng nhận đầu tư và tặng hoa các nhà đầu tư.

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị hướng tới trở thành trung tâm năng lượng sạch, logistics, kinh tế biển và du lịch có vị thế trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế.

Ngay tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và văn bản chấp thuận nghiên cứu đầu tư cho 33 dự án và đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 194.580 tỷ đồng (tương đương 7,719 tỷ USD). Đây được xem là tín hiệu tích cực cho giai đoạn triển khai quy hoạch mới.

Hoàng Nam
#quy hoạch #Quảng Trị #điều chỉnh #sáp nhập #Bắc Trung bộ #nhà đầu tư quốc tế #chấp thuận chủ trương

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