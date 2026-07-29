Người 'bị đánh đến thân tàn ma dại’ nằm trên cáng dự toà 3 kẻ đánh mình

TPO - Bị hại trong vụ "bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích 0%" được người thân đưa đến TAND Khu vực 12 - Đắk Lắk bằng xe cứu thương, nằm trên cáng.

Chiều 29/7, TAND Khu vực 12 - Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử ba bị cáo về tội "Cố ý gây thương tích" liên quan vụ vô cớ hành hung anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk). Anh Đạt là nhân vật trong loạt bài "Bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích 0%" do Báo Tiền Phong phản ánh.

Ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Văn Hội (SN 1997, biệt danh "Vẹt"), Phan Thanh Tùng (SN 1987, biệt danh "Tám") và Hồ Văn Viên (SN 1994, biệt danh "Chó"), cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận của phóng viên tại phiên tòa, bị hại Võ Mộng Đạt được người thân đưa đến trụ sở TAND Khu vực 12 - Đắk Lắk bằng xe cứu thương. Nạn nhân nằm bất động trên cáng, mắt mở nhưng không trả lời khi được hỏi.

Bị hại Võ Mộng Đạt tại phiên tòa ngày 29/7.

Tham gia phiên toà còn có 3 giám định viên thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (ông Hoàng Viết Hải, ông Lê Văn Hưng và bà Bùi Thị Diệu Bình). Được biết, ông Hoàng Viết Hải là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Trước khi mở phiên xét xử, toà đã triệu tập 10 người làm chứng để tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, tại phiên xử chiều 29/7, một số người làm chứng vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Ba bị cáo Viên, Tùng, Hội (từ trái qua phải).

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, tại khu phố Mỹ Hòa, dù không có mâu thuẫn từ trước, Hội, Tùng và Viên đã cùng nhau hành hung anh Đạt.

Cụ thể, Trần Văn Hội dùng hai tay bế nhấc bổng anh Đạt rồi ném mạnh xuống nền xi măng. Trong lúc đó, Phan Thanh Tùng dùng dép đánh vào mặt nạn nhân, đồng thời nắm cổ áo giữ lại để Hội và Hồ Văn Viên tiếp tục dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người anh Đạt.

Hậu quả, anh Đạt bị sưng nề vùng môi, lưng, hông trái và hai cẳng tay. Kết luận giám định xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể do rối loạn vận động phân ly với tỷ lệ thương tích 23%.

Viện Kiểm sát xác định hành vi của ba bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, bị cáo Trần Văn Hội có nhân thân xấu khi từng bị TAND tỉnh Phú Yên (cũ) tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" vào năm 2017 và đến nay chưa thi hành xong phần trách nhiệm dân sự. Ngoài ra, ngày 13/7/2017, bị cáo Hội bị Công an huyện Đông Hòa (cũ) phạt vi phạm hành chính (chưa chấp hành); Ngày 12/12/2017, bị Công an huyện Đông Hòa (cũ) phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng về hành vi Xâm hại sức khỏe của người khác (chưa chấp hành).

Bị cáo Đạt được chở bằng xe cứu thương, nằm cáng tới dự tòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Đối với Phan Thanh Tùng, cáo trạng thể hiện bị cáo nhiều lần vi phạm pháp luật. Ngày 7/8/2023, Tùng bị Công an thị xã Đông Hòa (cũ) phạt vi phạm hành chính số tiền 5,75 triệu đồng về hành vi đánh người khác gây thương tích (chưa chấp hành); ngày 3/5/2017, Công an xã Hòa Hiệp Bắc (nay là Công an phường Hòa Hiệp) phạt Tùng vi phạm hành chính số tiền 750 nghìn đồng về hành vi đánh người khác gây thương tích; ngày 7/2/2018, UBND xã Hòa Hiệp Bắc (nay là phường Hòa Hiệp) phạt Tùng vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi đánh người khác gây thương tích.

Chưa hết, ngày 9/6/2018 đối tượng Tùng bị Công an huyện Đông Hòa (cũ) phạt vi phạm hành chính tiền 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng chỗ ở để chứa bạc; ngày 7/8/2019 bị TAND huyện Đông Hòa (cũ) xử phạt 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc theo bản án số 20/2019/HSST; ngày 30/9/2024, bị TAND thị xã Đông Hòa (cũ) xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; ngày 4/10/2025, bị Công an phường Hòa Hiệp phạt hành chính số tiền 400 nghìn đồng về hành vi Gây mất trật tự công cộng.

Đối với bị cáo Hồ Văn Viên, ngày 12/12/2017, bị Công an huyện Đông Hòa (cũ) phạt vi phạm hành chính số tiền 750 nghìn đồng về hành vi đánh nhau (chưa chấp hành).

Đại diện bị hại.

Tại Bản Kết luận giám định pháp y tâm thần số: 118/KLGĐ, ngày 6/6/2024 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận: Võ Mộng Đạt bị bệnh Sa sút trí tuệ không biệt định, mức độ nặng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 63%. Tuy nhiên, theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên xác định tình trạng tỷ lệ thương tích trên chưa có cơ sở để xác định do bị đánh vào ngày 26/10/2023.

Đối với Kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa (Tại Bản Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 470/KL-VPYTW ngày 18/12/2025) xác định: Võ Mộng Đạt bị bệnh các rối loạn vận động phân ly với tỷ lệ tổn thương là 23 %. Nguyên nhân: Do bị đánh gây ra một sang chấn tâm lý, sang chấn tâm lý này là nguyên nhân gây ra bệnh các rối loạn vận động phân ly.

Cũng theo cáo trạng, hiện không có nghi ngờ về kết luận giám định này, đủ căn cứ xác định tỷ lệ thương tích 23% của Võ Mộng Đạt là do Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội và Hồ Văn Viên gây ra, do đó không chấp nhận đề nghị giám định lại thương tích.

Như Tiền Phong đưa tin, sau khi anh Đạt bị đánh, qua nhiều lần giám định thương tích và pháp y tâm thần, các cơ quan chuyên môn kết luận tỷ lệ thương tích 0%, hoặc chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Từ đó, gia đình nạn nhân nhiều lần gửi đơn kêu cứu, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân khiến ông Đạt rơi vào tình cảnh “thân tàn ma dại” và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.