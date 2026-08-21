Ngừng chạy tàu liên vận, nhiều sân bay chịu ảnh hưởng của mưa bão

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn tại Trung Quốc, chuyến tàu liên vận quốc tế MR1 từ Gia Lâm đi Nam Ninh ngày 22/8 phải ngừng chạy. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, khiến các sân bay Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài, Thọ Xuân và Vinh có thể chịu ảnh hưởng của mưa rào, dông, gió giật...

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, do ảnh hưởng của mưa lớn tại Trung Quốc, tàu MR1 hành trình Gia Lâm - Nam Ninh, Quảng Tây, dự kiến khởi hành ngày 22/8 sẽ ngừng chạy.

Hành khách có vé đi trên chuyến tàu này sẽ được hoàn trả 100% tiền vé, không mất phí tại các ga liên vận quốc tế có khai thác tuyến đi Nam Ninh.

Trước đó, đầu tháng 7, mưa lớn diện rộng, kéo dài tại Quảng Tây đã gây ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường sắt. Ngành đường sắt Việt Nam khi đó phải tạm dừng chạy cả hai chiều tàu MR1 từ Gia Lâm đi Nam Ninh và MR2 theo chiều ngược lại.

Theo thông tin từ Sina, chính quyền Trung Quốc ngày 21/8 cho biết đợt lũ lụt nghiêm trọng tại hai thành phố Nam Ninh và Quý Cảng, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã khiến 159 người thiệt mạng và 10 người mất tích.

Tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh. Ảnh: VNR.

Trong khi tuyến đường sắt liên vận bị ảnh hưởng bởi thời tiết, ngành hàng không Việt Nam cũng đang triển khai các phương án ứng phó trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, có thể ảnh hưởng đến một số phân khu thuộc quyền điều hành của Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh, cùng hoạt động khai thác tại một số sân bay phía Bắc.

Do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió mùa Tây Nam, từ nay đến 22/8, các phân khu 2, 3 và sau đó là khu vực phía Nam phân khu 1 thuộc quyền điều hành của ACC Hà Nội có khả năng xuất hiện mây đối lưu, dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Trung tâm Khí tượng hàng không nhận định trong những ngày tới, các sân bay Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài, Thọ Xuân và Vinh có thể chịu ảnh hưởng của mưa rào, dông, gió giật và giảm tầm nhìn.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, hành khách đi tàu và máy bay được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin từ các đơn vị vận tải, đặc biệt với những chuyến bay và hành trình qua khu vực phía Bắc trong những ngày tới...