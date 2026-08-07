Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào chuẩn bị “thay áo mới”

Ngày 7/8, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án nâng cấp, tu bổ và tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào tại xã Anh Sơn, kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nguồn kinh phí sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình, hướng tới khánh thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV - cho biết, việc hỗ trợ kinh phí là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của doanh nghiệp đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Theo ông Cường, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu sự hy sinh của các quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất nước Lào, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - khẳng định, nguồn hỗ trợ sẽ giúp tỉnh đẩy nhanh tiến độ tu bổ công trình.

“Toàn tỉnh hiện có 514 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với nhiều địa phương trên cả nước. Dù ngân sách còn khó khăn, tỉnh vẫn ưu tiên nguồn lực cho công tác chăm sóc người có công và bảo tồn các công trình tri ân”, ông Hải chia sẻ.

ACV hỗ trợ tỉnh Nghệ An 20 tỷ đồng thực hiện Dự án nâng cấp, tu bổ và tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào tại xã Anh Sơn.

Được xây dựng từ năm 1976 trên diện tích 6,8 ha, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào hiện là nơi an nghỉ của hơn 11.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, quê quán thuộc 27 tỉnh, thành phố. Mỗi năm, nơi đây đón hơn 2.000 đoàn với gần 90.000 lượt người đến dâng hương, tưởng niệm và tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.

Sau gần 50 năm sử dụng, nhiều hạng mục của nghĩa trang đã xuống cấp. Trong khi đó, mỗi năm Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Nghệ An đưa về nước khoảng 90 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, khiến nhu cầu mở rộng khu an táng trở nên cấp thiết.

Để đáp ứng yêu cầu lâu dài, Nghệ An đang triển khai dự án mở rộng nghĩa trang thêm 1,06 ha với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2027. Song song với đó là dự án nâng cấp, tu bổ các hạng mục hiện hữu có tổng mức đầu tư gần 49 tỷ đồng.

Toàn cảnh Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào.

Nguồn kinh phí 20 tỷ đồng của ACV sẽ được sử dụng để lát đá nền khu mộ và đường nội bộ; vệ sinh, đánh bóng toàn bộ 11.180 phần mộ; thay thế bia mộ hư hỏng, xử lý sụt lún; sửa chữa lan can, cầu qua hồ cảnh quan; thay mới 23 am thờ bằng đá, bổ sung cây xanh và khắc phục các hạng mục xuống cấp.

Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo nên quần thể tưởng niệm đồng bộ, trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập từ nước bạn Lào, đồng thời trở thành công trình có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào vào năm 2027.