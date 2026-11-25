Sau hai ngày thi đấu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, cuộc đua đơn nam chứng kiến sự cạnh tranh hấp dẫn trong top 5. Golfer Nông Quốc Khánh (Công an nhân dân)
Xếp thứ hai là Nguyễn Nhất Long (Hà Nội với -5 gậy (tổng 139 gậy - ngày thứ nhất 68 gậy, ngày thứ hai 71 gậy), bám sát Quốc Khánh với cách biệt một gậy. Nhà đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội, -3 gậy) vươn lên hạng 3 nhờ vòng đấu -3 gậy ở ngày 2, sau ngày đầu đạt par.
Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa, -2 (142 gậy xếp thứ 4). Đừng cuối trong top 5 là Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội, -1 (143 gậy).
Khép lại ngày thi đấu thứ 2 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Lê Chúc An (Hà Nội) tiếp tục giữ đỉnh bảng đơn nữ với tổng điểm -6 (138 gậy, cùng đạt -3 gậy ở cả ngày thi đấu thứ nhất và ngày thi đấu thứ 2).
Khoảng cách giữa Chúc An và người xếp thứ hai Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an nhân dân, +2 (tổng 146 gậy, ngày thi đấu thứ nhất đạt 70 gậy, ngày thứ 2 ghi +4 với 76 gậy) được nới rộng lên 8 gậy trước vòng 3 quyết định.
Park Ha Na (TP.HCM, +3 (tổng 147 gậy), đứng thứ ba và Lê Nguyễn Minh Anh (TP.HCM, +5 (149 gậy, xếp thứ tư.
Nhóm đồng hạng năm (+7, tổng 151 gậy) gồm Nguyễn Thảo My (Hà Nội), Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội) và Lê Thị Thanh Thúy (Công an nhân dân).
Chúc An đang có lợi thế lớn trước ngày thi đấu cuối để hướng tới chức vô địch cá nhân nữ quốc gia lần thứ 4 liên tiếp và giành HCV Đại hội danh giá.
Lê Chúc An bùng nổ cảm xúc khi đưa bóng vào lỗ chỉ sau 2 gậy ở hố 15 (tiêu chuẩn 3 gậy). Điểm birdie này tiếp nối chuỗi phong độ thăng hoa của golfer đoàn Hà Nội ở ngày thi đấu thứ 2 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, giúp cô củng cố ngôi đầu bảng nữ với lợi thế cách biệt rõ ràng.
Chúc An đang dẫn đầu bảng nữ tại ngày thi đấu thứ 2, đạt tổng điểm -7 (133 gậy) sau khi hoàn thành 17 hố (xuất phát từ tee 10). Xếp sau Chúc An là Đoàn Xuân Khuê Minh (+1). Ảnh: Hiếu Duy.
Vinpearl Golf Léman (Củ Chi, TP.HCM), địa điểm đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, được thiết kế theo phong cách Riparian Habitat (hệ sinh thái ven sông). Sân tái hiện vẻ đẹp sông nước trù phú đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Trên diện tích hơn 200 ha, những đường fairway uốn lượn mềm mại giữa hệ thống hồ nước tự nhiên, thảm thực vật bản địa xanh mướt và môi trường sống nguyên sơ của nhiều loại chim, tạo nên đặc trưng của sân golf này. Ảnh: Hiếu Duy.
Dưới cái nắng gay gắt tại sân Vinpearl Golf Léman (Củ Chi), các golfer vẫn duy trì sự tập trung cao độ để thực hiện từng cú đánh chuẩn xác. Nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất, ban tổ chức tăng cường đội ngũ caddie hoạt động hết công suất dưới trời nắng nóng, hỗ trợ mọi mặt góp sức giúp các golfer hoàn thành trọn vẹn các hố đấu trong ngày tranh tài thứ hai. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Trên bảng xếp hạng Đơn Nữ của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast (Ngày thi đấu thứ 2/3, chuẩn par 72) tại Vinpearl Golf Léman, Lê Chúc An (Hà Nội) đang tạo cách biệt ở ngôi đầu với tổng điểm -5, sau khi đánh -2 qua 13 hố của ngày thi đấu thứ 2.
Xếp thứ 2 là Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an nhân nân) ở mức E (bằng điểm chuẩn par), ghi +2 sau 13 hố ngày thi đấu thứ 2. Nhóm đồng hạng 3 (T3) cùng ở mức +3 gồm Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội, +2 qua 13 hố) và Park Ha Na (TP. Hồ Chí Minh, -1 qua 13 hố), trong khi Lê Nguyễn Minh Anh (TP. Hồ Chí Minh) đứng thứ 5 với +6 (-1 qua 13 hố).
Tính đến 10h30 ngày thi đấu thứ 2, Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) vươn lên dẫn đầu bảng đơn nam với tổng điểm -6, vượt qua Nông Quốc Khánh (-5, Công an nhân dân).
Cuộc đua bắt đầu đảo chiều khi sau ngày thi đấu đầu tiên, Nhất Long kém Quốc Khánh 2 gậy (-4 / 68 gậy so với -6 / 66 gậy). Sang ngày 2, Nhất Long đánh -2 sau 7* hố (25 gậy, xuất phát từ tee 10), còn Quốc Khánh đánh +1 sau 8* hố nên tụt xuống -5.
Chỉ số của Nhất Long tính đến hiện tại (ngày 2): Đã hoàn thành các hố 10-16 của nhánh IN với chuỗi gậy 4-3-4-3-4-3-4. Anh ghi 2 birdie ở hố 12 (par 5, 4 gậy) và hố 13 (par 4, 3 gậy), đạt 5 par ở các hố còn lại, không mắc Bogey hay double+. Tỷ lệ đạt 28,6% birdie và 71,4% par cho thấy nhịp thi đấu chắc chắn của Nhất Long - một trong những ứng viên vô địch.
Ảnh: Dương Triều, Hồng Vĩnh.
Nguyễn Trọng Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Thảo My (Hà Nội) đối diện tình huống khó khi bóng lăn vào bẫy cát và họ đã giải quyết tốt tình huống. Ảnh: Dương Triều.
Tính đến 9h30, thống kê chuyên môn ghi nhận 33 VĐV qua 223 lượt hố đạt điểm trung bình toàn vòng ở mức +0,23 so với chuẩn par.
Các golfer ghi 27 Birdie (11,2%, đánh ít hơn chuẩn 1 gậy để giảm điểm), 148 Par (61,4%, đánh đúng chuẩn nên giữ nguyên điểm), 52 Bogey (21,6%, mất 1 điểm vì đánh dư 1 gậy) và 14 Double (5,8%, mất 2 điểm vì đánh dư 2 gậy), chưa có Eagle hay Triple trở lên.
Nhóm 9 hố sau (IN) chiếm 225 lượt với điểm trung bình +0,22, còn 9 hố đầu (OUT) mới có 16 lượt (+0,25). Theo loại par, các hố par 3 dễ nhất (+0,18 qua 57 lượt), tiếp theo là par 4 (+0,23 qua 133 lượt) và par 5 (+0,24 qua 51 lượt).
Lê Chúc An và các golfer nữ đồng loạt xuất trận ở ngày thi đấu thứ 2, sáng 25/11. Ngay lúc này, Chúc An vẫn dẫn đầu nhưng nhóm sau so kè gắt gao.
Số liệu mới nhất được ban tổ chức cập nhật trong ngày thi đấu thứ 2. Nhóm dẫn đầu đang có Nguyễn Đức Sơn và Hồ Anh Huy (-2), xếp trên Phù Văn Việt, Nguyễn Nam Thắng và Đào Văn Hoàn (-1). Nhóm bằng điểm chuẩn par (E) gồm Lê Việt Cường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đặng Minh, Đỗ Hồng Giang, Nguyễn Trọng Hoàng, Nông Quốc Khánh và Phạm Quốc Phương. Nhiều VĐV đang ở mức +1 đến +5, còn Vương Nam A tạm đứng cuối nhóm với +9.
Nông Quốc Khánh (Công an nhân dân) dẫn đầu ở nội dung đơn nam sau ngày thi đấu đầu tiên. Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa) và Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) đang so kè quyết liệt và Quốc Khánh phải giữ vững phong độ để tạo đà lợi thế trong cuộc đua tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Ảnh: Dương Triều.
Golfer Đoàn Văn Nam (áo vàng), Bùi Thu Hà (áo đỏ), Nguyễn Văn Hoàn (áo xanh nhạt) và Nguyễn Xuân Hồng (xanh đậm).
Ảnh: Hồng Vĩnh.
Bình minh ló rạng trên bầu trời Củ Chi trong ngày thi đấu thứ hai của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast tại Vinpearl Golf Léman. Nhìn từ trên cao, ánh nắng sớm phả vào các hồ nước uốn lượn, nổi bật giữa những dải fairway xanh mướt và các bẫy cát trắng. Ảnh: Công Hướng, Hiếu Duy.
Ngày 24/11/2026 đánh dấu chặng mở màn đầy sôi động của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Lần đầu tiên giải đấu được tích hợp vào Đại hội Thể thao toàn quốc và có quỹ thưởng 190 triệu đồng, quy tụ 55 golfer từ 9 đoàn tranh tài qua ba vòng đấu gậy cá nhân (54 hố, Par 72), không điểm chấp và không cắt loại. Giữa thời tiết thuận lợi khoảng 29°C tại Củ Chi, các vận động viên bước vào cuộc đua kép vì danh hiệu quốc gia và huy chương cho đoàn.
Ở nội dung đơn nam sau vòng 1/3, Nông Quốc Khánh (Công an Nhân dân) bứt phá dẫn đầu với thành tích -6 (66 gậy), tạo lợi thế hai gậy trước Nguyễn Nhất Long (Hà Nội, -4, 68 gậy). Nhóm đồng hạng ba (-2, 70 gậy) gồm Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội), Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa) và Yang Jung Soo (TP. Hồ Chí Minh), theo sau là nhóm đồng hạng sáu (E, 72 gậy) với Tăng Nhơn Phú, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Long. Các golfer ở nhóm +1 và +2 bám đuổi sát sao, giữ cho cuộc đua đầu bảng thêm phần kịch tính.
Tại bảng đơn nữ, đương kim vô địch Lê Chúc An (Hà Nội) dù chưa kịp hoàn thiện trọn vẹn vòng tập làm quen sân sau khi từ Mỹ trở về vẫn vươn lên dẫn đầu vòng một với -3 (69 gậy). Xếp thứ hai là Đoàn Xuân Khuê Minh (Công An Nhân Dân) với -2 (70 gậy), trong khi nhóm đồng hạng ba (+1, 73 gậy) có Nguyễn Viết Gia Hân (Hà Nội) và Lý Anh Nhã Trúc (TP. Hồ Chí Minh). Nguyễn Thảo My đứng thứ năm (+2, 74 gậy), kế đến là Ngô Vĩnh Hòa (+3, 75 gậy) và nhóm đồng hạng bảy (+4, 76 gậy) gồm Lê Thị Thanh Thúy, Arena Trần, Park Ha Na và Phạm Thị Yến Vi.
Khép lại ngày thi đấu đầu tiên, Nông Quốc Khánh và Lê Chúc An tạm chiếm ưu thế nhưng khoảng cách chưa quá xa, hứa hẹn những màn rượt đuổi hấp dẫn ở các vòng tiếp theo.