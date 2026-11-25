report Quốc Khánh, Nhất Long bám đuổi quyết liệt ở đường đua đơn nam

Sau hai ngày thi đấu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, cuộc đua đơn nam chứng kiến sự cạnh tranh hấp dẫn trong top 5. Golfer Nông Quốc Khánh (Công an nhân dân) dẫn đầu bảng đơn nam với tổng -6 (138 gậy - ngày thứ nhất 66 gậy, ngày hai 72 gậy).

Xếp thứ hai là Nguyễn Nhất Long (Hà Nội với -5 gậy (tổng 139 gậy - ngày thứ nhất 68 gậy, ngày thứ hai 71 gậy), bám sát Quốc Khánh với cách biệt một gậy. Nhà đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội, -3 gậy) vươn lên hạng 3 nhờ vòng đấu -3 gậy ở ngày 2, sau ngày đầu đạt par.

Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa, -2 (142 gậy xếp thứ 4). Đừng cuối trong top 5 là Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội, -1 (143 gậy).