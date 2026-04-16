Năm 'chương văn minh nhân loại' kiến tạo chuẩn sống toàn cầu tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Trong bối cảnh Quảng Ninh vừa được chấp thuận chủ trương lên thành phố trực thuộc Trung ương với định hướng phát triển theo hướng đô thị xanh, hiện đại, giàu bản sắc, một không gian phát triển mới đang dần định hình tại miền di sản. Ở đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ mở rộng quy mô đô thị, mà còn kiến tạo một cấu trúc phát triển mang tính biểu tượng: một “bản đồ thế giới thu nhỏ” với 5 “chương văn minh nhân loại”, tạo động lực để thành phố biển vươn mình.

Mỗi “chương” tại Vinhomes Global Gate Hạ Long là một khu, đại diện cho một triết lý sống khác biệt, từ năng động, sáng tạo, tận hưởng đến cân bằng, tái tạo. 5 “chương” hội tụ để hình thành chuẩn sống toàn cầu, nơi giá trị an cư song hành với trải nghiệm và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

America Wonder – Nhịp sống kết nối và “dòng tiền không ngủ”

Lấy cảm hứng từ tinh thần kết nối, năng lực tạo lập giá trị của Hoa Kỳ, America Wonder (Kỳ quan châu Mỹ) giữ vai trò “trái tim giao thương” của toàn siêu đô thị.

Khu vực này nằm tại cửa ngõ dự án, sở hữu depot Hạ Long Station, điểm cuối tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh. Tương lai, cư dân chỉ mất khoảng 23 phút di chuyển giữa hai cực kinh tế lớn. Việc “làm chủ thời gian” không chỉ nâng tầm chất lượng sống, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho bất động sản tại Kỳ quan châu Mỹ.

Trên nền tảng hạ tầng cao tốc, một “thành phố không ngủ” hình thành với chuỗi tiện ích vận hành liên tục: Làng bia Quốc tế 4,2 ha, C-District 2,4ha, Vincom Collection 2,2ha... Đây không đơn thuần là các điểm đến thương mại, mà là những “cỗ máy tạo dòng tiền” bền bỉ, duy trì sức sống cho toàn khu.

Song hành nhịp sống sôi động là không gian xanh quy mô lớn. Bộ ba sân golf top đầu thế giới cùng Công viên rừng Globe Hạ Long 662ha tạo nên sự cân bằng, đưa mô hình “tất cả trong một” – sống, làm việc, giải trí – tiệm cận chuẩn mực các đô thị phát triển.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch thành 5 khu, ví như “5 chương văn minh” của nhân loại

Europa Wonder – Chuẩn sống tinh hoa, chiều sâu văn hóa

Nếu America Wonder đại diện cho dòng chảy không ngừng nghỉ, Europa Wonder (Kỳ quan châu Âu) lại đề cao giá trị tích lũy theo thời gian.

Tâm điểm của dự án là điểm đến văn hóa – sự kiện với Nhà hát Wonder Theatre 3.000 chỗ, Trung tâm hội nghị - sự kiện quốc tế và sân khấu tổ chức sự kiện ngoài trời nhìn ra biển 60.000 chỗ lớn nhất Việt Nam. Những công trình trên không chỉ phục vụ các sự kiện quy mô lớn, mà còn góp phần hình thành đời sống nghệ thuật thường nhật cho cư dân.

Không gian sống tiếp tục được nâng tầm với Làng ẩm thực quốc tế Global Village 8,2ha, tổ hợp lifestyle 24/7 La Riviera 8ha, bến du thuyền định hình phong cách sống “arrive by yacht”.

Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện có sự hiện diện của Vinmec Cleveland Clinic 14ha, đảo đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon 158ha giúp mở rộng khái niệm an cư từ “đầy đủ” sang “chất lượng”. Europa Wonder vì thế không chạy theo nhịp độ, mà bồi đắp giá trị bền vững.

America Wonder có vị trí cửa ngõ siêu đô thị, sở hữu ga depot Hạ Long Station nội khu

Oceania Wonder – Đô thị sinh thái, nhịp sống tái tạo

Tiếp cận theo xu hướng phát triển bền vững, Oceania Wonder (Kỳ quan châu Úc) đặt hệ sinh thái làm nền tảng.

Công viên câu cá rừng ngập mặn Wonder Mangrove quy mô 800ha trở thành “trục xanh”, nơi thiên nhiên hiện diện như một phần của đời sống thường nhật. Trên nền đó, các lớp tiện ích được tổ chức đan xen: Làng Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam Heritage Village 18,5ha cho hoạt động sáng tạo, giao lưu; Tổ hợp Ẩm thực – Thể thao – Giải trí Dynamic Hub 4,3ha; mạng lưới gần 50 km đường dạo xe đạp.

Không gian sống tại đây liên tục chuyển động giữa các trạng thái: vận động, sáng tạo, thư giãn, hình thành mô hình “wellbeing city” – đô thị sức khỏe đang trở thành xu hướng toàn cầu.

New Wonder – Nền kinh tế trải nghiệm, “cỗ máy du lịch” vận hành 4 mùa

Trong kỷ nguyên mà trải nghiệm trở thành động lực chi tiêu, New Wonder (Kỳ quan mới) nổi lên như trung tâm của đa tầng cảm xúc.

Trái tim của khu vực là công viên VinWonders 81ha, được tổ chức thành “quần đảo khám phá” gồm công viên tuyết, khu trò chơi chủ đề, công viên nước safari. Không gian được thiết kế theo hành trình mở, kéo dài trải nghiệm và thời gian lưu trú.

Các điểm đến biểu tượng như Seaside K-Village 31ha, Casino Royal Bay hay tổ hợp tháp văn phòng, khách sạn, thương mại tạo nên nhịp sống sôi động suốt 24/7. Ban ngày là không gian khám phá; ban đêm chuyển mình thành trung tâm giải trí, ẩm thực, phong cách sống.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đã chính thức khởi công ngày 12/4

Cách tổ chức trải nghiệm theo lớp, từ “đảo” đến “quận”, “thành phố” - không chỉ gia tăng sức hút du lịch, mà còn tạo nền tảng khai thác thương mại bền vững.

Asiana Wonder – Giá trị gia đình tạo nền tảng truyền đời

Mang tinh thần Á Đông, Asiana Wonder (Kỳ quan châu Á) đề cao sự cân bằng, riêng tư và tính bền vững.

Tâm điểm là Trung tâm Phát triển Thế hệ trẻ Wonder Young Hub 3,1ha – mô hình “Một điểm đến - Vạn nhu cầu”, tích hợp giáo dục, chăm sóc, thể thao, giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, mô hình khách sạn trẻ em lần đầu xuất hiện tại Việt Nam góp phần nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu.

Bao quanh là quần thể 9 sân golf đẳng cấp toàn cầu, Học viện Golf PGA 4,5ha, Vinpearl Resort cùng hệ thống khách sạn quốc tế. Không gian sống tại đây hướng đến sự ổn định dài hạn, nơi tài sản không chỉ gia tăng, mà còn được gìn giữ, truyền lại qua nhiều thế hệ.

Sự hội tụ của 5 “chương văn minh” tạo nên một cấu trúc đô thị đa lớp cho Vinhomes Global Gate Hạ Long. “Hà Nội mới” bên vịnh di sản trở thành biểu tượng đô thị toàn cầu.

Đặt trong bối cảnh tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh đã khởi công ngày 12/4, Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu hạ tầng cao tốc ngay trong lòng dự án, được kỳ vọng sẽ góp phần làm tăng thêm diện mạo năng động và tầm vóc quốc tế cho một thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

